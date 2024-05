El San Pablo Burgos arranca con poderío el play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Longevida San Pablo Burgos impuso su ley en el Coliseum y, tras un inicio dubitativo, consiguió doblegar a su rival con un espectacular final en el primer cuarto y un tercero casi perfecto que le valieron para poner el primer punto de la eliminatoria en su casillero.

Le costó a Longevida San Pablo Burgos entonarse y en el primer minuto de partido los locales encajaban un parcial de 0-5. Los de Jota Cuspinera tenían problemas para finalizar sus ataques con éxito, pero tras los primeros compases de nervios y precipitación, el equipo se entonaba y le devolvía el parcial a los vallisoletanos (5-5). Aún así, la presión defensiva de UEMC Real Valladolid Baloncesto no permitía a los locales sentirse cómodos en la pista y los visitantes volvían a escaparse hasta el 5-9. Lo arreglaba Burgos desde el exterior, para conseguir su primera ventaja del partido justo cuando se alcanzaba el ecuador del primer cuarto (12-11). A partir de ahí llegaron un par de minutos de máxima igualdad, con alternancias en el electrónico, pero Longevida San Pablo Burgos acabó por imponer su ley. Los de Jota Cuspinera aumentaron la presión defensiva y en los tres últimos minutos del cuarto secaron por completo el ataque de los pucelanos. Mientras, en ataque los locales parecían haber encontrado el camino del aro y firmaban un parcial de 16-0 que dejaba el luminoso en 31-16 al final del cuarto.

UEMC Real Valladolid Baloncesto apretó los dientes en defensa en el inicio del segundo cuarto, frenando la escapada de un Longevida San Pablo Burgos que manejaba bien su renta, afianzándose atrás para no dar vida a su rival. Así, aunque tardó casi dos minutos en anotar sus primeros puntos, los locales no perdieron comba (32-18). Una vez más, los de Jota Cuspinera conseguían salir del atolladero gracias a su acierto desde más allá de la línea de 6´75 y dos triples de Barrera elevaban la renta local hasta los 20 puntos (38-18). Pero Zigmantavicius conseguía encontrar los huecos en la zaga burgalesa y UEMC Real Valladolid Baloncesto se acercaba (40-27, minuto 16). Un nuevo triple, esta vez de Rosa, conseguía acabar con la sequía anotadora de los burgaleses (43-27), pero lo cierto era que los locales sufrían ante la presión defensiva del equipo visitante. Los vallisoletanos apenas dejaban respirar a los hombres de Jota Cuspinera y su capacidad reboteadora les permitía salir rápidamente al contraataque para seguir recortando distancias poco a poco e irse al descanso con ´solo´ 12 ya de desventaja (45-33).

Las cosas mejoraron en el inicio del tercer cuarto. La intensidad del juego era tal que ninguno de los dos equipos conseguía mantener el ritmo durante demasiado tiempo y ahora parecía tocarle golpear a los burgaleses, que de nuevo se hicieron con el control y asfixiaron el ataque de UEMC Real Valladolid Baloncesto, provocando fallos en sus lanzamientos y perdidas de balón que permitieron a los de Jota Cuspinera volver a abrir la brecha en el luminoso hasta los 20 puntos en apenas cuatro minutos (55-35).

No le quedaba más remedio al técnico visitante que pedir un tiempo muerto en busca de soluciones pero, tras un breve intercambio de canastas, Longevida San Pablo Burgos se escapaba hasta los 23 puntos a falta de tres minutos para el final del cuarto (62-39). Al final, sin embargo, los cambios defensivos del cuadro pucelano acabaron dando resultado y en los últimos dos minutos y medio del cuarto los locales no volvieron a anotar. Sin embargo, tampoco los de Cuspinera aflojaban y en el otro lado tampoco se movía el marcador. Así las cosas, a los diez minutos finales se llagaba todavía con 21 puntos de renta para los de casa (62-41).

Los burgaleses habían dejado a su rival con solo 8 puntos anotados durante el tercer cuarto, y no aflojaron en el inicio del cuarto. Los de Jota Cuspinera mantenían la intensidad defensiva y conseguían contraatacar con eficacia para no dar respiro a su rival y mantener su ventaja en el luminoso (68-47, minuto 34). El reloj corría a favor de los locales y los nervios se apoderaban de un UEMC Real Valladolid Baloncesto que intentaba, al menos, recortar diferencias, pero que solo conseguía que la cosa no fuese a mayores ante un Longevida San Pablo Burgos que no se relajó ni un instante y mantuvo su ventaja en el luminoso.

LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS - UEMC REAL VALLADOLID BALONCESTO, 81-59

Longevida San Pablo Burgos: Speight (8), Corbalán (17), Vene (3), Jiménez (10), Fischer (6). También jugaron: Atic (4), Barrera (6), Kasibabu (7), Ristic (6), Rosa (8), Rogic (6).

UEMC Real Valladolid Baloncesto: Schmidt (7), García-Abirl (4), Puidet, De la Fuente (7), Nwogbo (18). También jugaron: Lambas, Zigmantavicius (7), N´Guessan (2), Kasonga (8), Kovacevic (2), Fernández (4), Belemene.

PARCIALES

Primer Cuarto: 31-16

Segundo Cuarto: 14-17 (45-33)

Tercer Cuarto: 17-8 (62-41)

Cuarto Cuarto: 19-18

ÁRBITROS: Jacobo Rial Barreiro (Colegio gallego), Sandra Sánchez González (Colegio catalán) y Pablo Rodríguez Fernández (Colegio madrileño).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Coliseum Burgos. 3600 espectadores.