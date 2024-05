El Grupo Ureta Tizona Burgos se vuelve a poner por delante en el play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los de Diego Ocampo firmaron un tercer cuarto espectacular, en el que dejaron al rival con solo 6 puntos anotados y que les permitió colocarse por delante en el marcador con una renta de 8 puntos que supieron gestionar a la perfección en los últimos diez minutos para devolverle a Guuk Gipuzkoa Basket- el golpe tras la derrota sufrida en casa y volver a tomar ventaja en la eliminatoria (1-2).

Era importante para Grupo Ureta Tizona Burgos ganar el primer encuentro en San Sebastián para recuperar la confianza tras perder el segundo partido en casa. Lo sabían los de Diego Ocampo, que salieron a la cancha muy concentrados. Así, tras el primer y breve intercambio de canastas (2-2), los burgaleses conseguían abrir una pequeña brecha en el marcador (2-7). La defensa de los castellanos funcionaba, apretaban los de Ocampo, que se mostraban muy superiores a su rival en el rebote lo que le permitía salir rápido al contragolpe. Movían bien el balón los de Diego Ocampo, sin precipitarse, seleccionando bien sus lanzamientos, lo que le permitía mantener el colchón de puntos (9-17, minuto 5). Guuk Gipuzkoa Basket necesitaba meter una marcha más. Barcelló mantenía vivos a los suyos con cinco puntos consecutivos mientras la defensa guipuzcoana apretaba los dientes y conseguía frenar la escapada burgalesa con un parcial de 7-2 que apretaba el marcador en apenas dos minutos (16-19). Los locales consiguieron secar por completo el ataque burgalés en la recta final del cuarto y solo desde la línea de Jofresa, con dos canastas consecutivas, conseguía devolver la renta a los de Diego Ocampo (19-25, minuto 10).

La situación no cambió en el inicio del segundo cuarto. Guuk Guipuzcoa Basket seguía apretando en defensa y dificultando mucho la movilidad de los visitantes en la zona. Un triple de Parrado daba aire a los visitantes (22-28), pero la alegría duraba poco. Los locales no aflojaban. Los de Ocampo no encontraban aro y, pese al tiempo muerto solicitado por el técnico burgalés, encajaban un parcial de 14-0 que les colocaba por detrás en el marcador (34-28). Thiam ponía fin a la sequía de Grupo Ureta Tizona Burgos, pero la situación no mejoraba y los locales elevaban su ventaja hasta los 9 puntos a 4 minutos para el descanso (42-33). El equipo parecía perdido y a 3´32 para el final del cuarto Diego Ocampo paraba de nuevo el partido (44-35). Consiguió su objetivo a medias el técnico de Grupo Ureta Tizona Burgos, ya que los suyos salieron del atasco y evitaron que el rival continuase abriendo brecha en el luminoso, pero apenas pudieron recortar distancias en lo que restaba del cuarto y al descanso se llegaba con 56-48 en el marcador.

Al final, los burgaleses habían ´arreglado´ sus números en ataque, pero habían concedido mucho en defensa, permitiendo al equipo local anotar 37 puntos en 10 minutos, algo que debían corregir sí querían seguir teniendo opciones. A por ello salieron los burgaleses tras el descanso, volviendo a imprimir una gran intensidad a su defensa y aprovechando bien los rebotes para recortar distancias con un parcial de 0-7, triple de Jofresa incluido, que ponía el 56-55 en apenas dos minutos.

Martínez anotaba los primeros dos puntos de los locales en este cuarto, pero Grupo Ureta Tizona Burgos no aflojaba en defensa y conseguía mantener a los guipuzcoanos a ralla, firmando un nuevo parcial de 0-9 que les devolvía a los 6 puntos de ventaja mediado ya el tercer cuarto (58-64). A partir de ahí, sin embargo, el juego se igualó. Los locales salían de su letargo y metían una marcha más a su defensa para cortar la escapada del conjunto castellano, que de tras anotar dos canastas, veía como los locales les frenaban en seco. Mientras, Guuk Guipuzcoa Basket tiraba de oficio y firmaba sus únicos cuatro puntos desde la línea de tiros libres, dejando las distancias intactas para afrontar el cuarto decisivo (62-68). Pero una canasta postrera de Alonso ponía fin a 3 minutos de sequía burgalesa y elevaba la renta de los de Diego Ocampo hasta los 8 puntos para afrontar el cuarto decisivo (62-70). Díaz era el primer en golpear en el inicio del último cuarto, para colocar a los visitantes con +10, la máxima diferencia de todo el partido. Iba a ser complicado, sin embargo, que Grupo Ureta Tizona Burgos aguantase el ritmo de presión que había mantenido durante todo el tercer cuarto. Irremediablemente, los de Diego Ocampo aflojaban en algunos compases, y poco a poco Guuk Guipuzcoa Basket conseguía meterse de nuevo en el partido, gracias a un triple y a los tiros libres (70-77, minuto 34).

Grupo Ureta Tizona Burgos volvía a estar atascado en ataque y, tras cuatro minutos sin anotar, era Jofresa el que le sacaba del atolladero con dos tiros libres (70-79). Pero aguantaban el tipo los de Diego Ocampo. El reloj corría a su favor y Guuk Guipuzcoa Basket cada vez tenía más prisas. No les quedaba otra a los locales que tratar de recortar distancia en la segunda mitad del cuarto, lo que dejó a los burgaleses más libres a la hora de lanzar contraataques. A poco un minuto para el final los visitantes se mantenían con 8 puntos de renta (77-85). Había que aguantar en defensa y lo hicieron los burgaleses, que conseguían hacerse con el triunfo.

GUUK GIPUZKOA BASKET - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 77-87

Guuk Gipuzkoa Basket: Barcelló (22), Oroz (8), Stürup (3), Martínez (6), Aurrecoechea (9). También jugaron: Zubizarreta (8), Motos, Ansorregui, Vrankic (8), Marcius (5), Savkov (8).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (7), Horton (5), Vila (14), Saint-Supery (7), Seoane (7). También jugaron: De Souza (6), Böhm, Kieli (2), Thiam (11), Díaz (2), Jofresa (20), Alonso (6).

PARCIALES

Primer Cuarto: 19-25

Segundo Cuarto: 37-23 (56-48)

Tercer Cuarto: 6-22 (62-70)

Cuarto Cuarto: 15-17

ÁRBITROS: Francisco Germán Morales Ruiz (Colegio andaluz), Héctor Báez Batista (Colegio gran canario) y Antonio Manuel Zamora Rodríguez (Colegio extremeño).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Angulas Aguinaga Arena. 3200 espectadores.