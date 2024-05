El Burgos BH, mejor equipo del Tour de Grecia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos BH cerró su primera participación en el Tour de Grecia ganando la clasificación por equipos. Los morados se hicieron con el liderato por escuadras tras la etapa reina y lo retuvieron hasta la jornada final en Atenas. En el último día de competición, el conjunto dirigido por David Cantera se quedó muy cerca de la victoria. Un siempre valiente Mario Aparicio atacó a ocho kilómetros del final en el técnico circuito en torno a la capital griega y puso en aprietos a los principales velocistas. El arandino mantuvo una ventaja superior a los diez segundos, trazando con habilidad las curvas del recorrido y fue neutralizado dentro del kilómetro final.

Sus compañeros se mostraron activos desde el inicio de la etapa en la Acrópolis de la ciudad. Tanto Aaron Gate como George Jackson buscaron en varias ocasiones entrar en la fuga y el campeón de Nueva Zelanda llegó a integrar un corte que rodó durante varios kilómetros en cabeza. Después de este agitado inicio de etapa, el Burgos BH buscó su oportunidad con el movimiento de Aparicio que terminaría sexto en la clasificación general. En la llegada al sprint, Georgios Bouglas entró muy bien posicionado, pero quedó algo encerrado en los metros finales y firmó la cuarta posición. Los morados completaron una buena semana de competición en Grecia subiendo al podio del Estadio Panathinaikó como mejor equipo de este Hellas Tour.

Georgios Bouglas indicó que "ha sido muy especial poder correr con el Burgos BH este Tour de Grecia y, además, acabar como mejor equipo. Hoy me he sentido bien y he buscado mi oportunidad en el sprint. Aaron era mi lanzador, pero se le salió la cadena a 300 metros del final, por lo que intenté seguir el ataque de otro ciclista.

Afirmó que "quedé encerrado por dos corredores en meta y perdí el podio por muy poco. Pero estoy contento con las sensaciones y el resultado y espero poder lograr pronto una victoria. Ha sido una semana muy bonita, recorriendo las carreteras de mi país con mis compañeros del Burgos BH. Hemos recibido el cariño de mucha gente que venía a animarnos en las etapas”.

David Cantera, director técnico, indicó que "he visto a un equipo muy sólido. La victoria por equipos demuestra el buen nivel grupal que estamos teniendo en todas las últimas carreras. Es una pena no haber conseguido una victoria de etapa. Siempre se quiere más y hemos estado cerca, pero es un resultado satisfactorio. El ciclismo es un deporte por equipos, aunque los honores se los suele llevar el corredor victorioso. Es por ello que este triunfo tiene un gran valor y es una manera de dar las gracias y poder celebrar todos en conjunto. Llevamos muchos meses estando entre los cinco o seis primeros equipos en las carreras y eso demuestra que el nivel grupal es muy alto”.