El UBU San Pablo Burgos salva un punto en Alcobendas

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos consiguió salvar un punto a domicilio ante un BM Alcobendas que ya en la ida en El Plantío le generó muchos problemas (27-26). Los cidianos jugaron casi todo el partido a favor de marcador pero con ventajas muy cortas y sin lograr sentenciar en los momentos determinantes, y eso en un partido donde las porterías fueron protagonistas terminó por complicarse, porque si Jorge García Lloria junto al lateral local Bruno García fueron los mejores en la pista, en el tramo final el portero madrileño Álex Echevarría también brilló y el Alcobendas a punto estuvo de llevarse el triunfo.

Los madrileños comenzaron atacando y marcaron con un gran lanzamiento de nueve metros de Bruno García, pero no sólo eso pues de seguido cazaron una contra y si no hicieron el segundo fue por la tremenda parada a boca jarro de Jorge García Lloria. Una acción que dio paso al empate con Jaime Gallardo ganando el extremo y en segundos a la remontada tras robo y contra con Javi Domingo letal. El choque comenzaba con muchos goles y así lo volvió a demostrar muy rápido un Bruno García letal en la definición. Sin embargo el UBU no aflojaba y jugando lo más velozmente posible, con transiciones rapidísimas, agarró una valiosa renta de dos goles cuando apenas se habían disputado cinco minutos (2-4).

Apareció entonces por tercera vez Bruno García, que ya era todo un problema, pero García Lloria evitaba una nueva igualada gracias a otra intervención parecida a la anterior y el equipo de Roi Sánchez mantendría esa ventaja de dos goles hasta que superado el minuto diez Bruno García anotaba su quinto gol y empataba de nuevo el marcador (6-6). El UBU estaba atacando muy bien y su nivel defensivo era bueno, pero el equipo local tenía en Bruno García a un desatascador natural y había que frenarlo, porque aunque después el ritmo anotador se rebajó gracias a alguna parada, una exclusión burgalesa o una mejora de las ayudas, el goleador alcobendense marcaba y abría espacios al resto (8-8 en el 14´).

Un nuevo arreón visitante hizo que el equipo superara el cuarto de hora con una ventaja de dos goles que no fue mayor gracias a las porterías, porque García Lloria no había dejado de parar e incluso detuvo un siete metros, pero ahora Ramón Fuentes también lo hacía. De esta manera con menos goles y protagonismo de los porteros, a falta de siete para el descanso se veía una nueva igualada (12-12), pero entonces los colegiados señalaron un dos minutos al local Sergio Lozano por ´flopping´ y el UBU lo aprovechó para volver a ponerse dos arriba antes de encarar un final de primera mitad donde tras tiempo muerto del míster local Javier Suárez se vería otro empate más (15-15 en el 28´). Al paso por los vestuarios 16-18 con una tarjeta roja descalificante al local Mario Crespo por lanzar con el crono a cero un golpe franco a la cara de Arthur Pereira.

Una mala decisión y la madera evitaron que en los dos primeros minutos del reinició se viera una nueva máxima burgalesa atacando en superioridad. Después, en igualdad, el UBU volvió a toparse con un poste y de hecho no conseguiría marcar su primer tanto de la segunda hasta cumplido el minuto cinco y atacando sin portero, pero ahora el conjunto alcobendense cometía demasiados errores no forzados y la goma del dos uno uno dos se mantuvo inalterable durante un buen tramo y todo gracias a las paradas del local Álex Echevarría, porque a los del entrenador local Javier Suárez cada vez les costaba más ver puerta. Hasta que en el 10´ García Lloria paró su segundo siete metros y entonces se vio una nueva máxima con el 19-22.

Poco más tarde, después de dos minutos en inferioridad, García Lloria también era excluído por falta en el cambio, pero el UBU no aflojaba nada y si Echevarria detenía un siete metros a Gallardo, aparecía Ibrahim Moral respondiendo con una intervención brutal a seis metros. El duelo entraba en su tramo más emocional y en segundos Ernesto López era excluído por dar en la cara a Echevarria desde los seis metros, por lo que Roi Sánchez tenía que detener el juego (22-23 en el 17´). De nuevo en la pista Echevarria paró otra más y los madrileños volvieron a empatar después de un cuarto de hora a remolque.

En ese momento trascendental el San Pablo se descompuso y los siguientes tres ataques se saldaron con sendas pérdidas incomprensibles, pero también hubo tres paradas increíbles de un Jorge García Lloria determinante para desesperación de un Alcobendas incapaz de remontar y jugar a favor de marcador después del 1-0 inicial. El UBU olió a sangre y en un minuto sumó un parcial de 0-2 que obligaba a Javier Suárez a pedir un TM (23-25 en el 22´).

El choque entró precioso en el ida y vuelta pero con renovada efectividad de un Alcobendas que a falta de cuatro conseguía por fin la remontada tra sun parcial de 3-0 con más aparadas de Echevarria y una gran defensa (26-27). Entonces Álex Chan se la jugó en individual y además de igualar sacó la segunda exclusión al especialista defensivo Sergio Lozano, una situación que salvó el Alcobendas atacando sin portero y con un siete metros bajo amenaza de pasivo, pero Chan también anotó desde esa distancia y se entró en los últimos dos minutos con todo por decidirse (28-28). Entonces el Alcobendas marcó a falta de un minuto y el UBU atacando con uno más perdió la pelota, dejando vía libre a un conjunto madrileño que en vez de sentenciar también la perdió y en apenas tres segundos. Roi Sánchez agotó un TM para un ataque de 24 segundos donde el equipo consiguió empatar pero demasiado rápido, dejando 13 segundos a su rival para que tras TM de Javier Suárez tampoco consiguiera marcar. A la conclusión 29-29.

BM ALCOBENDAS - UBU SAN PABLO BURGOS, 29-29

BM Alcobendas: Ramón Fuentes, Álex Echevarría (p.s.); Alfonso de la Rubia (4), Fer Nevado (0), Gonzalo Velasco (0), Josete Boyarizo (2), Sergio Lozano (0), José María Gutiérrez (0), Mario Crespo (3), Nacho Gimeno (3), Santi Echevarría (4), Anthony Pinto (2), Bruno García (8), Íker Aguilera (3), Agustín Castellano (1) y José Blanco (0).

UBU San Pablo Burgos: Jorge García Lloria, Ibrahim Moral (P.s.); Alberto González (), Guilherme Costa (1), Álex Chan (7), Arthur Pereira (3), Javi Espinosa (0), Pablo Gómez (3), Beñat Manterola (0), Rubén Fernández (0), Javi Domingo (2), Jaime Gallardo (2), Ernesto López (4), Guilherme Linhares (1), Jaime González (2), Zakaria Rabhi (3) y Pedro Martins (2).

PARCIALES: 2-4 (5’); 6-6 (10’); 8-9 (15’); 10-12 (20’); 12-14 (25’); 16-18 (descanso); 18-19 (35’); 19-21 (40’); 21-23 (45’); 23-23 (50’); 26-26 (55’); 29-29 (final).

ÁRBITROS: San Emeterio de la Fuente y Ariño Saiz (Cántabro).

EXCLUSIONES: Lozano (2), Crespo (Tarjeta roja 29´); López (2), García Lloria, Pereira y Martins (2).

PABELLÓN: De los Sueños