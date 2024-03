El Mirandés se mete en problemas: Pierde por la mínima con un Andorra sin entrenador

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El CD Mirandés pierde en feudo del colista FC Andorra, que ganó sin un entrenador en el banquillo tras la destitución de Sarabia y por segunda vez en las últimas catorce jornadas, y los rojillos se meten en un serio apuro en la clasificatoria. El equipo de Alessio Lisci tuvo un día discreto en Andorra, donde su falta de contundencia en las áreas y su irregularidad volvieron a penalizarle.

Con el presidente Gerard Piqué presente en el Estadi Nacional d´Andorra pero sin el más que posible nuevo entrenador Ferran Costa en el banquillo, el colista de la clasificatoria deshizo las incognitas que había en el prepartido y saltó al césped con defensa de cinco pero también con una verticalidad poco habitual, pues en poco más de un minuto ya generó una buena tras un envío directo de Petxarromán al área que Karrubukuru finalizó de primeras con la testa muy cerca del palo de un Ramón Juan batido.

Ese susto, un par más de intentos parecidos y la mucha tensión con la que los locales acometían sus duelos inidividuales provocaron que el equipo jabato no estuviera nada cómodo en el inicio y que tardara en entrar en el partido. Hasta que no llegó el orden y el equipo plasmó el dibujo ideado por Alessio Lisci el Mirandés no inquietó, pero alcanzado el primer cuarto de hora los rojillos ya habían avisado en un par de acometidas eléctricas tras robo con el talentoso Gabri Martínez como protagonista.

Sin embargo el Andorra ni aflojaba ni renunciaba a atacar y rondando el ecuador volvió a acosar a los visitantes con un par de acercamientos seguidos y un córner donde pudo sacar partido a una indecisión defensiva.

Superada la media hora el duelo estaba muy igualado, sin que nadie consiguiera mandar, muy pocas ocasiones y casi todas producto de un error del rival y no del buen juego propio. La posesión y el dominio territorial eran para un Andorra al que le seguían faltando el fútbol y el control como para Asustar a un Mirandés sin problemas en lo defensivo y, fiel a su estilo, siempre dispuesto a salir con velocidad y riesgo al ataque.

El choque entró en el tramo final no sólo con una dinámica muy parecida si no que además durante un buen tramo ambos incluso parecieron conformarse con lo conseguido y que esperaban con ganas el descanso, pero en el 42´ Jonathan Gómez estuvo a punto de sorprender a todos los presentes cuando pisó el área en solitario después de agarrar el cuero en el centro del campo, aunque lo físico condicionó una decisión final muy mala; y esa acción animó los últimos compases de la primera.

Con una respuesta local en un inquietante córner y finalmente con una última jugada rojilla en el descuento donde Carlos Martín actuó de boya para bajar el cuero ante dos defensores y protegerlo para una trabada llegada en segunda línea donde Alberto Reina malgastó la mejor ocasión vista durante todo el primer periodo.

Sin cambios de jugadores ni en la idea de juego, en el reinicio del duelo ambos volvieron a la carga con similares argumentos, pero en los primeros diez minutos los locales cometieron un par de errores graves, que terminaron en sendos peligrosos saques de esquina, y esa amenaza gol rompió un poco el partido en lo táctico.

LALIGA

El Andorra se estiraba más de la cuenta en busca de la victoria y un Mirandés roto entre líneas contragealpaba a la menor oportunidad, pero ahora eran los del Principado quienes atravesaban por su mejor momento y a la hora Lobete se coló hasta línea de fondo y puso un centro raso que rozó Barcia y se paseó entre Ramón Juan y los delanteros sin que nadie la tocara.

El tridente de técnicos locales conformado por Aitor Yeto, José Bermúdez y Toni Astorgano a la cabeza movió el banquillo primeLisciro y entonces cambió a uno de sus referentes en ataque y al poco Lisci hacía lo propio metiendo a La Gumina por Carlos Martín.

Ambos banquillos ibán a la búsqueda de un gol hasta el momento negado y en segundos el italiano pareció haber dado con la tecla, porque La Gumina ganó un córner en su primer contacto con el cuero y en el mismo un centrado Barcia remató de cabeza muy liberado, pero Nico Ratti se marcó un paradón de reflejos y salvó a un Andorra que no tardó en responder, porque en el 74´ Iván Gil desde el vértice del área grande a punto estuvo de sorprender a Ramón Juan con un duro disparo.

Con todo por decidirse, en el 77´ Karrikaburu recibía a unos metros de la frontal y ante la poca contundencia de la zaga consigue meterse en el área y soltar un disparo raso y cruzado que se cuela en la red enganchado al palo. Pese a su discreto partido hasta el momento el empate sin goles no dejaba de ser beneficioso para los rojillos, pero ahora y con muy poco tiempo por delante quedaba contra las cuerdas.

Jugar bajo el peso del apuro no mejoró el fútbol de los burgaleses y aunque el Mirandés lo intentó de todas las maneras posibles, e incluso puso en serias dificultades a un Andorra todavía más nervioso, no lograríaa hacer gol y terminaría cediendo la derrota.