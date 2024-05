Tubos Aranda asciende a Asobal tras vencer en la final al UBU San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Tubos Aranda Villa de Aranda es ya nuevo equipo de la Liga Plenitude Asobal tras imponerse al UBU San Pablo Burgos en la prórroga. Los locales, que estuvieron mejor en la primera mitad, vieron cómo los arandinos se crecían en la segunda, enjugando hasta cinco goles de diferencia para forzar la prórroga. Ya en el tiempo añadido el equipo de Javi Márquez fue muy superior a los capitalinos, que aún tendrán una oportunidad más para conseguir el ascenso en el play off que empezará el miércoles y en el que tendrá que enfrentarse a Frigoríficos Morrazo BM Cangas.

La final burgalesa comenzó con un UBU San Pablo Burgos más entonado. Los locales se precipitaban menos y cometían menos errores que su rival. Ernesto López desbordaba una y otra vez a su defensor y en apenas dos minutos y medio había firmado dos goles y provocaba la exclusión de Berbel (3-1). Aguantó bien la inferioridad el Villa de Aranda, que defendió con uñas y dientes pero, una vez recuperada la igualdad de efectivos, los de Javi Márquez volvían a mostrarse demasiado nerviosos y Linhares ponía el 4-1 que obligaba al técnico visitante a pedir ya su primer tiempo muerto antes de que se cumpliese el minuto 5.

Aparecía entonces Pau Guitart en la portería amarilla para dar aire a los suyos con varias paradas imposibles que evitaron que UBU San Pablo Burgos rompiese el partido. Sin embargo, los arandinos seguían cometiendo demasiados errores de precipitación en ataque. Aún así, los amarillos recortaban distancias (5-3, minuto 14). Sufrían ahora los de Roi Sánchez, que apretaban los dientes en defensa, jugando casi al límite en todo momento para evitar que el rival neutralizase por completo su renta. Jorge García Lloria también protagonizaba alguna parada de mérito y los suyos conseguían volver a abrir una brecha de 4 goles (7-3, minuto 19). Los capitalinos estaban cuajando una gran primera mitad y ni siqiuera la exclusión de Rubén Fernández permitió a Tubos Aranda Villa de Aranda recortar distancias (8-4, minuto 24).

Apretaron los amarillos, que en dos buenos contraataques conseguían colocarse a solo 2 goles (8-6). Ahora era Roi Sánchez el que decidía parar el partido a 4 minutos y medio para el descanso. Movió fichas el técnico de UBU San Pablo Burgos y el equipo volvió a la pista con una marcha más para firmar un parcial de 3-1 que le permitía llegar al ecuador del partido con cinco goles de renta (11-7).

Ya en la segunda mitad, la dinámica del encuentro no cambió demasiado. Las defensas continuaban imponiéndose a los ataques, aunque eran los locales quienes sacaban mayor partido de ello ante un Tubos de Aranda Villa de Aranda que seguía mostrándose demasiado impreciso arriba y no conseguía recortar diferencias. Así, no le quedaba otra a Javi Márquez que volver a pedir tiempo muerto cuando apenas habían transcurrido 8 minutos de la reanudación (15-10).

Reaccionaban los visitantes, que de entrada conseguían frenar el ataque capitalino para, poco a poco, ir creciendo desde atrás y colocarse a solo dos goles (15-13, minuto 47). UBU San Pablo Burgos sufría ahora ante un rival que le llevaba al límite y dos exclusiones casi consecutivas, de espinosa y Jaime González, dejaban al equipo de Roi Sánchez con dos hombres menos en pista durante casi un minuto. Una situación que aprovechó a la perfección Tubos Aranda Villa de Aranda para empatar el partido (16-16, minuto 50).

UBU San Pablo Burgos recuperaba todos sus efectivos y volvía a colocarse con dos goles de renta (18-16), pero los visitantes se mostraban ahora mucho más confiados y, con un ritmo de juego frenético, conseguían volver a igualar el marcador para forzar la prórroga (19-19).

El tiempo añadido solo tuvo un dominador. Tubos Aranda Villa de Aranda se ponía por delante por primera vez en todo el partido nada más salir a pista, y a partir de ahí, con Pau Guitart inconmensurable en la portería, los amarillos no dieron opciones al equipo de Roi Sánchez. Lo intentó todo UBU San Pablo Burgos, pero los primeros cinco minutos de la prórroga se saldaban con un 1-4 a favor de los amarillos y la sensación de que la final estaba decidida (20-23).

Álex Chan fallaba un lanzamiento nada más empezar los segundos cinco minutos de prórroga. Los arandinos lo tenían claro, había que defender con todo y aprovechar los contraataques, y en ello se emplearon a fondo para asaltar El Plantío y mantener los tres goles de ventaja que le devolvían a la élite del balonmano español tres años después.