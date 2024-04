El Tizona reta al líder: Saldra cargado de "atrevimiento" para jugar "al ataque"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Duelo de banquillos, desafío de estilos de juego y competición de antiegos, si es que existe esa palabra que, en todo caso, describe a la perfección la filosofía de los dos equipos que encabezan la LEB Oro y los dos que aún dependen de sí mismos para finalizar la fase regular como campeones.

El partido de este miércoles del Grupo Ureta Tizona en A Coruña (20:30h) mide a dos de los equipos más regulares de la competición y a los dos más en forma con una racha de cinco victorias consecutivas para los burgaleses y de tres para los gallegos.

El planteamiento básico de los dos entrenadores también coincide y si Diego Epifanio Epi declaraba en A Coruña que su equipo "está muy mentalizado de la importancia, no del partido, sino de seguir haciendo nuestras rutinas, de seguir trabajando, de seguir dándole importancia a los detalles", Diego Ocampo calcaba desde El Plantío ese mismo mantra y aseguraba que la plantilla ha trabajado esta semana con la misma mentalidad de siempre "sin salirnos de nuestro camino".

Ocampo explica sus valoraciones a la plantilla en la sesión de repaso en vídeo del partido ante Leyma Coruña.ECB

Entrando en el plano más técnico, el entrenador gallego del Tizona abundaba en que la clave del partido estará en "jugar con mucha intensidad y mucho atrevimiento todo el partido. Y luego tener una buena inteligencia táctica". En ese sentido Ocampo defiende que al jugar "bien en ataque" al Tizona le será "más fácil encontrar una buena transición defensiva" y evitará que Coruña pueda "correr". "Si pierdes balones es muy difícil hacer balance defensivo porque ya hay una inferioridad numérica", argumenta y agrega que "para que ellos no puedan anotar canastas fáciles tenemos que jugar muy bien en ataque".

Es por eso que Ocampo da pistas a Epi al adelantar que "vamos a ir al ataque, a disfrutar del partido y atrevernos" y hacerlo "con sentidiño", empleando una expresión muy gallega que en este contexto se puede traducir como una apelación a la inteligencia táctica que Ocampo confía en que la plantilla sea capaz de desplegar en la cancha al igual que un adecuado control de las emociones.

Imagen del partido entre el Tizona y el Estudiantes.SANTI OTERO

Epi, por su parte, fue menos abierto en la previa del partido sobre el planteamiento táctico con el que recibirá a los doce jugadores de Ocampo pero sí reconoció que el hecho de jugar entre semana les plantea "una situación que no se nos ha dado bien" anteriormente ya que en las tres 3 jornadas intersemanales anteriores Coruña no ha sido capaz de ganar "ningún partido".

El Leyma Coruña tan solo ha perdido dos encuentros en 'O forno' de Riazor, el mismo número que el Tizona en El Plantío y precisamente fueron los de Epi los únicos que ganaron en el municipal burgalés sin condicionantes externos como fue la derrota posterior a la salida de Dídac Cuevas. Hoy aquel Tizona poco tiene que ver con el actual que "cada vez" juega "un poquito mejor y con más inteligencia". Para empezar, señala Ocampo, cuenta con tres jugadores nuevos como son Mario Sanit-Supéry, Cayo Pacheco y Sergi Huguet, mientras que sigue de baja y sin forzar los tiempos de recuperación David Bohn. "Han pasado muchas cosas en poco tiempo. Para mi fue hace una década. Parones, lesiones, sanciones...", reflexiona en entrenador orensano que, con todo, pone el foco en "aprender de cómo planteó Leyma" aquel el partido de la primera vuelta para tratar de intuir "cómo es probable que plantee" este segundo envite.

Sobre esa cuestión elogió Ocampo que el conjunto coruñés se prepara muy bien los partidos y "son muy tácticos" y "muy organizados".

jacobo Díaz aleja el balón de dos jugadores del Leyma Coruña en el partido de la ida en El Plantío.SANTI OTERO

Para contrarrestar esos puntos favorables de Coruña, el Tizona encuentra la receta en su principal característica que es "jugar con mucha intensidad y mucho atrevimiento todo el partido y luego tener una buena inteligencia táctica" eso supone "gestionar las emociones bien", con "un poco de cara dura y sentidiño que decimos en Galicia", ironizaba Ocampo.

Desde el otro banquillo, Epi elogiaba a su rival asegurando que "es el equipo más chulo de ver de toda la competición". "Se han ido incorporando jugadores jóvenes con mucha proyección al perfil. Y eso, con el ritmo que juegan, con la creencia del trabajo que hacen, creo que es justo que estén en lo más alto de la clasificación. Creo que eso es a nivel de estructura, de situaciones y luego si les ves jugar te das cuenta porque están ahí", aplaudía el entrenador burgalés del equipo coruñés.

Ocampo reiteró su satisfacción por esa situación que Epi ha sabido leer e insistió en lo que disfruta de que "los jugadores se dejan entrenar, escuchan y juegan en equipo".

Goran Huskic

También reflexionó Ocampo sobre el juego colectivo de Coruña y de cómo Epi "ha acertado claramente con la forma de juego" dando un papel a Goran Huskic sobre la cancha que le lleva a actuar como "un base" generando ventajas para el resto de jugadores bajo canasta o en el perímetro y también con su juego sin balón. "Goran no sólo es capaz de anotar muchos puntos sino que genera muchas ventajas para los demás. Es una herramienta muy peligrosa y tienen muchas más", elogió el entrenador del Tizona.

Goran Huskić es el hombre más destacado en el equipo coruñés con 15,7 de valoración y un promedioi de 11,8 puntos, 5,9 rebotes y 3,4 asistencias. Por otro lado, el máximo anotador es el alero Yunio Barrueta, con 14,5 puntos por partido. Además, en el último encuentro ante Ourense, Olle Lundqvist se salió con 27 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 30 de valoración. De hecho, el sueco fue el más destacado en el partido de ida en Burgos con 15 puntos y 25 de valoración.

Para frenar esa flexibilidad con la que, gracias entre otros a Huskic, cuenta Basquet Coruña, que a juicio de Ocampo, es el equipo que desarrolla un baloncesto de ataque más "original" en la liga, la receta pasa, para el entrenador del conjunto azulón, por "hacer las cosas básicas muy bien" y, especialmente, que cada jugador esté en la "tu posición correcta" a cada momento del juego.

No desmoralizarse

Una cuestión en la que Diego Ocampo se refirió en varias ocasiones en la previa del encuentro de este miércoles es el control o la gestión de las emociones, especialmente entre dos equipos cuyos partidos "son muy de rachas". En ese sentido el entrenador del Tizona insiste en que "una ventaja de 6 o 9 puntos no es tan importante". "Sé que es difícil de entender pero debemos ir al partido y aceptar que esas ventajas, al ritmo de posesiones que se juegan y con el uso de triple que se tiene ahora mismo, no es para tanto", instruye. El planteamiento, teniendo en cuenta ese análisis es, para Ocampo, "ir alli a competir y a no desmoralizarse" en los momentos complicados del partido y si van las cosas bien "no volverte muy loco".

Ejemplifica el argumento con su análisis del partido entre Ourense y Coruña en el que los de su ciudad natal estuvieron a punto de derrotar al líder. El COB se acabó enganchando "a base de no desmoralizarse" y por eso Ocampo defiende que hay que relativizar el desarrolló del encuentro y hace hincapié en que "debemos ir a hacer nuestro partido, pensando en cosas concretas de ellos y jugando este tipo de partidos con mucho atrevimiento porque es lo que te ayuda a crecer creyendo en lo que tú haces cada día".

"Momento importante" para el club

La templanza de Diego Ocampo para afrontar este momento clave de la competición es paralela a la ilusión que se ha generado en la afición por ver a su equipo con opciones de firmar otro 'temporadón' como el del curso pasado cuando ascendió desde LEB Plata. El entrenador entiende que se produzca ese subidón entre los aficionados porque "el equipo ilusiona, los jugadores juegan como juegan, se esfuerza y nunca se rinden y cada día jugamos un poquito mejor y con más inteligencia. Pero espero que la afición se aficione en el cómo no siempre el resultado. La ilusión debe ir en lo que transmite el equipo, que no sólo son jugadas", sino que "también transmite emociones", sostuvo en la previa del partido.

Como ejemplo de esta gran conexión del equipo con la la afición azulona cabe resaltar el partido de la jornada anterior en el que se vivió un "momento importante para el club" tras la ictoria ante Estudiantes "porque el pabellón estaba lleno, porque jugamos bien y nos levantamos gracias a la afición en determinados momentos, jugamos el equipo y con nuestra identidad ante un rival con tanta calidad individual", analiza Ocampo. "Es para estar orgullosos del partido pero es lo que digo siempre: hay que tener los pies en el suelo y saber que esto va día a día", remata.

Diego Epifanio Epi, entrenador del Leyma Coruña, en la previa del partido.BASQUET CORUÑA

Tizona, inesperado candidato al título

Si bien Ocampo sigue eludiendo las cábalas sobre el posible ascenso, el average o la posición en la clasificación de cada rival, Epi, por su parte, analiza que el encuentro de este miércoles "es un partido entre primero y segundo. Quedan aún 6 jornadas, cuando acabe quedarán 5 y sí que es verdad que, el hecho de ganar nosotros nos podría suponer poner a todos los equipos a dos victorias. El hecho de que gane Tizona, pues supondría que, depende también de cómo sea la situación del average, teniendo en cuenta nuestro más 11, pues puede ser que a ellos también después del calendario que les quede, estuviesen en una situación muy cómoda para ser claros candidatos a esa primera posición. Creo que aún pueden pasar muchas cosas. Hay muchos equipos aún con opciones de estar en esa primera posición".

Diego Epifanio sigue desde la banda el partido ante el Tizona de su Leyma Coruña.SANTI OTERO

A mayores, el entrenador burgalés del conjunto gallego opina de la evolución del Tizona que "al principio de temporada a lo mejor nadie pensaba que a falta de 6 jornadas iban a estar con opciones reales de esa primera plaza, de ocupar esa primera plaza. Sí que creo que, si analizas bien, ese proyecto tiene muchas cosas para competir. Lo primero es que como organización, como estructura, sus directivos ya saben lo que es jugar dos finales, ascender 3 veces… Sabe muy bien cómo tratar ese tipo de presión, cómo ayudar al equipo a trabajar, a estar preparado para el día a día poder competir. Y creo que esa sí que es la mayor clave del éxito, es renovar entrenador, renovar muchos jugadores, mismo concepto... Todo el mundo dentro del club entiende la filosofía de Diego y eso va haciendo que los jugadores que se han ido incorporando se adapten muy rápido. Aparte de eso, creo que también han estado en el mercado muy listos y se han ido incorporando jugadores jóvenes con mucha proyección al perfil".