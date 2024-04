El Tizona mantiene el idilio con El Plantío

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tenía un difícil compromiso Grupo Ureta Tizona Burgos ante un Movistar Estudiantes que le seguía a solo una victoria de distancia y le había ganado en el partido de ida. Y no empezaron bien las cosas para los de Diego Ocampo, que en el primer cuarto sufrieron la presión de los madrileños y se vieron por detrás en el marcador. Sin embargo, remontó el equipo burgalés, que pese a la presión de los visitantes aguantó el tirón para sumar un triunfo que puede ser vital.

Grupo Ureta Tizona Burgos era consciente de la importancia de ganar ayer a Movistar Estudiantes y desde el pitido inicial los de Diego Ocampo mostraron una gran intensidad, sobre todo en defensa, ahogando por completo el juego ofensivo de un rival que saldó sus dos primeros ataques con dos perdidas de balón ante la presión de los locales. Mientras, los burgaleses colocaban el 5-0. Pero la alegría duraba poco.

Lo que tardaba Movistar estudiantes en reajustar su defensa y templar nervios para firmar un parcial de 0-7 y darle la vuelta al marcador. La noche prometía emociones fuertes en El Plantío. Ahora era Grupo Ureta Tizona Burgos el que perdía balones, fallaba lanzamientos y sufría ante un rival que cada vez se sentía más cómodo en la pista y que se iba hasta el 5-11 antes de que Cremo consiguiese poner fin a la sequía burgalesa. Saint-Supery sacaba a los suyos del atolladero y Burgos comenzaba a crecer para igualar el partido a 18 puntos, auqnue al final del primer cuarto llegaba con un punto de desventaja (21-22).

Ya en el segundo cuarto, los de Diego Ocampo volvían a sufrir la presión de Movistar Estudiantes, que de nuevo abría brecha en el luminoso (23-30, minuto 12). Le estaba costando a Grupo Ureta Tizona Burgos circular bien el balón y encontrar posiciones cómodas de tiro. Pero la calidad de hombres como Cremo volvía a meter a los locales en el partido (30-30, minuto 24).

Un triple colocaba a los locales de nuevo por delante (33-30), y parecía que el equipo despegaba, pero los visitantes seguían apretando mucho y los de Ocampo no conseguían estar del todo cómodos. Ocampo quería mas y paraba el partido a dos minutos para el descanso (37-34). No conseguían los locales cambiar la dinámica del partido y al descanso se llegaba todavía con esa mínima renta de tres puntos (40-37).

Salía mejor Grupo Ureta Tizona Burgos tras el descanso, consiguiendo conectar un triple y elevar su renta hasta los siete puntos en menos de un minuto (46-39). Cremo y Seoane lideraban el ataque de los locales, que poco a poco parecían empezar a marcar distancias ante un Movistar Estudiantes errático que veía cómo el rival se escapaba por encima de la decena (52-41). Apenas habían transcurrido dos minutos y medio del segundo cuarto y el técnico visitante paraba el partido en busca de soluciones. No las encontraba. Movistar Estudiantes no conseguía superar la presión impuesta por los burgaleses. El equipo local parecía haber puesto en funcionamiento la maquinaria: la defensa funcionaba, circulaban bien el balón y no se precipitaban en ataque. Con todo, Grupo Ureta Tizona Burgos seguía poco a poco ampliando ventajas en el electrónico y a falta de cuatro minutos para el final del tercer cuarto ganaba ya de 16 puntos (59-43).

Se desesperaba el preparador de los visitantes, que con 61-45 en el marcador pedía un nuevo tiempo muerto. Tiraban de oficio los madrileños para tratar de frenar al equipo castellano y desde la línea de tiros libres conseguían reducir diferencias (61-50, minuto 28). Una vez más, Grupo Ureta Tizona Burgos se atascaba y los visitantes conseguían seguir acercándose para llevar el partido a un último cuarto lleno de incertidumbre y emoción (63-57). La cosa aún se puso mas tensa en el inicio del último período, cuando Movistar estudiantes se acercaba a solo tres puntos (63-60). Grupo Ureta Tizona Burgos intentaba recuperar el control del partido apretando los dientes en defensa, pero no conseguía cambiar la dinámica del partido y dos tiros libres de Frazier dejaban el marcador en un ajustado 65-64.

Los triples volvían a ser la tabla de salvación de los burgaleses, que con dos consecutivos tomaban aire de nuevo (73-66, minuto 33). Hacían la goma una y otra vez los madrileños, pero Burgos aguantaba el tirón (80-74, minuto 37).

De ahí al final, el toma y daca fue constante, pero el equipo de Diego Ocampo supo mantener la calma y no precipitarse para acabar llevándose un triunfo que podría ser vital ante uno de sus rivales directos en la lucha por los primeros puestos.

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES, 90-83

Grupo Ureta Tizona Burgos: De Souza (8), Parrado (13), Cremo (22), Seoane (8), Thiam (6). También jugaron: Vila (4), Saint-Supery (19), Huguet (3), Kieli (2), Díaz (5), Jofresa, Alonso.

Movistar Estudiantes: Frazier (16), Wintering (12), Sola (2), Murphy, Larsen (9). También jugaron: Nzosa (10), Rodríguez (9), Ferrando (9), Alonso (13), Caffaro, Suárez (3).

PARCIALES

Primer Cuarto: 21-22

Segundo Cuarto: 19-15 (40-37)

Tercer Cuarto: 23-20 (63-57)

Cuarto Cuarto: 27-26

ÁRBITROS: Víctor Mas Cagide (Colegio catalán), Antonio Manuel Zamora Rodríguez (Colegio catalán) y María Ángeles García Crespo (Colegio andaluz).

ELIMINADO: Wintering.

PABELLÓN: Municipal El Plantío.