Batacazo de UBU San Pablo Burgos en Antequera

UBU San Pablo Burgos sufrió un serio correctivo en su visita a la cancha de un Dólmenes Antequera que fue siempre por delante en el marcador con cómodas rentas. Hicieron la goma una y otra vez los de Roi Sánchez, pero lo cierto es que la portería burgalesa no estuvo nunca acertada y eso, junto a la solidez defensiva de un equipo local en el que Aitor Gómez fue una auténtica pesadilla, acabó resultando decisivo.

Sufrió desde el inicio UBU San Pablo Burgos en el Municipal Fernando Argüelles ante un Dólmenes Antequera muy intenso en ataque que desde el inicio imprimió mucha velocidad a su juego de ataque. Se sentían cómodos los locales en la pista y se replegaban bien, evitando las contras de los burgaleses, que en menos de dos minutos iban ya dos goles abajo en el luminoso (3-1). Y no es que estuviesen jugando mal los de Roi Sánchez, a los que quizás les faltaba, eso sí, más acierto en defensa. Además, Mendieta se mostraba mucho más acertado que Jorge bajo los palos y los andaluces seguían abriendo brecha para poner el 5-1 antes de que se cumpliese el minuto 5 de partido tras un fallo en el lanzamiento de Álex Chan.

Apretaban los burgaleses en defensa y conseguían poco a poco meterse en el partido, dificultando el ataque de los locales, que veían cómo los castellanos se acercaban peligrosamente (8-6, minuto 9). Pero un nuevo lanzamiento fallado por los visitantes y una perdida de balón lanzaban de nuevo a Dólmenes Antequera en el electrónico (10-6).

Cambiaba de portero Roi Sánchez, dando entrada a Ibrahim Moral, aunque no conseguía el técnico de los burgaleses revertir la situación. El conjunto castellano, con un juego muy rápido y mucha intensidad, no le perdía la cara al encuentro, pero aunque frenaba la escapada de los locales, no conseguía acabar de controlar la situación. El partido era de ida y vuelta y aunque sobre la pista la igualdad se había vuelto absoluta, en el electrónico los locales continuaban mandando.

Pero no bajaban los brazos los castellanos y una parada de Ibrahim Moral permitía a los burgaleses hacer uso de su mejor arma, el contraataque, para volver a acercarse hasta los dos goles a falta de 14 minutos para el descanso (11-9). Pero una vez más los locales se escapaban y Roi Sánchez paraba el partido en el minuto 20, con los suyos de nuevo a 4 goles del rival (13-9).

El guión se repetía una y otra vez como si de un estribillo se tratase y UBU San Pablo Burgos se recomponía para apretar de nuevo los dientes en defensa y cortar la escapada de su rival, aunque ahora no conseguía reducir diferencias ante un Dólmenes Antequera que ni siquiera en los minutos finales de la primera mitad levantó el pie del acelerador y que aprovechaba otra perdida de balón de los castellanos para elevar su renta hasta los cinco goles al descanso (18-13).

No comenzaron mucho mejor las cosas en la segunda mitad. Lejos de intentar dormir el partido, Dólmenes Antequera seguía jugando como si fuese por detrás en el marcador, con Aitor Gómez imparable en ataque y haciendo añicos la defensa de un UBU San Pablo Burgos que lo intentó todo, pero que no conseguía cambiar la dinámica del encuentro. Ni siquiera la exclusión de Sandonis en las filas locales permitió a los de Roi Sánchesz recortar diferencias y de la superioridad salían los burgaleses aún con 6 goles de desventaja (21-15, minuto 35). Los castellanos parecía que se iban del partido y Aitor Gómez firmaba dos nuevos goles que colocaban a los locales con 8 de renta en el marcador, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto (23-15, minuto 39).

Cambiaban de defensa los burgaleses, que aunque tardaron en conseguir resultados, poco a poco conseguían reaccionar y recortar hasta los 5 goles de diferencia tras dos errores defensivos de los locales (24-19). Apretaban los visitantes, que a falta de 12 minutos para el final conseguían volver a acercarse hasta los tres goles de distancia (26-23). Sin embargo, volvía Aitor Gómez a convertirse en protagonista. Estaba en todas partes el jugador local, que conseguía sacar a los suyos del atolladero para volver a abrir brecha en el electrónico tras un lanzamiento de 7 metros (27-23, minuto 49).

A partir de ahí UBU San Pablo Burgos no tuvo ya opciones. Los locales, con un nuevo cambio de defensa acabaron de sacar del partido al cuadro castellano, que aunque lo intentó, no estuvo nunca acertado en la portería y se topó, además, con una espectacular defensa de Dólmenes Antequera que de ahí al final solo hizo que ir aumentando su ventaja hasta los 11 goles finales (37-26).

DOLMENES ANTEQUERA - UBU SAN PABLO BURGOS, 37-26

Dolmenes Antequera: Mendieta, Baena (3), Aitor Gómez (5), Alberto Ruiz (7), Morales (3), Alejandro Díaz (5), Moya (2). También jugaron: Pérez Chica, Del Castillo (1), Alarcón (p), Nicolás López (3), Martín (4), Moreno (1), Escobedo (3), Lorenzo Ruiz.

UBU San Pablo Burgos: Jorge García Lloria, Chan (6), Ernesto López (7), Linhares (1), Jaime González (1), Arthur Pereira (1), Javier Domingo (4). También jugaron: Ibrahim Moral, Costa (2), Manterola, Rubén Fernández, Jaime Gallardo (2), Rabhi (1), Espinosa (1).

PARCIALES: 5-2 (5’); 8-6 (10’); 11-8 (15’); 13-9 (20’); 15-11 (25’); 18-13 (descanso); 21-15 (35’); 23-15 (40’); 26-20 (45’); 27-23 (50’); 33-25 (55’); 37-26 (final).

ÁRBITROS: Pablo San Emeterio de la Fuente y Javier Ariño Sáiz (Colegio cántabro).

EXCLUSIONES: Sandonis, Aitor Gómez; Espinosa.

PABELLÓN: Municipal Fernando Argüelles. 800 espectadores.