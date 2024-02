El Grupo Ureta Tizona Burgos se impone a un rival directo

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos consiguió un importante triunfo en su cancha ante uno de sus rivales directos en la lucha por los primeros puestos de la tabla, un Guuk Gipuzkoa Basket que llegaba a El Plantío con un triunfo mas que los de Diego Ocampo y el average particular a favor (+2), pero que se vio completamente superado por el equipo de Diego Ocampo, que a base de triples (14) desmontó por completo la defensa guipuzcoana. Al final, partido y average para los burgaleses, que se aúpan momentáneamente hasta el tercer puesto.

Grupo Ureta Tizona Burgos tenía claro que la de ayer era una ocasión de oro y desde el inicio saltó a la pista muy enchufado. Defendían con orden y contundencia los de Diego Ocampo, que durante más de dos minutos consiguieron evitar que su rival viese canasta (4-0). Solo desde la línea de mas allá de 6´75 conseguían los guipuzcoanos romper su sequía inicial. A partir de ahí la igualdad fue absoluta. Las defensas se imponían claramente a los ataques y ninguno de los dos equipos veía aro con facilidad (8-7, minuto 4). Los tiros libres y un breve intercambio de canastas hacían subir los guarismos en el electrónico (15-15). El partido se abría y las idas y venidas eran una constante, como las alternancias en el luminoso, pero Ocampo reajustaba su defensa y los burgaleses volvían a hacerse con el control, firmando un parcial de 10-0 que colocaba el 25-17 a dos minutos para el final del cuarto. La zona burgalesa era un fortín y solo desde la línea de tiros libres y con un triple conseguían volver a mover el marcador los visitantes, que aún así no conseguían reducir distancias (30-22).

Guuk Guipuzkoa Basket trató de revertir la situación apretando los dientes en defensa. Grupo Ureta Tizona Burgos tenía muchos problemas para penetrar en la zona rival, pero tampoco daba opciones al rival. Su buen trabajo en defensa y una clara superioridad en el rebote defensivo permitían a los burgaleses mantener a raya a su rival. Eso, y dos triples consecutivos, le permitían seguir ampliando su renta. Los visitantes lo intentaron todo, pero las rotaciones no funcionaban y mientras, los de Diego Ocampo, sin prisas, pero sin pausa, completaban un parcial de 9-4 que les colocaba con 13 puntos de renta mediado el cuarto (39-26).

Lo intentaron los visitantes, pero grupo Ureta Tizona Burgos no aflojaba y aprovechaba cada error de su rival para seguir ampliando diferencias. Los de Ocampo forzaban a Guuk Guipuzkoa Basket a asumir cada vez más riesgos para tratar de reengancharse al partido, pero acababan perdiendo balones y precipitándose en sus decisiones, lo que daba alas a los burgaleses, que seguían sin aflojar en defensa y se mostraban muy enchufados en ataque. Los burgaleses firmaban así un parcial de 27-17 que les dejaba con 18 puntos de ventaja al descanso (57-39).

No estaban dispuestos a rendirse fácilmente los guipuzcoanos, que en el inicio del tercer cuarto se encomendaron al acierto de Aurrecoechea para tratar de meterse en el partido. Lo conseguían a medias, y si bien es cierto que la renta burgalesa no sufría apenas menoscabo, Grupo Ureta Tizona Burgos tenía ahora muchos mas problemas para imponerse a su rival y el juego se igualaba en la pista.

Guuk Guipuzkoa Basket no daba un balón por perdido y trataba de hacerse fuerte en la zona, pero el tiro exterior de los burgaleses seguía permitiendo a los de Diego Ocampo respirar con cierta tranquilidad y el +18 se mantenía en el electrónico (68-50, minuto 26). Paraba el partido el técnico visitante, que movía el banquillo en busca de un revulsivo, no lo encontraba y un nuevo triple, este de Alonso, disparaba la ventaja de los locales hasta los 21 puntos a 2:43 para el final del cuarto (73-52).

Apretaron los visitantes en defensa, aprovechando las rotaciones en las filas burgalesas, y durante mas de un minuto y medio el equipo de Diego Ocampo no vio aro. Por suerte, la defensa seguía funcionando sin problemas y los guipuzcoanos apenas consiguieron reducir en 6 puntos la diferencia (73-56). Dos tiros libres anotados por Böhm para cerrar el cuarto movían de nuevo el marcador local y dejaban el mismo en 75-57 a falta de diez minutos para el final del encuentro.

A Grupo Ureta Tizona Burgos tenía que bastarle con no cometer demasiados errores para no dar vida a su rival, un Guuk Guipuzkoa Basket que se desesperaba tras un nuevo triple de los locales que rompía su zona (78-59). Pedía tiempo muerto el técnico visitante, pero los suyos no conseguían romper la defensa del conjunto de Diego Ocampo, que veía cómo el reloj jugaba a su favor mientras mantenían su ventaja en el electrónico gracias a una intensa defensa (81-61, minuto 34).

Lo intentaba todo el equipo guipuzcoano, pero los burgaleses no se relajaron ni un solo momento y nunca vieron peligrar su triunfo.

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - GUUK GIPUZKOA BASKET, 99-76

Grupo Ureta Tizona Burgos: De Souza (11), Parrado (16), Seoane (10), Thiam, Jofresa (9). También jugaron: Böhm (7), Vila (3), Saint-Supery (10), Cremo (8), Kieli (2), Díaz (10), Alonso (13).

Guuk Gipuzkoa Basket: Barcelló (14), Oroz (8), Vrankic (3), Martínez (15), Aurrecoechea (12). También jugaron: Carlson (5), Stürup (2), Motos (11), Ansorregui, Marcius (6).

PARCIALES

Primer Cuarto: 30-22

Segundo Cuarto: 27-17 (57-39)

Tercer Cuarto: 18-18

Cuarto Cuarto: 24-19

ÁRBITROS: Francisco José Zafra Guerra (Colegio valenciano), Jaime Gómez Luque (Colegio madrileño) y Alejandro Calvo Aceña (Colegio castellano leonés).

ELIMINADOS: Saint-Supery; Motos.

PABELLÓN: El Plantío. 1200 espectadores.