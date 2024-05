Cuspinera: "Esta es la oportunidad"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Longevida San Pablo Burgos disputará el tercer partido del play off de LEB Oro frente al UEMC Real Valladolid Baloncesto, este viernes, a partir de las 20.45 horas, en el polideportivo Pisuerga. El conjunto de Jota Cuspinera afronta su primer duelo a domicilio de la serie después de haber asegurado dos victorias en los encuentros celebrados en el Coliseum. Con el 2-0 en la eliminatoria, los burgaleses se sitúan a un triunfo de firmar su pase a la Final Four por el ascenso.

En la rueda de prensa previa al choque, el entrenador Jota Cuspinera ha insistido en la necesidad de afrontar cada compromiso como si fuera único: “Cada partido es nuevo, empieza 0-0, y ahora vamos a su casa. La energía que han mostrado aquí por momentos, allí la van a hacer durar más porque van a tener el apoyo de su público”, y ha agregado: “Vamos a tener que estar preparados para un partido más duro de lo que hemos vivido en los dos anteriores”.

No obstante, el cuadro burgalés tiene una buena opción de cerrar el play off este viernes, una situación sobre la que el técnico vizcaíno ha apuntado: “La eliminatoria se ha puesto bien para nosotros, pero todavía no es definitivo. Hay que sumar una victoria más y tenemos que pensar no en que tenemos tres oportunidades, sino en que esta es la oportunidad”.

La expedición del Longevida San Pablo Burgos viajará a Valladolid mañana viernes por la mañana con un roster en el que estarán presentes todos los jugadores de la plantilla, incluido Miha Lapornik, que avanza en su recuperación, como ha explicado Cuspinera: “Él ya ha hecho dos entrenamientos donde ha participado en algún punto de las sesiones con el equipo con oposición y en situación real de entrenamiento. Pero todavía no ha hecho un entrenamiento completo”.

Tras la sesión de este jueves, los equipos médico y de fisios valorarán junto al cuerpo técnico “si puede disputar algún minuto” en el compromiso de mañana. Sobre su evolución, el entrenador ha destacado: “Somos optimistas porque las sensaciones que él está teniendo en los minutos que está entrenando con los compañeros están siendo buenas. Como en toda recuperación estamos yendo con precaución”.

Todos los efectivos de los que pueda disponer el Longevida San Pablo Burgos serán importantes para encarar el partido frente a un UEMC Real Valladolid Baloncesto que continuará apurando sus opciones de pelear por la eliminatoria. “Paco García es un entrenador tremendamente competitivo y con mucha experiencia, que sabe que una serie no está muerta hasta que no está finalizada”, ha comentado Cuspinera, que ha advertido: “Lo que más me preocupa es el tema de la intensidad. Aquí han mostrado por momentos que son un equipo tremendamente intenso”, una característica que se reforzará con el apoyo de su público.

Si los vallisoletanos disfrutarán de un ambiente favorable en la grada, los burgaleses no se quedarán atrás: más de medio millar de aficionados acudirán al Polideportivo Pisuerga a dar empuje al Longevida San Pablo Burgos. “Tener a más de 500 personas, que pueden hacer mucho ruido, animándote cuando tengas momentos de debilidad o impulsándote cuando estés bien siempre se agradece. Son picos de adrenalina que de otra forma son muy difíciles de obtener y que hacen que llegues a esfuerzos mayores”, ha subrayado el entrenador.

La afición le dará un plus al conjunto del Coliseum, que está transitando por este final de curso en un buen estado de forma, una situación de la que Jota Cuspinera ha valorado: “El equipo está en un buen momento. No sé si es el mejor. Es verdad que la contundencia de las dos victorias en casa da una sensación de superioridad importante. Creo que el equipo ha mantenido una buena línea desde que estoy aquí”.