El UBU San Pablo Burgos tropieza en el peor momento

Grave pinchazo de un UBU San Pablo Burgos que en feudo del penúltimo de la clasificatoria Handbol Mallorca cayó derrotado con todo merecimiento (En la ida 30-35). En una jornada decisiva y a la espera de lo que hagan el líder Guadalajara y el tercero en discordia Ciudad Real en su duelo directo en esta matinal de domingo, el equipo de Roi Sánchez completó uno de sus peores partidos de toda la temporada y siempre a remolque de marcador y juego, aunque llegó a ponerse arriba 16-17 en el minuto once de la segunda mitad, terminaría perdiendo de forma muy justa y sin opciones en los minutos finales.

El equipo cidiano no entró bien al partido y además de encajar un 2-0 inicial y al contra golpe no conseguiría anotar hasta transcurridos tres minutos de juego y desde los siete metros, lo que supone un buen ejemplo de lo mucho que le costó superar a la rocosa seis cero local, que defendió siempre pegadita a la línea de seis metros pero incomodando de maner visible a los burgaleses. Y es que en los siguiente stres minutos el equipo tampoco anotó y además no redujo las pérdidas, que le costaron más goles a la contra y una sensación de debilidad nada deseable.

El panorama pudo ser incluso peor porque de por medio García Lloria detuvo un siete metros y en estos minutos los isleños también dejaron muestras de sus dificultades en ataque estático (3-3 en el 7´), pero el equipo de Roi Sánchez no mejoraba y sin aprovechar una superioridad, con Chan marrando un siete metros, y los locales desinhibidos vería al poco un parcial de 3-0 que suponía todo un toque de atención para un San Pablo que no reaccionaba y que se estaba complicando notablemente la existencia (7-4 al filo del primer cuarto de hora).

Siete minutos después de su último gol, con errores de todos lo colores de por medio y con el portero local Pol Varela muy crecido, el equipo burgalés volvió a marcar gracias a una colada de Chan, pero todavía le costaría un buen rato meterse en la pelea de camino las imprecisiones, o otro siete metros fallado por Garrido, volvieron a ser constantes. Ocurrió cuando el más acertado de los locales, Pere Vaquer, fue sancionado con un dos minutos; aunque no significó que el equipo recuperara las sensaciones de golpe, si no un largo y esforzado camino de trabajo en el que se verían todavía detalles singulares como una roja a Arthur Pereira a falta de siete minutos por contactar en la cara de un rival en línea de seis metros u otro siete metros fallado por el especialista Chan. En todo caso la incomodidad persistió hasta el paso por los vestuarios y al descanso el marcador seguía siendo favorable a los locales (13-10).

La charla de Roi Sánchez en el receso debió ser contundente porque sus pupilos saltaron a pista en la segunda parte con las ideas mucho más claras y una efectividad notable para firmar un parcial de 0-3 e igualar en el electrónico por la vía rápida (13-13 en el 4´). Reapareció entonces Pere Vaquer para frenar la sequía y también despertar a un Handbol Mallorca que volvió a la carga, no se dejó remontar y puso de nuevo un +2 a favor que se mantendría hasta superado el minuto diez de juego, pues el San Pablo seguía sin estar fino y le costaría un nuevo sobre esfuerzo conseguir una ansiada remontada (16-17 en el 11´) que tampoco le duraría casi nada.

El grupo de Roi Sánchez volvía a colapsar en lo ofensivo y después de siete minutos sin conseguir perforar el marco rival el míster tenía que parar el juego con un tiempo muerto pues la cosa pintaba fatal (19-17 en el 18´). La pizarra dio sus frutos y de nuevo en pista el equipo ganó un siete metros, pero la ineficacia persistía y Pol Varela volvía parar en envío de Chan y en esta ocasión también el rechace que le cayó al burgalés. No sólo eso, en el siguiente ataque los visitantes perdían por enésima vez la pelota y los mallorquines se plantaban a diez de la conclusión con un +3 de ventaja de nuevo conseguido al contra golpe sin oposición (20-17).

Ahora cada error penalizaba el doble pero no había manera, el equipo no ponía freno a las imprecisiones y cuando se quiso dar cuenta ya estaba atenazado por el riesgo y sin casi tiempo para la reacción (23-19 en el 25´). Entonces el San Pablo tiró de coraje y presionando a toda pista consiguió un 0-3 en minuto y medio y además sacó una exclusión, pero su rival en inferioridad aprovechó un nuevo error atrás y marcaba un gol decisivo que todavía traería un castigo mayor pues en la siguiente también volvió a robar y marcar fácil por el centro de la línea de seis (25-23 en el 28´) dejando a los burgaleses sin opciones definitivamente. A la conclusión 27-24.

HANDBOL MALLORCA - UBU SAN PABLO BURGOS, 27-24

Handbol Mallorca: Pol Varela, David Arnedo (P.s.); Beltrán Bedia (2), Guillem Monjo (0), Aaron Pardo (), Federcio Agustín (1), Matías Cañellas (0), Vicenç Guimerà (0), Roberto Casero (0), Asier Satrustegi (), Rubén Sánchez (1), Guillem Fernández (2), Pere Vaquer (9), Agustín Marcos (3), Pol Varela (0), Nicolas Cecchini (4), Manel Riera (0), Luis de Goya (3) y Sergio Torio (2).

UBU San Pablo Burgos: Ibrahim Moral (1), Jorge García Lloria (P.s.); Guilherme Costa (0), Álex Chan (6), Arthur Pereira (1), Javi Espinosa (0), Pablo Gómez (1), Beñat Manterola (0), Rubén Fernández (2), Javi Domingo (5), Jaime Gallardo (5), Ernesto López (1), Guilherme Linhares (0), Jaime González (0), Zakaria Rabhi (0) y Pedro Martins (3).

PARCIALES: 2-1 (5’); 4-4 (10’); 7-4 (15’); 8-6 (20’); 10-9 (25’); 13-13 (descanso); 13-13 (35’); 16-15 (40’); 17-17 (45’); 20-17 (50’); 23-20 (55’); 27-24 (final).

ÁRBITROS: Rodríguez Pacheco y Núñez Camacho.

EXCLUSIONES: Torio (2), De Goya, Cecchini, Vaquer, Agustín; Espinosa, Pereira (Descalificado 23´) y Linhares.

PABELLÓN: La Salle.