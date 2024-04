Cuspinera reparte responsabilidades para suplir la baja de Lapornik ante Ourense

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Longevida San Pablo Burgos inicia la recta final de la temporada con el antepenúltimo partido de la liga regular, en el que se medirá fuera de casa al Club Ourense Baloncesto, este sábado, a partir de las 19:00 horas, en el Pazo dos Deportes Paco Paz.

El equipo de Jota Cuspinera intentará sumar el que sería su vigesimocuarto triunfo del curso de LEB Oro, en un compromiso para el que es baja de Miha Lapornik por una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna derecha.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico reconocía que “Miha tiene un rol importante en este equipo, es uno de los líderes en la cancha. Si bien es un escolta, te ayuda a subir el balón como si fuera un base, y además es un anotador. Eso lo vamos a tener que ajustar con otros jugadores”.

La fuerza del grupo deberá suplir la baja de Lapornik, afirmaba Jota Cuspinera quien adelantaba que habrá “varios jugadores que tendrán que asumir nuevas responsabilidades cuando tengan que estar en el campo y según quiénes les acompañan”.

El técnico vizcaíno agregaba que esas responsabilidades se tendrán que repartir "entre varios para poder suplirlas. La plantilla está capacitada para poder hacerlo sin menospreciar que la baja es importante”.

Los resultados de la pasada jornada, con la derrota del líder Leyma Coruña y las victorias de sus perseguidores, entre ellos la del Longevida San Pablo Burgos frente al Alimerka Oviedo Baloncesto, abrieron una ventana para que el conjunto castellano pueda continuar apurando sus últimas opciones de alcanzar la plaza de ascenso directo que atesoran losvizcaíno insiste en que el equipo sigue su propio camino, que en esta jornada le lleva a enfrentarse a Ourense. “Es lo que me planteé el día que vine. Vamos partido a partido. Nos centramos en sacar adelante el partido de Ourense, que no será fácil, como ninguno en LEB Oro. Lo que ocurra con los demás nos irá llegando la información a medida que ocurra, pero no nos planteamos nada”, explicaba.

Tras el entrenamiento matinal de este viernes en el Polideportivo El Plantío, el Longevida San Pablo Burgos partirá a mediodía hacia tierras gallegas, donde mañana afrontará un nuevo compromiso exigente en este último tramo de la liga regular de LEB Oro. Club Ourense Baloncesto, a una victoria de las plazas de playoff de ascenso.

Después de un arranque irregular de temporada, el COB, con el exentrenador del conjunto burgalés Félix Alonso a los mandos, ha ido creciendo hasta situarse en la undécima posición de la clasificación. El balance de 13 victorias y de 18 derrotas le mantiene a un triunfo de distancia del noveno puesto que da derecho al playoff de ascenso.

El conjunto gallego llega a esta trigésima segunda jornada después de haberse llevado el encuentro frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad (71-77), en un compromiso en el que brilló el exjugador de los burgaleses, Mindaugas Kacinas, con un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes para sumar 31 créditos de valoración.

El alero lituano es uno de los jugadores que destacaba Jota Cuspinera en su análisis del rival en el que también apuntaba que deberán vigilar igualmente la aportación de otros hombres como Unai Mendikote, Karamo Jawara o Ivica Radic. Junto a ellos, el entrenador del Longevida San Pablo Burgos hacía hincapié en la posible presencia de Justin Turner, el noveno máximo anotador de la LEB Oro, con 14,33 puntos de promedio, y una de las referencias de los orensanos que se ha perdido algunos partidos por molestias físicas.

Es un jugador que le cambia la cara al equipo”, aseguraba Cuspinera, quien añadía que “para ellos es importante. No sabemos si va a jugar este partido o no, tenemos que pensar que sí y evidentemente controlarlo”. Sobre el COB, el técnico vizcaíno analiza que “es una plantilla que carga mucho juego en los postes bajos, en el juego interior” y advierte que le preocupa “ese físico potente que tienen dentro y donde sobrecargan bastante el juego”.

Las posibilidades de los gallegos de alcanzar la plaza de playoff de ascenso harán que la afición local se deje notar con fuerza en la grada, aunque Cuspinera recordó que “en todos los partidos fuera cuentas con ese inconveniente de tener a la afición rival en contra” y, agregó, “si queremos tener opciones de verdad de ascender, hay que sobreponerse a todo esto y ganar allá donde vayamos. Ourense no debe ser una excepción, con todo el respeto que evidentemente le tenemos”.

