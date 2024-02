Un irregular UBU San Pablo Burgos cae en Alicante

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tercera derrota de la temporada para un UBU San Pablo Burgos que queda a expensas de lo que haga el Guadalajara este domingo a mediodía en Aranda de Duero para saber si se mantiene una semana más como colíder en la clasificatoria. El equipo de Roi Sánchez tuvo uno de esos días malos, en los que nunca fue capaz de ser consistente a ambos lados de la pista, y un Fundación Agustinos Alicante que tuvo una salida a pista casi perfecta logró incomodarle de principio a final hasta llevarse un triunfo muy celebrado por su parroquia.

Un 2-0 de salida y de por medio una impresionante parada a bocajarro del portero local Nil Guiteras en un precioso ´fly´ de los burgaleses, sacó los primeros aplausos de la grada. Sin embargo Jorge García Lloria se apuntaba también su primera gran intervención y el UBu devolvía el parcial para poner la primera igualada en el marcador de un partido que comenzó jugándose a arreones, pues los alicantinos volvieron a sumar un parcial de 2-0 que incluso pudo ser peor pues un atento García Lloria abortó dos contras saliendo de su área. En todo caso, el veloz juego de los locales y ciertas imprecisiones en la circulación e incluso en la definición de los visitantes, con errores en línea de seis metros, catapultaron a un Agustinos Alicante que superado el minuto diez de juego tenía una renta de tres goles (6-3).

Para entonces y aunque se siguieron viendo muchas pérdidas, cierto es que compartidas, no es que hubiera preocupación en el rostro de Roi Sánchez; pero el choque seguía siendo muy descontrolado y curiosamente pese a la mejoría defensiva en esas aguas el Agustinos parecía moverse mucho mejor (7-4 en el 15´ tras parada del local Nil Guiteras en siete metros del portero local a Chan).

Pero claro, el panorama no terminaba de mejorar y poco antes de llegar al minuto veinte de partido Roi Sánchez tenía que intervenir porque la desventaja ahora era mayor (9-5 en el 19´). De vuelta a pista tras el tiempo muerto el equipo atacó sin portero, pero perdió la pelota y los locales colocaron el +5 con gol a puerta vacía desde su propio campo. Aún así los burgaleses no se amilanaron y de nuevo con siete atacantes consiguieron hacer diana, incluso después también robar y marcar a la contra para apuntarse un miniparcial de 0-2. Poco después los locales vieron su segunda exclusión, pero en un ataque muy bien enlazado de los burgaleses se aliaron con la diosa fortuna y el lanzamiento se estrelló en la madera. No sólo eso, también anotarían en inferioridad para volver a igualar la máxima con el 12-7 a falta de cinco minutos para el descanso. De ahí al final el UBU siguió defendiendo bien pero en ataque no resolvió sus problemas y se verían más definiciones fáciles marradas, nuevas paradas de la portería local y también una discutible exclusión que se saldó en el siguiente ataque con un gol de Nil Guiteras de campo a campo sin nadie bajo los palos burgaleses. En definitiva, mayores facilidades para un Agustinos que acabaría la primera parte +6 arriba con un gol a la contra tras robo y que pudo ser peor porque en el último segundo tras la enésima pérdida visitante Guiteras estrelló en el larguero otro lanzamiento desde su área. Al descanso 14-8.

En los primeros minutos del reinicio se vio un intercambio de golpes que por supuesto no beneficiaba al UBU (16-10), pero en todo caso había un aspecto muy positivo que no se podía obviar y era que el equipo ahora conseguía hacer gol con mucha facilidad y eso en un equipo tan temible como el burgalés daba lugar a la esperanza pues de seguido se vio un interesante parcial de 0-2.

Eso sí el Agustinos estaba crecido y comenzaba a creérselo, algo muy peligroso que el UBU trató de contra restar imprimiendo mayor dureza en los contactos físicos, donde sin duda tenían las de ganar. Sin embargo, el San Pablo volvería a las andadas de los regalos al rival en forma de pérdidas y antes de cumplirse el cuarto de hora Roi Sánchez tenía que volver a detener el juego porque la distancia en el luminoso seguía siendo máxima (19-13 en el 12´).

No hubo mejora, al menos en materia ofensiva en una segunda mitad de bastante peor nivel en un aspecto que hasta entonces había mantenido al equipo con vida. Entonces Roi Sánchez colocó a Ernesto López en media pista encima de un Ernesto Carrión que pasó de manejar el juego a su antojo a no tocar pelota ni intervenir, y eso más un siete metros parado por García Lloria y una buena velocidad ofensiva fue más que suficiente para desnudar en cierta medida a un Agustinos por primera vez en serios problemas (20-17 en el 17´).

Aunque no parecía ser el día del UBU, que vio como los coelgiados se comían un siete metros muy claro sobre Pedro Martins y de seguido el rechace d euna gran parada de García Lloria le caía a un rival para el gol fácil. La distancia volvía a abrirse y aunque el ritmo anotador del UBu distaba mucho del de la primera mitad, cada vez quedaba menos tiempo (24-19 en el 20´). Entonces el partido se calentó como nunca, debido a la intensidad pero también a ciertas decisiones arbitrales y a los rugidos de una grada que se veía capaz de celebrar la victoria ante el líder. Eso fue gasolina para un Agustinos que en pista se permitía anotar preciosos goles de ´fly´ (27-22 en el 25´).

Aún le dio tiempo al UBU de dar un arreón con un parcial de 0-2, pero ya no había tiempo material para sumar algo positivo y con los colegiados castigando demasiado a los burgaleses el Agustinos se llevó la victoria ante el líder. A la conclusión 29-26.

FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE - UBU SAN PABLO BURGOS, 29-26

Fundación Agustinos Alicante: Nil Guiteras, Hugo Mora (P.s.); Sean Corning (5), Aaron González (3), Benjamín Illesca (-), Dídac Villar (-), Sergio Martínez (3), Bruno Cerrotta (1), Juan de Dios Linares (1), Hugo Ponce (-), Cristian Moll (1), David García (-), Roberto Lucha (1), David Quiles (-), José Antonio Calderón (-) y Javi Carrión (13).

UBU San Pablo Burgos: Jorge García Lloria, Ibrahim Moral (P.s.); Alberto González (-), Guilherme Costa (-), Álex Chan (4), Javi Espinosa (1), Beñat Manterola (2), Rubén Fernández (1), Javi Domingo (-), Jaime Gallardo (-), Ernesto López (3), Guilherme Linhares (3), Jaime González (12), Zakaria Rabhi (-) y Pedro Martins (-).

PARCIALES: 2-2 (5’); 6-3 (10’); 7-4 (15’); 10-6 (20’); 12-7 (25’); 14-8 (descanso); 15-9 (35’); 17-13 (40’); 20-16 (45’); 23-19 (50’); 27-22 (55’); 29-26 (final).

ÁRBITROS: Pérez Acedo y Toro Ponce.

EXCLUSIONES: Ponce, Calderón (2), Moll (2); Chan y Pedro Martins (3, descalificado 57´).

PABELLÓN: Colegio San Agustín.