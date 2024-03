El Mirandés sale goleado en su visita al líder

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El líder Leganés maltrató al Mirandés en un encuentro donde la eficacia local en el primer periodo, tres a cero en sus tres chispazos ofensivos, solventó la visita de una escuadra rojilla que dio la cara pero con poquitos argumentos. Tarde para olvidar, tranquila victoria pepinera y a pensar ya en la siguiente cita liguera. No salió casi nada, con el añadido del susto en la lesión de Luna y Tachi en un golpeo aéreo cabeza con cabeza entre los dos futbolistas de Lisci.

De salida, repetía Alessio Lisci el once y el esquema del último encuentro, y es que lo que funciona no se toca. No obstante, la tesitura del encuentro era muy diferente y el esquema tendría más al 5-3-2 que al 3-5-2, algo más defensivos los carriles. Y fue el carrilero diestro, Ilyas Chaira, quien tuvo la primera opción clara a los nueve minutos cuando una buena combinación rojilla por el perfil diestro la sellaba el cedido por el Girona con un tiro de rosca que buscó la escuadra pero encontró el saque de puerta para los pepineros.

Respuesta del Leganés a los 13 en la estrategia, cuando un córner bien ensayado al área con un baruillo en área chica lo empalaba Miguel de la Fuente, deteniendo Ramón Juan en una intervención repleta de reflejos, muy bien el meta. Estaba bien plantado en defensa el Mirandés, sujetando a un líder que buscaba las basculaciones en largo para superar líneas.

Y un equipo es líder por algo, anotando el cuadro madrileño en su siguiente llegada cuando Juan Cruz volvía loco a su par en la banda, ponía el centro perfecto y el cabezazo a placer de Diego García en la frontal del área chica rompía el cero a cero en el mediodía de Butarque. Muy blandita la zaga, con Ilyas Chaira superado por el ariete local en su remate.

Poco a poco iba progresando en sus líneas el Mirandés, con una buena llegada hasta línea de fondo de Ilyas con centro raso que solventaba la defensa de los blanquiazules. Sobre todo buscaba la diestra el Mirandés para avanzar en ataque, con el Leganés creando peligro sobre la media hora con un chut raso y desviado de Undabarrena.

Lo que no dejó de ser el preludio al dos a cero, cuando un ex como Franquesa salía en un contragolpe rápido tras robo de pelota en la medular, adelantada y desubicada la defensa jabata. El catalán puso un centro raso perfecto al segundo palo y allí entraba en carrera Diego García para machacar desde cerca su doblete.

Apenas minuto y medio después, La Gumina remataba fuera cuando se cantaba el 2-1 tras un robo con asistencia de Carlos Martín en la frontal del área. Ahí está la diferencia entre el líder y un Mirandés que pena en zona media baja. Si tienes una opción tan clara, hay que enchufarla. Unos lo hicieron por dos veces, los otros no.

Estaba desatado el Leganés, y Juan Cruz certificaba el tres a cero tras orientarse muy bien cerca de la frontal del área, zurdazo abajo pegado al palo e imposible para el meta del Mirandés. Restaban tres minutos para el intermedio, y tres abajo los de Lisci, marcador al descanso.

Tachi entraba por Lachuer en el intermedio y el Mirandés daba un paso adelante de salida. Ilyas Chaira probaba con un trallazo raso y escorado que atajaba Conde junto al palo. En la estrategia seguía generando mucho peligro el Leganés y una falta puesta al área con rosca la remataba fuera Jorge Sáenz.

Los de Lisci querían meterse en el encuentro y en un lanzamiento de córner con pelota muerta en el área, Tachi la enganchaba a la media vuelta saliendo el esférico alto por poco. Alternancias en las llegadas de uno y otros, con Miguel de la Fuente cerca del cuarto del Lega a la hora de encuentro. Jugada personal del áriete blanquiazul y disparo desde el vértice del área al palo corto con buen despeje a córner de Ramón Juan. Cada saque de esquina era un peligro claro local, con un mal despeje primero de La Gumina bordeando el autogol y después con un testarazo de Diego que se iba alto.

A los 66 minutos, una jugada deliciosa del Leganés la culminaba el pase filtrado a Miguel, que se iba en velocidad, driblaba a Ramón Juan y enviaba a placer a las mallas. Bandera al aire del asistente, pero tras la revisión de VAR Caparrós rectificaba y el cuarto tanto del Leganés subía a la torreta. En fin.

Sergio González, siempre un señor central, se iba ovacionado por la grada de Butarque, ay la nostalgia ante los ex que triunfan. Restaban veinte minutos de tortura para el conjunto jabato viendo la palmaria distancia en el marcador entre las dos escuadras, pero siempre dando la cara. Así, probaba Carlos Martín con un zapatazo potente pero muy centrado, sin grandes aprietos para el meta pepinero.

Susto a doce minutos del 90 cuando en un balón aéreo, choque entre tres jugadores saliendo malparados dos del Mirandés, Luna y Tachi, este último con una aparatosa brecha. Luna quedó KO por completo, susto y postura lateral de seguridad con camilla rápido al verde y veloz intervención de los servicios médicos. Gesto de Butarque, ovación de gala para el jabato en su salida del campo. Otro exjabato como Nais Djouahra buscaba el quinto con un trallazo lejano con Tachi volviendo al campo con un vendaje en su cabeza. Lautaro se asomó ya en el añadido con un buen remate de cabeza que atajaba el meta local, acabando el encuentro con ese doloroso cuatro a cero.