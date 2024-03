El UBU San Pablo Burgos no falla en casa ante Ibiza

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos no falló en una de las jornadas más complicadas que le quedaban en El Plantío y derrotó no sin mucho trabajo y esfuerzo, pero con todo merecimiento, a un Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa que llegaba muy necesitado a la cita pero que durante todo el año ha demostrado ser capaz de ganar a cualquier rival. Los de Roi Sánchez comenzaron a remolque de los isleños y tardarían muchos minutos en ajustar su defensa, pero en un final de primer tiempo muy bueno no sólo consiguieron ponerse arriba si no que agarraron una renta de cuatro tantos al descanso que en la segunda mitad sabrían manejar a la perfección para llevarse un triunfo transcendental en su lucha por lograr el ascenso directo.

Sabedor de la victoria de Guadalajara ante Antequera y obligado a ganar, el siete de Roi Sánchez entró al partido a remolque de marcador pues los ibicencos no sin algo de fortuna acertaron en su primera acometida, pero dejando buenas sensaciones en ataque un Arthur Pereira que debutaba en El Plantío también acertó a la primera y se vio la primera igualada. Sin embargo pronto se vio que en defensa el panorama no era tan alentador y Eivissa agarró muy rápido un 1-3 que exigía concentración absoluta en ambas áreas.

Algo que no entendió del todo bien el equipo, aunque Ibrahim Moral bajo palos comenzó a sumar; pero en lo ofensivo había fluidez y Javi Domingo llegando en segunda oleada no tardó en empatar un luminoso que siempre parejo siguió avanzando a muy buen ritmo goleador (6-6 en el 9´). Tantos goles entre dos equipos de este potencial resultaba extraño y algo peligroso, porque el UBU no terminaba de cerrar bien y los foráneos tras una de las primeras pérdidas burgalesas lo aprovecharon para colocar dos minutos más tarde el 6-8.

La pizarra local intervino apuntalando su seis cero con Zakaria Rabhi y Pedro Martins, pero los despistes continuaron incluso también en ataque y los burgaleses no aprovecharon su primera superioridad, por lo que la renta de dos de los albicelestes se mantuvo durante una larga fase. El partido ahora estaba atascado y se jugaba a un ritmo mucho más bajo que no interesaba en absoluto a los burgaleses, por lo que un enfadado Roi Sánchez decidió agotar su primer tiempo muerto (9-11 en el 18´).

Un parón que sirvió para empatar tras un parcial de 2-0 en segundos, pero el Eivissa transicionaba veloz con las ideas todavía claras en lo ofensivo y buscándole los espacios a la seis cero local, se resistía a ceder la iniciativa en el luminoso (13-13 en el 22´). Hasta que por fín el San Pablo aprovechó dos pérdidas consecutivas del rival para ponerse por delante.

A los pupilos del entrenador visitante Eugenio Tilves no les sentó nada bien verse a remolque y en cuestión de segundos tuvo que parar el juego pues el UBU alzaba el vuelo (16-14 en el 24´). La charla no logró borrar las dudas que ahora tenían los isleños y el UBU siguió haciendo daño al contragolpe (18-15 en el 26´) aumentando su máxima con un Jaime Gallardo decisivo en lo anímico y en el gol para alcanzar los vestuarios con un esperanzador 20-16 en el electrónico.

El UBU no rebajó su ímpetu defensivo en el reinicio y muy pronto se vio un +5, pero Eivissa también exhibía dureza atrás y el primer tramo de la segunda mitad sería de pocos goles y muchas pérdidas (22-17 en el 7´). Las porterías tenían la misma poca relevancia que en la primera pero no por eso las defensas dejaban de marcar el ritmo, y esa contundente seriedad perjudicaba a un Eivissa a remolque de marcador y que hacía tiempo que no tenía buenas ideas en ataque.

Hasta que rondado el cuarto de hora el visitante Roberto Domenech se marcó cuatros paradas casi consecutivas y eso sumado a un par de errores locales graves dio para que se viera un 25-23 que incluso pudo ser aún peor de no ser por las intervenciones de Jorge García Lloria y porque los isleños también regalaban demasiadas posesiones. Con todo Eivissa mantenía la confianza en su juego e incluso en superioridad atacaba con portero, los foráneos hacían largo el choque y trataban de enrredar al UBU en los contactos, pero los de Roi Sánchez no perdían la calma y Eugenio Tilves pedía un tiempo muerto (27-23 en el 21´) que daba aire a los suyos y que era respondido de inmediato por Roi Sánchez ya que el equipo no era capaz de cerrar el triunfo.

En ese tuya mía los ibicencos colocaron un preocupante 28-27 a falta de cinco para el final, pero entonces Arthur Pereira se destapaba con dos tantos seguidos e Ibrahim Moral atajaba un gol cantado (30-27 en el 26´). Una renta suficente que ni siquiera un dos minutos en contra, el primero de la segunda, conseguirían evitar que los burgaleses se llevaran la victoria después de una hora de mucho trabajo. A la conclusión 33-30.

UBU SAN PABLO BURGOS - TRASMAPI UD IBIZA HC EIVISSA, 33-30

UBU San Pablo Burgos: Ibrahim Moral, Jorge García Lloria (P.s.); Guilherme Costa (3), Álex Chan (8), Arthur Pereira (3), Javi Espinosa (0), Pablo Gómez (1), Beñat Manterola (0), Rubén Fernández (1), Javi Domingo (3), Jaime Gallardo (3), Ernesto López (3), Guilherme Linhares (3), Jaime González (0), Zakaria Rabhi (2) y Pedro Martins (3).

Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa: Gerard Dorns, Roberto Domenech (P.s.); Nikoa Jeremic (4), Edu Alonso (2), Rafa Val (0), Vicente Sancho (4), Samu Pereiro (5), Álex Malid (2), Dani Bernárdez (2), Marc Torres (0), Diego Prada 2(), Javi Rodríguez (4), Fran Bodí (2), Nicolás Zungri (2), Njegos Dukic (0) y José Khalil (0).

PARCIALES: 3-3 (5’); 6-6 (10’); 9-10 (15’); 12-12 (20’); 16-15 (25’); 20-16 (descanso); 21-17 (35’); 23-19 (40’); 25-22 (45’); 27-23 (50’); 29-27 (55’); 33-30 (final).

ÁRBITROS: Pérez González y Díaz-Flores Gómez-Calcerrada.

EXCLUSIONES: Domingo; Jeremic y Malid.

PABELLÓN: El Plantío.