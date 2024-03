El Recoletas Burgos Caja Rural se repone ante un exigente Ciencias

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Gran triunfo de Recoletas Burgos Caja Rural ante un Ciencias que puso las cosas complicadísimas al quince burgalés. Un verdadero partidazo, donde los locales se repusieron a un inicio dubitativo atrás para remontar en un encuentro apasionante, con las dos escuadras alternándose en el mando hasta que un ensayo de Nico Rocaries nada más entrar al campo tras gran jugada de Carrió -magistral un día más- dejó la victoria en el casillero del líder.

Apenas al minuto, lesión del talonador local Agustín Gil y cambio, también para el pilier sevillano Cuadrado. Cambios obligados en las dos escuadras sin haber roto siquiera a sudar. Defensas furiosas en unos y otros, con mucho contacto y balones interceptados en una matinal soleada pero con un fuerte viento que molestaba en especial a los pateadores como Tomy Carrió.

Las delanteras imponían su potencia y sus kilos para frenar las respectivas ofensivas. A los once minutos, la infracción científica en una melé provocaba el primer intento a palos de Carrió para abrir el marcador, pero en el saque llegó una de las jugadas tontas del encuentro, un balón atrás, fallo de los receptores de Recoletas, el oval convertido en conejo saltarín y Jaime Camarero, muy hábil el tres cuartos de Ciencias, lo atrapaba in extremis posando el try. Coco transformaba muy escorado el 3-7. Un intento de drop de Roldán erróneo provocaba el contragolpe burgalés vibrante pero bien frenado por una defensa andaluza impenetrable.

Tani Bay sorprendía jugando veloz una infracción pero no había forma, Burgos llegaba a tres metros del ensayo pero ahí morían las intentonas de Recoletas. Un contra-ruck de Ciencias provocaba un golpe de castigo que obligaba a replegar líneas, y un placaje retardado de Sanz dejaba a los locales en inferioridad durante diez minutos en un momento francamente delicado para los gualdinegros, convirtiendo Roldán una patada sencilla.

Carrió respondía en inferioridad con una jugada de crack metiendo el oval en el 22 visitante, pero de nuevo la defensa andaluza se elevó en muralla imposible. Eso sí, una melé hundida por la primera línea de Ciencias facilitaba a Carrió una sencilla patada a palos, seis a diez. En una hermosa batalla en la zona ancha al final salió vencedor Ciencias tras una patada y un bote complicado donde Huber fue el más hábil, posando el ensayo. Se volvían a escapar los sevillanos por once tantos.

Ya quince contra quince lo intentaba con todo y una amarilla a Del Hoyo ponía las cosas a favor de Recoletas Burgos Caja Rural con un golpe de castigo a touch y tres fases tremendas a un metro de la marca donde nuevamente la defensa sevillana fue asombrosa, forzando el avant y la pérdida. Bay, Carrió y los suyos ya no sabían por dónde percutir, jugándose ese tramo final dentro de la 22 visitante, hasta que Tani Bay volvía a ser el más vivo del lugar en una infracción, jugándola rápida y entrando en diagonal para posar el primer try burgalés. La conversión escoradísima de Carrió fue al palo, acabando 11-17 el primer acto.

Buscaron los de Basso y García una salida fuerte tras el descanso, aún con cinco minutos de superioridad numérica, aunque el viento seguía racheado y fuerte molestando en las patadas. Se restablecía el quince vs quince y el partido volvía a una hermosa dinámica de equilibrio, idas y vueltas buscando ambos equipos construir talento pero con férreas zagas.

Hasta que a los nueve minutos, la entrada de Burgos por el centro rompió el esquema, Tani Bay asistió a Nico Walker, quien con reverso incluido ensayaba entre palos chocando con la protección de los mismos, espectacular y efectiva acción con la sencilla conversión de Carrió para poner a Recoletas Caja Rural por delante de nuevo.

Ciencias asustaba como en una gran diagonal del arrière Papa, pero ahora era el turno de Recoletas para defender con fiereza y eficacia. Así, Gramajo cortaba de manera sensacional una peligrosa patada sevillana y el oval se mantenía en la medular, pero cualquier infracción era un peligro y Coco Roldán falló un puntapié por centímetros en el ecuador de esta segunda mitad.

Peligro en una patada sevillana que plantó el oval muy cerca del ensayo, ágil y vivo Gabri Rocaries para evitar el try de Ciencias. A los 66 minutos rozaron los visitantes el ensayo en un maul tremendo sobre la línea, pero aunque algunos jugadores lo celebraron, no se concedió en una montaña humana de dimensiones épicas. Y finalmente se volvió a poner por delante el XV científico gracias al pie de Coco Roldán en un golpe de castigo (18-20).

Tocaba remangarse y sufrir en los doce minutos que restaban. Carrió lo buscaba en una patada lejana, pero el viento se llevó el balón lejos de los palos, entrando Nico Rocaries para oxigenar el juego ofensivo. Y su primer oval fue recibir por la izquierda una sensacional jugada de Carrió para acabar posando entre palos un ensayo clave. Cinco de ventaja para un Recoletas que no se puso nervioso pese a la desventaja.

Ciencias lo buscó llevando una infracción a touch, pero con saque parcial. Una melé para los andaluces suponía un serio peligro a dos minutos del final, pero los aparejadores recuperaron el cuero en una jugada clave. Empujaba la grada, siendo el defensor 16 del equipo en una sucesión de fases de Ciencias con todo San Amaro aguantando la respiración. Falló una patada el equipo visitante buscando la touch, la capturó Recoletas y se acabó. Una victoria que vale oro puro.

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - REAL CIENCIAS, 25-20

Recoletas Burgos-Caja Rural: Vázquez (Domínguez, 59´), Gil (Caini, 2´), Gramajo; Sacovechi, Walker, Rubén Sanz (Mansieux, 66´), Boronat, Ruan Snyman (Zumeta, 59´); Tani Bay (Nico Rocaries, 72´), Carrió; Gabri Rocaries (Masuyama, 68´), Guillo Mateu (Sirvent, 64´), Rascón, Facu López; Feta Casteglioni.

Real Ciencias: Rafa Romo (Banz, 50´), Del Hoyo (Salazar, 76´), Cuadrado (Muñiz, 2´); Mora, Störh (Bobo, 65´), Franco López, Borondo (De Porras, 70´), Hoggs (MIlesi, 50´); Pedro Cane, Coco Roldán; Huber, Carrasco, Molinero, Camarero (Salazar, 37´, temporal, x Camarero 44´); Áxel Papa.

MARCADOR: 3-0 (12´): Puntapié de castigo de Tomi Carrió. 3-7 (13´): Ensayo de Camarero transformado por Coco Roldán. 3-10 (24´): Puntapié de castigo de Coco Roldán. 6-10 (28´): Puntapié de castigo de Tomi Carrió. 6-17 (33´): Ensayo de Huber transformado por Coco Roldán. 11-17 (40´): Ensayo de Tani Bay.

Segundo tiempo: 18-17 (50´): Ensayo de Walker transformado por Carrió. 18-20 (68´): Puntapié de castigo de Coco Roldán. 25-20 (74´): Ensayo de Nico Rocaries transformado por Carrió.

ÁRBITRO: Luis Fernández.

Tarjetas: Amarilla a los locales Rubén Sanz (23´) y Sacovechi (80´); y al visitante Del Hoyo (35´).

CAMPO: San Amaro.