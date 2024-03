Tizona se aferra a su «línea» y espera ser «competitivo» ante un «equipo ACB»

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La semana de preparación del derbi burgalés en el vestuario del Grupo Ureta Tizona Burgos ha discurrido de manera satisfactoria para su entrenador, Diego Ocampo, que se declara «contento» por el trabajo diario de la plantilla y su implicación, que son las características realmente importantes más allá de la motivación adicional del partido de este sábado.

La clave para Ocampo es seguir en «nuestra línea de ir mejorando y ser competitivos» para afrontar un encuentro con un rival que llega en un buen momento por el gran partido ante Estudiantes y los fichajes con los que se ha reforzado.

«Estar pensando que cada partido es una final, que no se puede perder y pensar que un resultado malo o si se juega mal es una crisis mundial no es nuestra línea», argumenta Ocampo que aboga por «ir poco a poco, ser muy exigente en los entrenamiento y competir»; «atacar y defender hasta el final» porque «los puntos son importantes siempre» no solo por el average contra el San Pablo.

«Es un hábito», reivindica Ocampo, que podrá contar con todos sus jugadores para este partido con Seoane ya recuperado.

En el caso de Huguet, Ocampo admite que necesitará tiempo para «reencontrarse física y mentalmente» sin presión. Ocampo está «contento» con su evolución desde que está en Burgos con una «actitud encomiable» y demostrando un «juego inteligente» y anticipa que «nos va ayudar porque quedan muchos partidos».

Para ser competitivo en el derbi burgalés, Tizona deberá controlar el ritmo ofensivo y tener en cuenta que San Pablo es uno de los mejores equipos en selección y anotación de tiro de 3 puntos y con los refuerzos agrega «muchos recursos». También en el poste bajo y en el plano físico, explicaba Ocampo, que recuerda que Encinas cuenta ahora con 13 jugadores. Ocampo ve «difícil de prever» el desarrollo del partido pero sostiene que el San Pablo de hoy «no tiene nada que ver» con el del partido de ida y resalta que gracias a «las nuevas incorporaciones se han refrescado mucho mentalmente, como hace cada temporada».

Ristic y Atic son jugadores de ACB «y para mi San Pablo son un equipo de ACB», que además cuenta con un pabellón muy grande que estará lleno para presenciar el derbi.

En ese sentido, el técnico gallego abogó por dar un ejemplo de deportividad, así se lo ha pedido a sus jugadores, desde el convencimiento de que «el deporte tiene un valor educativo grande».