El Mirandés regala la victoria al Sporting

Un CD Mirandés angustiado en su juego y sin nada de contundencia defensiva regaló al Real Sporting, un rival con parecidas dudas y también muy frágil e irregular, una victoria demasiado cómoda en Anduva. Una derrota rojilla que además tiene un alto coste anímico y en la clasificatoria para los jabatos, pues el abismo del descenso cada día esta un poco más cerca. El equipo burgalés concedió un gol tempranero y aunque sin jugar bien consiguió empatar a la media hora de nada le serviría, pues siguió cometiendo errores graves en lo defensivo y en la segunda mitad sería castigado por un conjunto asturiano al que tampoco le hizo falta jugar bien al fútbol en este partido tan plano y durante muchos minutos aburrido.

En una tarde ideal para jugar al fútbol y con el césped de Anduva en muy buenas condiciones, burgaleses y asturianos se presentaron ante el respetable exhibiendo desde el inicio gran parte de esas debilidades que han mostrado a lo largo de toda la temporada. Así, muy fácil y ya en el primer minuto, el local Carlos Martín recibió en la media punta, todavía lejos del vértice del área grande pero sin nadie cerca, y tras un control hacia adentro soltaba un duro disparo que se perdió cerca de la escuadra del palo corto.

Una debilidad defensiva que no tardó en verse en su rival y muy pronto, el problema es que en esta oportunidad costó un gol tempranero en contra. En el 4´ y desde campo propio el Sporting aprovecha el descontrol rojillo en la presión sobre pelota y con una gran jugada colectiva casi al primer toque, donde Otero fue protagonista arrastrando a los centrales para dejar a Djurdjevic el espacio vacío en la banda y la asistencia a un Nacho Méndez que remachó a la red.

El tanto recibido hizo daño a un Mirandés que tuvo otro susto muy rápido y que tardó un cuarto de hora en sacudirse la tímida presión de un Sporting que para superado el ecuador del primer tiempo estaba tan cómodo que ni siquiera se planteaba ser ambicioso. Al once del visitante Miguel Ángel Ramírez le bastaba con dominar en lo territorial, que no con su fútbol, tener más posesión aunque fuera de poca calidad, porque incluso ganaba la mayoría de los duelos individuales y con eso era más que suficiente para mantenerse tranquilo a la espera de alguna concesión de un conjunto burgalés desaparecido.

Carlos Martín disputa un balón durante el partido contra el Sporting.LALIGA

Alessio Lisci había compuesto un once inicial sin Gabri Martínez y con La Gumina como punta solitario y ahora con el marcador en contra podrían aumentar las posibles dudas, pero poco más tarde sería la calidad del talentoso Ilyas Chaira quien dio las primeras señales de vida en ataque, primero con un gran regate para un Jonathan Gómez que no estuvo bien en el último pase y después para sí mismo y finalizar con un disparo que paró el portero pero que suponía la primera reseñable tras la inicial de Carlos Martín.

No hubo que esperar y cinco más tarde, en el 28´ llegaba el empate en otra jugada de mucho toque y poca tensión defensiva, cuando al final Pablo Ramon filtra un pase a Alberto Reina al área pegado a la línea lateral y tras una buena maniobra consigue ponerla franca al segundo palo para que Juan María Alcedo fusile el empate.

La igualada acabó de golpe con la supuesta calma del Sporting y cinco más tarde en un centro blando al área y ante la presencia de un La Gumina que no tenía opciones, los dos centrales dudan y el cuero acaba golpeando en los estirados brazos de Insua, lo que supone tras consultar con el VAR un penalti para remontar. Pero no, porque el Mirandés regala la ocasión inmejorable y Rubén Yáñez saca el ajustado disparo al palo, aunque no duro, de Carlos Martín.

De ahí al descanso el Mirandés rebajó su perfil anímico y en esos minutos de mucha igualdad quien pudo sacar partido fue el rival, en el 38´ cuando Tachi la pierde ante Otero en plena salida y el colombiano se precipita a la hora de definir, y en el descuento en una muy clara de Cote desde dentro del área tras un gran pase de Nacho Martín.

Los primeros minutos del reinicio fueron una continuación de lo visto, un choque bastante plano donde las intentonas llegaban producto de la fragilidad defensiva como las de Alcedo o Gaspar Campos con chut lejanos. Hasta que en el 11´ el Sporting progresa en ataque tras una pérdida rival y con todo el tiempo de mundo para pensar ante una defensa muy estática, Cote terminan poniéndola al segundo palo donde aparece Nacho Méndez completamente solo para hacer el segundo en su cuenta.

Otro gol tempranero y un nuevo momento de sombras para un Mirandés sin contundencia que cinco más tarde dejó que Gaspar Campos se deshiciera de hasta tres rivales para pisar área y soltar un disparo que bien pudo terminar en gol. Intervino Lisci metiendo a Álvaro Sanz por un central como Barcia, un cambio ofensivo obligado pero que esta por ver si solucionaba las muchas carencias de los rojillos.

En todo caso ambos técnicos movieron sus pizarras y las sensaciones siguieron siendo las mismas, una aburrida monotonía que podría romperse en cualquier momento de lado de cualquiera, como sucedió a falta de un cuarto de hora y en contra del más necesitado. Al Sporting no le hizo falta ni hilvanar una buena jugada, con un balón largo de cara para los centrales sobró, porque Tachi ni despeja ni controla y se la deja muerta a un recién incorporado Mario González para que haga el tercero y remate un partido que tendría un final bien triste por el conformismo, o impotencia, de los burgaleses.

CD MIRANDÉS - REAL SPORTING, 1-3

CD Mirandés: Ramón Juan; Pablo Ramón, Barcia (Álvaro Sanz, 62´), Barbu, Jonathan Gómez; Tachi (Lachuer, 79´), Alberto Reina (Luna, 79´); Ilyas Chaira, Carlos Martín, Alcedo (Lautaro de León, 71´); y La Gumina.

Real Sporting: Rubén Yáñez; Rober Pier, Ínsua, Diego Sánchez; Haissem Hassan (Guille Rosas, 67´), Rivera (Gaspar Campos, 46´), Nacho Martín (Roque Mesa, 84´), Nacho Méndez, Cote; Juan Otero (Queipo, 91´) y Djurdjevic (Mario González, 67´).

GOLES: 0-1 (4´): Nacho Méndez. 1-1 (28´): Alcedo. 1-2 (56´): Nacho Méndez. 1-3 (73´): Mario González.

ÁRBITRO: González Esteban (País Vasco) y en el VAR Sagués Oscoz (País Vasco). Tarjetas amarillas a Verdasca (Banquillo), Jonathan Gómez, Tachi, Carlos Martín, Pablo Ramón; y Djurdjevic.

CAMPO: Anduva