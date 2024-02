El Recoletas Burgos Caja Rural se mete en la final de la Copa del Rey

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Recoletas Burgos Caja Rural estará en su tercera final copera. Los locales se impusieron a la Santboiana en una intensa semifinal imponiendo su mayor calidad como bloque tanto en defensa como en ataque. Una salida huracanada de los aparejadores, con un 18-3 en los primeros veinte minutos de partido, fue decisiva para decantar la suerte de la semifinal, aunque el Decano nunca se rindió y puso las cosas complicadas en especial en el tramo final del primer acto, donde una touch a dos metros hizo rondar el 18-15. Burgos se defendió con orden y en un segundo periodo de muchos parones supo aprovechar dos chispazos de clase para sentenciar. A pesar de las bajas de los internacionales, la plantilla de Gracia y Basso sigue haciendo historia.

No quiso despistes el bloque burgalés, saliendo a morder desde la primera patada. Nico Rocaries y Carrió dirigían con mano maestra la primera ofensiva, que no tardó en forzar una infracción de la Santboiana. Carrió pateó a palos abriendo la lata con el primer golpe de castigo, seguido sin solución de continuidad por una maravillosa jugada a la mano, rompiendo líneas con talento de la mano de Guillo y Gabi Rocaries, hasta que Facu López entraba por la izquierda, con un último golpe de cintura para la galería -susto en la grada, en vez de ir recto como una flecha- y posar el primer try de la gélida matinal. Tomy redondeaba el 10-0.

Defendían muy bien los locales incluso con patadas colocadas para desahogar la presión del Decano del rugby español -gracias, señor Baldiri Aleu, por traerlo- y con los kilos de la delantera local frenando bien a sus homólogos catalanes. La Santboiana optó entonces por buscar más el juego a la mano, forzando un golpe de castigo que ubicó el 10-3.

Enseguida se metió Aparejadores en el campo catalán, dentro de la 22 y jugando a la mano àra que Guillo asistiese a Gabi Rocaries, ensayo del zaguero y 15-3, marcando su terreno el conjunto de Basso y García. Una pérdida visitante en un intento de progresión a la mano generaba la contra de Recoletas Burgos metiéndose de nuevo en la 22 catalana. Carrió entraba como cuchillo en mantequilla y al final el maul eterno a un metro de la marca, a menos, a dos palmos, acababa en avant. Una pena, un ensayo perdido cuando la jugada estaba casi hecha. En la melé de la Santboiana, infracción visitante y golpe a palos sencillo para Carrió, 18-3 pasado el ecuador del primer periodo.

Buscaba reaccionar el cuadro barcelonés a la mano en pos de su primera marca, pero Recoletas se defendía con orden y talento en las recuperaciones, sobre todo con el ritmo, la habilidad y la velocidad de los dos Rocaries como arma. Una entrada de Pablo Rascón bordeaba el ensayo pero el último pase era interceptado por Pol Joven, pero los burgaleses percutían una y otra vez cerca de la marca a partir de un rugby de calidad.

La conexión argentina de los Pichot generaba la mejor jugada visitante a la mano, con infracción burgalesa por placaje alto. Buscaba la touche el XV catalán y Pigatto acababa logrando el primer ensayo en buena acción del paquete de delanteros. La distancia se recortaba a ocho puntos, y una gran patada visitante con lío burgalés metía en problemas a los locales, aunque Chambers era bien frenado. Eso sí, por hundir el maul Gramajo se iba al ´sin bin´ con amarilla. Recoletas Burgos robaba el oval en la touch y Carrió pateaba fuera para llegar al descanso y rehacer las cosas.

Las patadas defensivas de Carrió trataban de frenar el empuje inicial de la Santboiana, aún en superioridad numérica. Las melés se seguían hundiendo sin remisión y los catalanes tenían un golpe de castigo que les permitió sacar el oval lejos de su 22. Jugaban rápido a la mano los de Sant Boi en pos del ensayo que les metiera en la pomada. Carrió era el jefe de la defensa y Lucas Pichot dirigía el ataque en un rugby de ida y vuelta, sin dueño claro.

Hasta que irrumpió la clase a la mano de Recoletas Burgos, una acción eléctrica entre Carrió, Gabi Rocaries y pase del 15 a su hermano Nico, un puñal ensayando por el carril centra. 25-10 y oxígeno para los castellanos. Regresaba al fin Gramajo y se deshacía el cambio temporal anterior, regresando Florian por Adúriz.

Tras un fase algo desordenada de juego, idas y vueltas sin mucho sentido y más errores que aciertos, con muchos avants por bando y bando, trataba de enfriar Recoletas Caja Rural de la mano de Nico. Otra melé hundida de los catalanes provocaba golpe de castigo que Tomy Carrió pedía a palos en el ecuador del segundo acto, casi en la medular. Puntapié al palo.

La jugada seguía y el paquete de delanteros burgalés, poderoso, generaba una nueva marca que con los dos puntos de Carrió era casi la sentencia de la semifinal con ese 32-10 en el marcador de San Amaro. Restaban quince minutos para el 80 y la Santboaiana quería pero Recoletas Caja Rural no le dejaba, aunque una de las mejores acciones visitantes a la mano acababa en el ensayo de De la Torre para poner algo de chispa a los minutos finales.

Las primeras líneas de unos y otros seguían complicándose la vida en las melés, con Carrió marrando una patada a palos tras la enésima infracción del Decano en una melé, y el partido se fue deslizando hacia su final con la clara ventaja de un Recoletas Caja Rural que estará en la final de Valencia a principios del mes de mayo.

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - UE SANTBOIANA, 32-17

Recoletas Burgos-Caja Rural: Bernardo Vázquez (Nehemías Sivori, 62´), Agustín Gil (Caini, 74´), Santiago Gramajo (Iker Adúriz, 77´), Facundo Sacovechi, Johan Wagenaar, Florian Mansieux (Iker Adúriz -temporal-, 43´) (Rubén Sanz, 62´), Vicente Boronat, Ruan Snyman (Urko Zumeta, 75´), Nico Rocaries (Pablo Mata, 77´), Tomás Carrió, Andu Masuyama, Guillo Mateu (Noah Cánepa, 72´), Pablo Rascón, Facu López (Marcel Sirvent, 72´), Gabi Rocaries.

UE Santboiana: Tomy Leonori (Zé Conde, 60´), Mariano Pigatto (Joan López, 68´), Nico Jurado (Viana, 53´), Arnau Ojeda (Uri Pujol, 32´), Fede Bianchini, Nico Moleti, Marc Palomar (Facu Domínguez, 53´), Ignasi Carbonell, Lucas Pichot, Pepe de la Torre, Juani Berón (Ignasi Rodríguez, 47´), Juan Pablo Socino, Zak Chambers (Ronan Ferrer, 64´), Hugo Pichot, Pol Joven (Jack Daniels, 47´).

MARCADOR: 3-0 (3´): Puntapié de castigo de Carrió. 10-0 (7´): Ensayo de Facu López convertido por Carrió. 10-3 (13´): Puntapié de castigo, De la Torre. 15-3 (15´): Ensayo de Gabi Rocaries. 18-3 (23´): Puntapié de castigo de Carrió. 18-10 (37´): Ensayo de Pigatto que convierte De la Torre.

SEGUNDA PARTE: 25-10 (49´): Ensayo de Nico Rocaries que convierte Carrió. 32-10 (61´): Ensayo de Florain Mansieux que convierte Carrió. 32-17 (67´): Ensayo de De la Torre que convierte él mismo.

ÁRBITRO: Ignacio Muñoz Martín, comité madrileño.

Amarilla al local Gramajo (39´).

.

Incidencias: Bienvenido Nieto, San Amaro.