El Recoletas Burgos Caja Rural se sobrepone a un escenario infernal

Gran victoria de Recoletas Burgos Caja Rural, contra todo y contra todos. Jugando en un clima infernal, con uno menos durante más de 50 minutos por una roja a Iñaki Mateu, un puntapié de castigo de Carrió en el último suspiro decantó un encuentro incómodo, muy luchado, marcado por lluvia y viento y sin un solo ensayo. Fue una batalla áspera, una sucesión de melés, de mauls, de acciones de la delantera y con los tres cuartos como meros espectadores bajo el agua, sin marcas y con los pateadores tratando de encontrar el momento adecuado para lanzar a palos. Las cuatro infracciones de la Santboiana que supo convertir Carrió dan una victoria áurea a los aparejadores, a la espera de lo que sucediese en el derbi pucelano.

El encuentro venía marcado desde el primer compás por la fuerte lluvia que cayó durante toda la mañana sobre el Baldiri Aleu. Muchas rotaciones en el quince burgalés, con Carrió como zaguero ante la ausencia de Feta. Era un riesgo jugar a la mano y de entrada eran los catalanes los que tomaban el mando de salida, forzando a los cuatro minutos una infracción que Pepe de la Torre convertía con maestría para abrir la lata. El argentino de Regatas, el hijo del ministro, ponía arriba al Decano.

Se defendían con orden los catalanes, logrando los de Sergi Guerrero otro tiro a palos sencillo que De la Torre transformaba en otra indisciplina aparejadora.

Mejoraron los gualdinegros a través de una sensacional patada de Sirvent, siempre especial para él jugar ante su ex, y un retenido local indicado por Jenny Lee, la rugbier inglesa que se quedó en Valencia, veía cómo el intento de Carrió a palos lo desviaba el huracán, muchísimo viento en San Boi. Era muy incómodo tratar de construir rugby a la mano, entrando el partido en una guerra de guerrillas, con el viento estorbando en cada touch, en cada patada.

Cada melé era un hundimiento, una infracción en un encuentro sólo apto para muy bravos. Recoletas trataba de progresar en acciones de la delantera, consiguiendo un golpe de castigo que permitía a Carrió abrir la cuenta burgalesa. Contestaba la Santboiana con una buena jugada a la mano con puntapié de castigo final que esta vez De la Torre marraba. El vendaval era para todos.

A los 28 minutos, las condiciones del partido derivaron en una pelea feísima, con roja para Iñaki Mateu por soltar un puñetazo a Zé Conde, que también se revolvió con furia. Roja sólo para el burgalés, inferioridad para el resto del encuentro. Y si el partido era y un suplicio, con un hombre menos se erigía en una heroicidad si los de García y Basso querían vencer. Una touch local muy bien recuperada por Recoletas en el ruck salvaba una contingencia de peligro en una dinámica de patada tras patada, roces y luchas sin cuartel.

Recoletas Burgos Caja Rural se defendía con furia y el control era de la Santboiana, con Pepe de la Torre brillando con patadas de artista como un 50-22 ya en el compás final del primer acto. Burgos defendió con todo los mauls del Decano y se llegaba al descanso con ese seis a tres y con los aparejadores pensando en cómo remontar con uno menos.

En la segunda mitad, Recoletas tenía el viento a su favor, algo a tener en cuenta, aunque la dinámica era la misma, con muchos avants por cada bando por culpa del agua, el oval convertido en una trucha. Un agarrón local en una touch era infracción que Carrió pedía a palos, igualando a seis con un puntapié de crack.

Tani Bay y Gabi Rocaries entraban para poner orden y buscar la remontada, con una sucesión de patadas de unos y otros buscando el error en los receptores. También las melés eran una sucesión de caídas y repeticiones, entrando Nicolas Walker en los gualdinegros y forzando un puntapié donde Carrió se veía castigado por el viento, perdiendo la opción del 6-9.

Al estar con 14, Recoletas centraba sus ataques en acciones de delantera, con fases de pick and go buscando las infracciones de los catalanes. La lograron a los 16 minutos, un placaje alto, y esta vez Carrió no perdonó, fácil conversión y primera ventaja de los aparejadores en el encuentro.

Pero en la jugada siguiente, el ataque local sacaba un fuera de juego a la zaga castellana y el tiro centrado y sencillo de Pepe ponía de nuevo el empate en lo alto. Se entraba en el último cuarto del encuentro con acciones vibrantes de las dos defensas en un intercambio de golpes pero con poca claridad en las creaciones, algo obvio.

Sergi Coma salía volando en una melé con un empuje tremendo de los gualdinegros, una acción espectacular que Jenny Lee sancionaba como juego peligroso. Golpe de castigo para los barceloneses, y a seguir. La Santboiana quería progresar buscando juego a la mano y el primer ensayo de la matinal, pero Recoletas Burgos se defendía con un coraje extraordinario.

A la media hora, el gran papel de los castellanos en las melés provocaba un puntapié de castigo relativamente sencillo para la zurda de Carrió, pero de nuevo Eolo hizo de las suyas y el balón se desvió.

Los aparejadores seguían buscando progresar con el oval en su poder gracias a la delantera, pick and go tras pick and go, y un intento de drop tampoco cuajaba a los 34 minutos. Cada melé era una trinchera de la Primera Guerra Mundial, hasta que a dos minutos del final de nuevo pedía palos Carrió tras una nueva infracción del Decano. Esta vez sí, no hubo perdón. Zurdazo al éxito, nueve a doce y un triunfo rudo, luchado pero que vale su peso en diamantes.

UE SANTBOIANA - RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL, 9-12

UE Santboiana: Leonori (Zaffaroni, 63´), Pigatto, Zé Conde (Coma, 36´); Bianchini, Carbonell (Ojeda, 41´), Foulds, Moletti, Facu Domínguez; Ignasi Rodríguez (Pol Joven, 58´), Pepe de la Torre; Juani Berón, Socino, Zak Chambers, Daniels (Rhys Chambers, 71´); Lucas Pichot (Puig, 63´).

Recoletas Burgos-Caja Rural: Sívori (Tomás Domínguez, 41´), Caini (Agustín Gil, 41´), Gramajo (Iker Adúriz, 72´); Sacovechi, Ruan Snyman, Rubén Sanz (Walker, 50´), Zumeta (Mansieux, 65´), Boronat; Nico Rocaries (Tani Bay, 47´), Sirvent (Gabi Rocaries, 47´); Masuyama, Iñaki Mateu, Rascón, Cánepa (Facundo López, 65´); Carrió.

MARCADOR: 3-0 (5´): Puntapié de castigo de Pepe de la Torre. 6-0 (9´): Puntapié de castigo de Pepe de la Torre. 6-3 (23´): Puntapié de castigo de Tomás Carrió. 6-6 (46´): Puntapié de castigo de Tomás Carrió. 6-9 (57´): Puntapié de castigo de Tomás Carrió. 9-9 (59´): Puntapié de castigo de Pepe de la Torre. 9-12 (80´): Puntapié de castigo de Tomás Carrió.

ÁRBITRA: Jenny Lee, del colegio valenciano.

Tarjetas: Roja a Iñaki Mateu (29´), por agresión.

CAMPO: Baldiri Aleu