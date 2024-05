El Recoletas Burgos Caja Rural pierde la liga ante el VRAC por un sólo punto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No pudo ser. Faltó un milímetro, un detalle, un balón a palos como esa patada de Carrió fuera por un pelo a tres minutos del final. El VRAC se impuso por la mínima, 19-20, se vengó de la final copera con idéntico marcador y se lleva la Liga, su número trece. Recoletas Burgos se queda nuevamente muy cerca del trofeo liguero, una hermosa utopía hace poco pero que se sigue resistiendo. A un suspiro de la gloria los aparejadores, pero mostrando una vez más su clase y su poderío..

De entrada, en el VRAC sorprendía ver a Potgieter en segunda línea, arma inesperada para tratar de frenar el poderío burgalés. Los aparejadores salieron dominadores del oval y forzaron pronto una infracción que Carrió llevaba a palos con uno de sus precisos pateos de zurda. Primer compás y Recoletas ya por delante, tres a cero. Un fallo de Taibo en una recepción sencilla generaba melé para Burgos y otra infracción pucelana. Segundo zurdazo de Tommy, pegadito, pegadito al palo y segunda conversión, seis a cero.

SANTI OTERO

Tani Bay llevaba el timón del encuentro y la delantera aparejadora marcaba la pauta. Eso sí, la primera combinación a la mano del VRAC llegó casi a 22, con un avant final para alivio local. La superioridad de Recoletas Burgos Caja Rural en las melés era el argumento principal para solventar esas situaciones. Agustín Gil sorprendía en una touch progresando metros pero esta vez la defensa quesera sí supo frenar los ímpetus aparejadores en busca del primer ensayo de la final.

Un ex como Marc Sánchez se iba al ´sin bin´ diez minutos por un manotazo, generando una superioridad numérica para Recoletas Burgos Caja Rural bien aprovechada gracias al maul pocos segundos después, con ensayo final de Feta Casteglioni. Primer try y 11-0 en el tanteo. El VRAC incidía mucho por el carril central y allí la muralla gualdinegra era impenetrable, pero una infracción permitía a los queseros plantarse a un metro y forzar la amarilla de Sacovechi. Jugada de talento azul y ensayo de Sio Moala para recortar la renta con el once a cinco.

Los dos equipos buscaban generar juego desde atrás con mucha clase en las combinaciones y la superioridad numérica cambiaba de lado, seis minutos con uno más el VRAC. Jugadas vibrantes, de lado a lado, con calidad y con peligro para Recoletas Burgos Caja Rural tras una gran patada de Perotti, touch a seis metros del try. Empujaba el maul quesero y Miejimolle acababa sellando el segundo ensayo del VRAC.

Se equilibraban al fin las fuerzas, vacío el ´sin bin´, y un golpe lejano a palos de Carrió ampliaba la diferencia gualdinegra a cuatro puntos. Respuesta ipso facto de Taibo también aprovechando una infracción local, pateo a palos sencillo para el 10 quesero. Burgos marraba una touch a cuatro metros del ensayo en el último compás del primer periodo, aunque después respondían igual los aparejadores, recuperando un oval para cerrar el primer periodo con ese tremendo 14-13.

Empezaba el segundo periodo con un peligroso avant aparejador en la salida del oval desde atrás, jugándose en campo burgalés pero con la defensa siempre atenta y firme. Eso sí, una salida del VRAC con Lainz firmando una sensacional carrera volvía a acercar a los de Valladolid a la 22 local.

Taibo marraba un puntapié de castigo desde el centro del campo por centímetros, acción que pudo dar la ventaja a los queseros. Y lo que llegó fue el ensayo de pura fuerza de la delantera local en un agónico maul, con Gramajo posando al final el oval más allá de la línea con la ciudad de Burgos entera empujando. Seguían unos y otros robando touches y un retenido de Rubén Sanz provocaba varias fases ofensivas pucelanas, con la defensa burgalesa de nuevo brillantísima forzando el error, retención visitante esta vez.

Una gran respuesta de De la Lastra a patada de Carrió la aprovechaba Kalokalo yéndose por sorpresa, jugada que acabó posando Perotti en el try. Taibo lograba la primera conversión de ensayo y justo en el ecuador del segundo periodo el VRAC se ponía por delante por vez primera en la finalísima. Campaban los nervios, llegaban los roces.

Se entraba en el cuarto de hora quizás más importante de la historia de Recoletas Caja Rural un puntito abajo. La melé del VRAC ahora era superior a la gualdinegra, sacando una infracción que Taibo, nada fino con la diestra, marraba en un intento a priori asequible a palos.

SANTI OTERO

No atravesaban su mejor momento los aparejadores y una melé para Tani Bay se saldaba con una nueva infracción de Recoletas Burgos Caja Rural. Diez minutos para el final y la tensión cortándose con un cuchillo en San Amaro. El VRAC tenía el oval y el control del encuentro cerca de la 22 burgalesa, hasta que a cinco minutos del final al fin Burgos entraba en el campo pucelano y un placaje alto del VRAC permitía a Carrió buscar la remontada, pero la patada se le escapó a la derecha de los palos.

Agónica cada posesión de los burgaleses, pero con el cansancio y los nervios pesando como en un avant de Masuyama que permitió a los queseros apurar el tiempo con fases y más fases hasta que el pitido de Mirat dio paso a la fiesta vallisoletana y al homenaje de San Amaro a los suyos, que rozaron la gloria del pleno de títulos. Qué lástima.