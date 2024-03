Servigest se queda sin opciones ante Amfiv

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Servigest Burgos no logró volver a encontrar el camino de la victoria en un partido en el que mostró destellos de buen juego, pero no pudo igualar la eficacia de su rival, los gallegos del Amfiv que supieron mantener su nivel los cuarenta minutos y no dieron opción en la segunda parte a los locales.

Especialmente, los jugadores del conjunto burgalés fallaron en mantener un sólido nivel defensivo, lo que resultó determinante en su derrota.

El inicio del partido fue parejo, con un empate a 7 en el minuto cuatro, pero el equipo de Vigo tomó la delantera poco después, alcanzando una ventaja de 13 a 16 cuatro minutos más tarde.

Aunque el primer cuarto finalizó con un empate a 18, el parcial favoreció a los gallegos 18 a 21. A pesar de los esfuerzos de Servigest Burgos, lograron distanciarse por tres puntos (24 a 21) tras una canasta de García, pero Vigo rápidamente recuperó la delantera con un parcial de 0 a 7.

A cinco minutos del descanso, los locales mantenían el ritmo con el marcador en 35 a 36 tras una canasta de Ayoub en el minuto dieciocho. Pero Amfiv amplió su ventaja a 35 a 42 antes del descanso con un parcial de 0 a 6.

En la segunda mitad, el control del juego fue claramente para los visitantes, aunque Burgos mantuvo las esperanzas con una canasta inicial de 'Flaco' Martínez y un marcador de 41 a 46 en el minuto veintitrés.

Sin embargo, Amfiv tomó el control absoluto del partido y se distanció por primera vez a más de diez puntos de ventaja en el minuto veintisiete (45 a 56). Los burgaleses no pudieron contener el ataque de sus rivales en ningún momento, lo que resultó finalmente en una derrota por 66 a 83 al término del partido.