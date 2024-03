El Grupo Ureta Tizona Burgos recupera la sonrisa

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos sumó una holgada victoria ante el Real Betis Baloncesto (101-80), aunque no resultó nada fácil imponerse a un rival correoso que, pese a ir siempre por detrás en el marcador, no dio nunca tregua al equipos de El Plantío, que pese a todo logró abrir brecha al final del tercer cuarto.

Sabían los de Diego Ocampo que no iba a ser un rival cómodo el Real Betis Balompié, que llegaba al encuentro en muy buen momento y en busca de un triunfo que confirmase sus posiciones de play off. Lo sabía el técnico de los burgaleses, que ordenó a los suyos una asfixiante defensa en zona para tratar de frenar al rival andaluz. Tampoco los de la capital hispalense hacían concesiones y el primer minuto de partido transcurría sin canastas. Rompían la sequía inicial los visitantes con un lanzamiento de tres, y a partir de ahí a los burgaleses les tocó remar contracorriente, al menos hasta el minuto 4, cuando consiguieron conectar dos triples consecutivos que rompían la zona visitante y les permitían colocarse con 3 puntos de ventaja (10-7). Apretaba en defensa el Real Betis Balompié, pero Grupo Ureta Tizona Burgos estaba ya lanzado y con un parcial de 7-0 conseguía abrir la primera brecha considerable en el luminoso a falta de 3 minutos para el final del primer cuarto (17-10).

Intentaban los andaluces meterse de nuevo en el partido, pero Jofresa conseguía romper una y otra vez las líneas rivales, Böhm le secundaba, y los burgaleses se escapaban hasta el 25-12 (minuto 9).

La tensión era máxima en la pista de El Plantío, aunque Grupo Ureta Tizona Burgos parecía sentirse cómodo en la pista. Mantenían los de Diego Ocampo la intensidad en todas sus líneas y aprovechaban una perdida de balón de su rival para colocarse con 10 puntos de renta (29-19, minuto 11). A partir de ahí, las idas y venidas fueron una constante, lo que jugaba a favor de los locales, que conseguían mantener su ventaja. Hasta que una personal de Cremo otorgaba dos tiros libres a Polanco, que recortaba la diferencia a 7 puntos (33-26, minuto 13). Real Betis Baloncesto apretaba y una recuperación de balón la convertía Dedovic en el 33-28, obligando al técnico local a pedir un tiempo muerto a 6 minutos para el descanso.

Cambiaba prácticamente a todo el equipo Diego Ocampo y los burgaleses se encomendaban al acierto de Díaz, que con 4 puntos consecutivos volvía a poner tierra de por medio (39-30). Ahora eran los andaluces los que tenían que parar el partido, pero Grupo Ureta Tizona Burgos supo adaptarse a los cambios realizados por el equipo visitante, leyó bien el partido y encontró huecos para acabar el cuarto con los mismos 8 puntos de ventaja con que lo había comenzado (45-37).

El inicio del tercer cuarto fue un cúmulo de despropósitos por parte de ambos equipos: perdidas de balón, lanzamientos fallados... el partido era un correcalles, pero en ese sinsentido, el que salió ganando fue un Real Betis Baloncesto que, con Polanco muy acertado, firmaba un parcial de 0-5 que encendía todas las alarmas en las filas locales (45-42, minuto 22). Los tiros libres sacaron a los burgaleses del atolladero y desde ahí, con 5 lanzamientos convertidos, los de Ocampo recuperaban su ventaja (50-42).

Recuperada la confianza y la calma, un buen rebote defensivo permitía a Saint-Supery anotar de tres para elevar la renta hasta los 11 puntos (53-42), obligando al técnico bético a pedir tiempo muerto a 6 minutos para el final del cuarto. El toma y daca era constante y el partido se jugaba a pequeños arreones que permitían a los andaluces hacer la goma una y otra vez, aunque a dos minutos para el final del cuarto grupo Ureta Tizona Burgos tiraba de oficio y conseguía frenar a su rival para colocarse con una máxima ventaja de 12 puntos (63-51). La maquinaria burgalesa estaba a pleno rendimiento y poco podía hacer Real Betis Baloncesto para frenarla. Lo intentaron todo los andaluces, pero los locales conseguían entrar en el cuarto definitivo con una renta ya de 14 puntos (69-54).

A Grupo Ureta Tizona Burgos solo le quedaba aguantar. Aguantar la presión defensiva para no dar alas a un rival que salió a por todas, pero que se veía incapaz de meterse en el partido. Y mientras, los de Ocampo seguían ampliando distancias (77-59, minuto 33). Tiraban de oficio los burgaleses para no dar tregua a un Real Betis Baloncesto que, pese a la diferencia, no daba un balón por perdido en un cuarto en el que el reloj apenas corría. Con todo, no conseguían los andaluces reducir diferencias, que veían como Grupo Ureta Tizona Burgos acababa sumando mas de 100 puntos para anotarse un nuevo triunfo.

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - REAL BETIS BALONCESTO, 101-80

Grupo Ureta Tizona Burgos: De Souza (6), Parrado (2), Vila (6), Cremo (8), Seoane (11). También jugaron: Böhm (2), Saint-Supery (15), Kieli (4), Thiam (5), Díaz (13), Jofresa (18), Alonso (11).

Real Betis Baloncesto: Polanco (26), Rodríguez (10), Faggiano (3), Kuksiks (10), De Bisschop. También jugaron: Wembi (12), Marín (1), Hanzlik (2), Domenech (3), Dedovic (6), Berzins (7).

PARCIALES

Primer Cuarto: 25-17

Segundo Cuarto: 20-20 (45-37)

Tercer Cuarto: 24-17 (69-54)

Cuarto Cuarto: 32-26

ÁRBITROS: Héctor Báez Batista (Colegio canario), Jesús Marcos Martínez Prada (Colegio asturiano) y Javier Villanueva Tena (Colegio madrileño).

ELIMINADOS: Seoane; Rodríguez

PABELLÓN: Municipal El Plantío. 600 espectadores.