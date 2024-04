Un sobresaliente Victor Langellotti acaba 14º en la Vuelta al País Vasco

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos BH concluyó su participación en la Vuelta al País Vasco de la mejor forma posible. En la etapa reina de la carrera, Victor Langellotti aguantó con los principales escaladores del WorldTour hasta las últimas subidas y firmó una gran 15ª posición en la llegada a Éibar, lo que le permite terminar 14º en la clasificación general. La carrera se disputó a un ritmo muy alto, con el pelotón perdiendo unidades en cada uno de los siete puertos de montaña que se ascendían de forma consecutiva. La mayoría demorados aguantaron en el grupo del líder hasta que comenzaron los ataques en busca del triunfo de etapa.

Langellotti y José Manuel Díaz se mantuvieron junto a los más fuertes hasta la subida a Izua. El monegasco se aferró al grupo de apenas una docena de ciclistas, del que se descolgó a solo unos metros de la cima. Tras ello, tuvo que rodar intercalado en dirección a Éibar, hasta que fue alcanzado por un grupo posterior, acabando en un meritorio top-15 en esta prueba del UCI WorldTour. Díaz Gallego y Eric Fagúndez terminaron también en posiciones delanteros, permitiendo al Burgos BH escalar hasta la 11ª posición en la clasificación por equipos, siendo el primero de los ProTeam participantes.

Eric Fagúndez asciende uno de los puertos.Miguel Ena / SprintCyclingAgency

Al final de la carrera, el ciclista del equipo burgalés indicó que “ha sido una etapa durísima. Ayer ya tuve buenas piernas y hoy salí con la ambición de pelear por un buen puesto en la general. El plan era ir lo mejor colocado posible en cada subida y aguantar con los mejores. Los compañeros me han ayudado a entrar bien situado en cada puerto y luego ha sido una batalla continua. Había que darlo todo en cada subida y ver hasta donde llegábamos. Me encontré bastante bien y me faltó poco en Izua para coronar con el grupo de Del Toro, McNulty y Bilbao. Me quedé a solo 50 metros de la cima y estuve intercalado entre dos grupos, acabando en el segundo de ellos. No podía hacer mucho más, así que estoy muy contento con el resultado, que es muy valioso tanto para el equipo como para mí, y muy agradecido con los compañeros por su apoyo”.

Damien Garcia (director deportivo): “La valoración de la semana es muy buena. Estamos contentos con el trabajo de todo el equipo. Hemos sido actores protagonistas de la carrera. Cada día teníamos a alguien en la fuga, logramos un tercer puesto con Karel y, el último día, Victor Langellotti mostró un nivel muy alto, consiguiendo un puesto de mucho valor en una carrera tan importante como esta. Los siete ciclistas han hecho un trabajo notable. Nos da mucha moral para las próximas carreras y nos vamos a casa con buen sabor de boca”.