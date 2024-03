Gran final de Volta a Cataluña para el Burgos BH

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos BH completó de forma muy satisfactoria su quinta participación en la prestigiosa Volta a Cataluña. El equipo morado compitió de tú a tú contras los conjuntos de la máxima categoría y fue protagonista durante las siete jornadas.

En la última etapa en Barcelona, Ander Okamika se filtró en la escapada y recibió el premio de la combatividad. En el circuito final en torno al Castillo de Montjuic, Victor Langellotti aguantó junto a los más fuertes y terminó 13º en el sprint final. En la clasificación general, Eric Fagúndez acabó en una meritoria 23ª posición tras una gran actuación el día previo en la jornada de montaña con final en Queralt.

La capital barcelonesa acogió un año más la última jornada de la Volta a Cataluña y el Burgos BH quiso ser protagonista desde un inicio. Ander Okamika, que había sufrido en los últimos días una pequeña lesión muscular en la pierna que no le había permitido rendir al máximo nivel, quiso resarcirse entrando en la escapada. El vizcaíno se marchó por delante junto a otros cuatro corredores y rodó en cabeza de carrera hasta las primeras vueltas al circuito final, donde el pelotón dio caza a los escapados, a quienes nunca concedió más de dos minutos de ventaja.

Victor Langellotti peleó por la victoria en la última etapa.Luis Angel Gomez / SprintCyclingAgency

La dureza de este bucle final, con los ascensos al Castillo de Montjuic, fue seleccionando el pelotón, aunque el grupo que acabaría peleando por la victoria final fue más numeroso que en la edición de 2023. Victor Langellotti aguantó siempre entre los más fuertes y llegó a lanzar un ataque en el penúltimo descenso hacia meta. El monegasco del Burgos BH peleó en el sprint final del grupo de favoritos y acabó en 13ª plaza. Por su parte, Eric Fagúndez se quedó descolgado en la ascensión y tuvo que darlo todo para mantener su buen puesto en la clasificación general, acabando en la 23ª posición.

Ander Okamika señala que "la Volta ha sido muy dura, tanto por el ritmo como por el recorrido. Llevaba unos días aquejado de una tendinopatía en el músculo semitendinoso, así que he llegado un poco justo al final. Aún no sé la causa, pero al menos he podido acabar la carrera. No había podido dar mucho la cara por ello, pero me pude filtrar en esa última fuga. Fuimos muy rápido, pero por detrás no nos dieron tregua. Internamos aguantar lo máximo posible y, una vez nos cogieron, apretamos para no ser doblados y poder acabar la carrera. Al final somos ciclistas y en este deporte siempre se sufre, unas veces para ganar y otras para acabar”.

Eric Fagúndez rindió a un gran nivel en la alta montaña.Luis Angel Gomez / SprintCyclingAgency

El director deportivo del conjunto burgalés, Damien Garcia, afirma que "como era previsto, ha sido una semana muy exigente. Empezamos de la mejor forma posible con el top-10 de José Manuel en Vallter, pero luego llegó el percance de su caída y tuvimos que cambiar nuestra estrategia y jugar otras bazas. Eric hizo un trabajazo y se lució durante toda la semana, dando un paso adelante y mostrando un gran nivel. Victor acabó con una nota muy positiva, peleando por esta última etapa en el grupo de los mejores y Ander estuvo escapado durante todo el día. Ha sido una semana en la que hemos aprendido bastante y hemos mostrado un nivel de solidez y de trabajo en equipo que esperamos que nos sirva para lograr buenos resultados en las próximas carreras”.

El Burgos BH volverá a medirse a los mejores equipos del panorama internacional dentro de apenas una semana, en la Vuelta al País Vasco que arrancará el lunes 1 de abril en Irún. De forma paralela a la ronda vasca, acudirá también al Région Pays de la Loire Tour, que comienza el martes 2. Antes de ambas carreras, tomará la salida el próximo viernes 29 de marzo en la Route Adelie de Vitré y el sábado 30, en el GP Miguel Induráin.