El Grupo Ureta Tizona Burgos sigue con su sueño

El desempate se decantó finalmente para el Tizona Burgos. El equipo de Diego Ocampo se clasificó para la Final Four después de ganar el quinto partido con mucho sufrimiento ante un rival que le compitió hasta el final. Horton, con 20 puntos, fue un auténtico coloso en las filas castellanas, junto a De Souza (16) y Parrado (14)

Muchos nervios en los compases iniciales del partido en que costó anotar. Las defensas eran intensas y el miedo escénico a perder era evidente en los dos equipos. Así, la primera canasta del partido lo consiguió el escolta americano Barcello a los 2’3’0’’ del arranque. Gerard Jofresa tomó la responsabilidad y no falló logrando los primeros puntos burgaleses. Le ayudó el portugués De Sousa que, con un triple, puso el 9-7 pasado el ecuador del primer cuarto. No fue suficiente, porque el enfrentamiento era muy equilibrado. Aurrecoechea, en las filas visitantes, anotaba con facilidad (11-11). Luego, Barcello daba ventaja a los vascos (11-13), aunque De Souza, con un nuevo triple, se encargaba de neutralizarla (14-13). El periodo se cerró con un tiro libre anotado por Marcius que sellaba el 16-18.

En los siguientes diez minutos, Martínez de la Orden abría el periodo con un triplazo a los pocos segundos (16-21). No lo estaba pasando bien el Tizona Burgos, ya que el parcial era de 2-8. Parrado acabó con la sequía castellana (18-21). Sin embargo, los problemas no acabaron y el Gipuzkoa Basket puso la directa (18-24). Salieron al rescate Seoane y Parrado. Dos triples consecutivos de los jugadores atraparon a los visitantes en el luminoso (24-24). La calma volvía a las filas locales y a una afición volcada con su equipo. Parrado se empezó a entonar y un nuevo triple suyo dio ventaja al Tizona Burgos (27-25) a falta de 6’40’’ para el descanso. Mientras, en las filas guipuzcoanas los lanzamientos lejanos no entraban y parecía que estaba atascados en su juego ofensivo. Se unió a la fiesta Saint-Supery (29-25). El parcial era de 11-1. Era el mejor momento burgalés, lo que obligó a Mikel Odriozola, técnico donostiarra, a pedir el primer tiempo muerto del partido. Se pasó por el minuto 15 con el marcador 31-25, y con la máxima ventaja del Tizona Burgos de seis puntos. Pero la consistencia en el juego no tuvo continuidad y dio alas a su rival, que igualó el marcador de nuevo a falta de 2’18’’ (31-31). Ahora fue Diego Ocampo el que detuvo el partido para ordenar a su equipo que había perdido intensidad. Luego, Zubizarreta bombardeaba el aro burgalés con un triple (31-34), pero respondió con solvencia Horton con un nuevo triple (34-34). El duelo estaba siendo espectacular. Con un parcial de 0-4 daba por finalizada la primera parte (34-38). De Souza (10) y Parrado (8) fueron los máximos anotadores.

Tras el receso, el Tizona Burgos salió con una nueva energía, que le permitió reducir distancias (38-41). A partir de ahí, los dos equipos se olvidaron de anotar. Mandaron las defensas y la falta de acierto. Ni las rotaciones en el banquillo cambiaron la dinámica. Thiam rompió la sequía con dos tiros libres y, además, puso a los locales a un punto (40-41). Incluso Vila puso el 42-41. Se entró, pa partir de entonces, en una fase de máximo equilibrio con alternativas en el marcador y sin que ninguno de los dos protagonistas impusiera su juego (45-45). Hasta que Vila y Horton -un triple- tiraron del carro en ataque y situaron un 50-45 con un parcial de 5-0. Odriozola no dudó en pedir su segundo tiempo muerto. Restaban 3’11’’ para acabar el periodo. Horton selló el tercer cuarto con un triplazo que colocaba el 57-50, y acercaba a las semifinales a los burgaleses. Sin embargo, quedaban diez minutos y podía pasar absolutamente de todo.

Ya en el último cuarto, Saint-Supery, con dos tiros libres, aumentaba la renta del Tizona Burgos (59-50). Posteriormente, Thiam elevaba a once puntos la diferencia (61-50). La afición local lo celebraba por todo lo alto. Por el contrario, era un momento muy delicado del Guipuzkoa Basket. El ruso Savkov dio aire a los vascos (61-53) con un triple. Parrado obligó a Odriozola a pedir un nuevo tiempo muerto, cuando ya se enfilaba la recta final del partido y con el luminoso con 63-53. Barcello apareció de nuevo para dar esperanzas a su equipo con cuatro puntos consecutivos (63-57). Y Aurrecoechea puso más nervios anotando dos tiros libres (63-59) cuando restaban aún 4’47’’. Y fue de nuevo Hurton el ‘angel’ burgalés. Un triple puso calma (66-59). La alegría duró poco porque Ansorregui se encargó de mantener la emoción (66-62). A partir de entonces, los tiros libres empezaron a tomar protagonismo. Barcelo puso a tres al Guipuzcoa Basket (72-69) a 1’42’’. Nada estaba decidido. De Souza acabó certificando el triunfo local y la clasificación con una canasta a falta de 45 segundos. De nada sirvió que Savkov acercara a su equipo a tres puntos (76-73).

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - GUUK GIPUZKOA BASKET, 76-73

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (14), Horton (20), Vila (2), Saint-Supery (6) y Seoane (3). También jugaron De Souza (16), Kieli (0), Thiam (8), Díaz (2), Jofresa (5) y Alonso (0).

Guuk Gipuzkoa Basket: Barcello (18), Oroz (8), Ansorregui (8), Aurrecoechea (12) y Savkov (11). También jugaron Zubizarreta (6), Stürup (0), Martínez de la Orden (5) y Marcius (5).

PARCIALES Primer Cuarto: 16-18 Segundo Cuarto: 18-20 Tercer Cuarto: 23-12 Cuarto Cuarto: 19-23

ÁRBITROS: De Lucas de Lucas, López Herrada y Martín Vázquez. Eliminado el local Seoane; y el visitante Aurrecoechea.

PABELLÓN: Polideportivo El Plantío. Unos 2.200 espectadores.