El Longevida San Pablo Burgos se mete en la Final Four

El Longevida San Pablo Burgos no esperó y dejó sentenciada la eliminatoria de cuartos de final por la via rápida con un contundente 3-0 ante un Real Valladolid que nunca tuvo opción a forzar un cuarto partido. Desde el principio mandaron los de Cuspinera en el marcador y tuvieron un partido cómodo aunque tuvieron que esforzarse para mantener una cómoda renta durante casi todo el partido.

El partido retrasó el inicio por un problema técnico con los relojes de posesión. El Longevida San Pablo Burgos no quería sorpresas y desde el inicio jugó muy concentrado. Así arrancó el partido con un 0-4 antes de cumplirse el primer minutos de juego. El pívot armenio Fischer se convirtió en la referencia en el ataque castellano y un mate suyo fue el 1-6. Una ventaja que aumentó con un triple de Jiménez (1-9). A partir de ahí, el Real Valladolid igualó el partido. Un triple de Schmidt puso el luminoso en un 6-12. Sin embargo, los de Jota Cuspinera se valían de un desatado Speight para mantener su renta (8-17). Aunque no podía con un escolta americano Schmidt que torpedeaba el aro visitante constantemente. (11-17). Kovacevic anotaba un triple y acercaba un poco más al Real Valladolid (16-21) cuando restaban poco menos de cuatro minutos para el final del primer cuarto. De la Fuente se unía a la fiesta pucelana 819-23) en los mejores minutos locales. Y es que el Longevida San Pablo Burgos no estaba nada fino en defensa. El serbio Ristic puso la calma (19-25) y frenó la racha de su rival. Un triple de Fernández firmó el definitivo 22-27.

En el segundo cuarto arrancó con un triple de Barrera (22-30)- El parcial fue de 0-7 con las canastas de Ristic y Barrera (22-34), señal que el equipo continuaba centrado pese a unos últimos minutos del primer período algo irregulares. La fluidez en ataque era total. Kasonga tomó la responsabilidad de los locales en ataque y cuatro puntos consecutivos suyos puso el marcador en el Pisuerga en un 27-37. No fue suficiente y las distancias se volvieron a ampliar (27-40), lo que obligó a Fran García a pedir un tiempo muerto. No cambió absolutamente nada, todo lo contrario, se agravó para los vallisoletanos (29-47). El Longevida San Pablo Burgos había retomado de nuevo el pulso al partido y mandaba en la pista. Los triples de Ignacio Rosa apuntillaban la defensa rival, muy floja e incapaz de detener los lanzamientos de larga distancia burgalesa. Una castasta de Ristic puso el 38-54 al final de los primeros veinte minutos de dominio del Longevida San Pablo (sobretodo el segundo).

De la Fuente abrió el tercer cuarto anotando los dos primeros puntos (40-54). Sin embargo, Jiménez se encargó de frenar el ímpetu local con un triple (40-57). El riojano tomó la responsabilidad anotadora en los primeros minutos, y junto a Speight pusieron un 44-61 tranquilizador. El Longevida San Pablo Burgos mantenía su renta (48-65) ante la nula reacción de su rival, que se veía impotente de bajar de los diez puntos. Apareció Corbalán para, con dos triples consecutivos, hundir más las ilusiones del Real Valladolid (53-70), y parecía sentenciar la eliminatoria de cuartos de final a un minuto para la conclusión del periodo. Un triple final de De la Fuente puso al Real Valladolid en 14 puntos de desventaja (56-70) cuando restaban todavía diez minutos.

En el último cuarto, un 2+1 de Kasibaru acercó aún más al objetivo burgalés (56-73). Todo fueron prisas en las filas de los violetas, que veían como se les terminaba la temporada. Sin embargo, se resistian y los triples con un Schmidt espectacular situió al equipo a trece puntos (64-77). Un nuevo triple de Kovacevic acortó aún más la desventaja (69-80) y Jota Cuspinera detuvo el partido, ya que no quería sorpresas de última hora. Restaban 4´17´´ para el final. Ristic puso algo de calma (69-82). Luego, Vene liquidaba las pocas opciones que tenía el Real Valladolid con un triple (69-85). Una sucesión final de triples en los últimos dos minutos y medio pusieron el marcador final en un 75-91.

UEMC REAL VALLADOLID BALONCESTO - LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS, 75-91

UEMC Real Valladolid Baloncesto: Schmidt (20), García-Abril (0), Puidet (4), De la Fuente (16) y Nwogbo (6). También jugaron N´Guessan (3), Muzquiz (0), Kasonga (14), Kovacevic (9), Fernández (3) y Belemene (0), b

Longevida San Pablo Burgos: Speight (10), Corbalán (9), Vene (5), Jiménez (12) y Fischer (6). También jugaron Atic (6), Barrera (9), Kasibabu (6), Ristic (17), Rosa (8), Lapornik (2) y Rogic (1).

PARCIALES Primer Cuarto: 22-27 Segundo Cuarto: 16-27 Tercer Cuarto: 18-16 Cuarto Cuarto: 19-21

ÁRBITROS: López Herrada, Quintas Álvarez y Checa Nebot. Sin eliminados.

PABELLÓN: Polideportivo Pisuerga. Unos 3.200 espectadores.