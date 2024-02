​El Tizona sigue imparable y suma en Fuenlabrada su tercera victoria seguida

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tercer triunfo consecutivo del Grupo Ureta Tizona Burgos que le mantiene en los primeros puestos de la clasificación. Los castellanos, a pesar de ganar en una pista complicada, tuvieron que trabajar mucho y no consiguieron amarrar la victoria hasta los últimos instantes. Y es que el Fuenlabrada fue un digno rival, que nunca se rindió, y le creó muchos problemas.

El arranque fue local, con un 3-0 de parcial. Sin embargo, el Tizona Burgos despertó rápidamente y con una canasta de Cremo consiguió darle la vuelta al marcador (3-4). Sin embargo, el juego visitante se atascó por completo y un parcial de 6-0 puso el luminoso en un 9-4 coincidiendo con un triple de Bellas. Seoane aparcó momentáneamente el desconcierto castellano.

Los de Diego Ocampo, con una defensa que concedía, siguieron encajando puntos (14-7), lo que obligó a su entrenador a detener el partido para reordenar a sus jugadores que lo estaban pasando realmente mal. A partir de ahí, los burgaleses espabilaron y le dieron la vuelta al marcador (14-15). Pero no consiguieron importantes diferencias y dieron vida a su rival, que volvió a tomar el mando del partido (17-15).

Un triple de Díaz y una canasta de Saint-Supery puso el 19-23, en los mejores minutos visitantes. Restaban 1’33’’ para el final del cuarto. Los primeros diez minutos acabaron con ventaja del Tizona Burgos de sis puntos (22-28). Un triple de Cremo y dos tiros libres anotados por Parrado permitieron la ventaja.

Empezó el segundo cuarto con intercambio de canastas en ambos aros. Un triple de Alonso puso el 27-36. A partir de entonces se entró en una fase donde los dos equipos cometieron errores en lanzamientos por lo que el marcador no varió hasta que apareció Díaz para acercar a su equipo (29-36).

Se animó el Funelabrada y Bellas aún apretó más las distancias. El Tizona Burgos le costaba anotar y daba concesiones en defensa. Lo vio rápido su entrenador, Diego Ocampo, que solicitó un tiempo muerto para solucionar el problema.

No consiguió su objetivo, ya que el Fuenlabrada siguió acortando distancias. Días, con dos tiros libres, puso el 33-36. El duelo se equilibró, pero una canasta de Saint-Supery (36-41) precipitó un tiempo muerto de Toni Ten. Restaban 3’41’’ para el descanso. Parecía que los burgaleses se animaban de nuevo. Sin embargo, el duelo se volvió a apretar hasta el 43-47 final.

Tras el paso por los vestuarios, nada cambió. La ventaja seguía siendo burgalesa, aunque mínima (47-49). Incluso un triple de McGrew situó al Fuenlabrada pro delante (53-51). Los madrileños daban brotes verdes de mejora en su juiego.

Abu incluso amplió la ventaja (56-51). Parrado, con un triple, se encargó de serenar los ánimos (56-54) y el mismo jugador, con un nuevo triple, daba ventaja al Tizona Burgos (56-57). A Toni Ten lo que quedó más remedio que pedir un tiempo muerto. El jugador badalonés estaba siendo una auténtica pesadilla para la defensa madrileña.

A pesar de ello, los locales no consiguieron abrir brecha en el luminoso del Fernando Martín. Además, una canasta de del senegalés Thiam dio de nuevo ventaja a los visitantes (58-59). Restaba 1’24’’ para el final del tercer cuarto. Díaz igualó el marcador (59-59) con un tiro libre, y a escasos segundos para la conclusión apareció Jofresa para, con un triple, dar ventaja al Tizona Burgos (59-62).

Restaban diez minutos y cualquier cosa podía pasar. Dos tiros libres anotados por Aranitovic puso el 61-62 en el arranque del último cuarto. Thiam solucionó la papeleta y luego Jofresa, con dos triples consecutivos, bombardeó el aro local para poner el 63-70. El parcial había sido de 2-8. Toni Ten detuvo el partido. Sin embargo, el vallesano Ramón Vila hizo aún más daño (63-74) con cuatro puntos consecutivos.

Los triples del Tizona Burgos fueron su mejor baza. Saint-Supery acertó desde la larga distancia (66-77) y nuevo tiempo muerto de un Toni Ten que no encontraba con la tecla para solucionar los problemas defensivos de su equipo. Dos canastas consecutivas aliviaron al Fuenlabrada que entró en los últimos tres minutos con una desventaja de seis puntos (71-77). No tardó también Diego Ocampo en detener el partido. El técnico no quería que se le fuera una victoria que tenía prácticamente amarrada.

Sin embargo, Díaz puso emoción (73-77). Vila, con dos tiros libres, permitió al Tizona Burgos tomar oxígeno (73-79) para los dos minutos que restaban. McGrew, con un triple, situó a los locales a tres puntos (76-79). Más emoción imposible. Luego, Díaz, con un tiro libre, colocó el 77-79. Y es que el Tizona Burgos no reaccionaba. Necesitaba anotar.

Parrado salió al rescate. Una canasta suya alejó a su equipo a cuatro puntos (77-81) a falta de 1’04’’ para el final. Los tiros libres anotados por Saint-Supery y Jofresa acabaron por tranquilizar los ánimos burgaleses.