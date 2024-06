Tizona y San Pablo buscan hoy la final soñada entre burgaleses

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El planeta baloncesto orbita en una galaxia en la que proliferan las paradojas, las contradicciones, la justicia y la debacle, el karma y la carambola y, a veces, los relatos de gesta. En las caregorías de segunda línea, como injutamente podemos calificar a todo aquello que esté por debajo de la ACB, la hinchada del baloncesto español vibra con partidos sin relumbrón pero con mucha ciencia en la cancha y la culminación de este deporte en su segunda línea llega cada temporada con la final four de la LEB Oro en la que se disputa la segunda plaza de ascenso a la ACB. Nada que envidiar a cualquier otra categoría intercontinental en términos de emoción.

En este escenario que pone sobre la cancha las esperanzas de cuatro de los cinco mejores equipos de la temporada brillan con luz propia los dos equipos burgaleses de la categoría. De una LEB Oro que coronó como campeón y recién ascendido a un Basquet Coruña capitaneado por otro burgalés, Diego Epifanio Epi, evidenciando que ésta en la mejor temporada del baloncesto burgalés desde que el San Pablo ganó su última Basketball Champions League.

Ocurre que ahora no es uno, sino dos los equipos burgaleses los que acaparan los focos del baloncesto nacional y mientras la ACB prepara su propia final, en la LEB Oro las espadas están en todo lo alto este fin de semana. Grupo Ureta Tizona por un lado del cuadro y Longevida San Pablo Burgos, por el otro, tienen la oportunidad este sábado de sacar un billete para una histórica final burgalesa en la categoría que, ganase quien ganase, devolvería al baloncesto burgalés a la máxima categoría donde por méritos propios le corresponde habitar.

Ninguno de los dos equipos burgaleses lo reconoce a las claras, pero la motivación de ambos por plantarse en una final con el equipo vecino pesa en la preparación de las semifinales.

Para que esa final soñada entre equipos burgaleses sea posible, Tizona debe dejar en la cunera a Movistar Estudiantes, que fue el coco durante tres cuartas partes de la temporada, al que ya han vencido en su último enfrentamiento; y, por su parte, San Pablo tiene que doblegar al equipo más en racha de la LEB Oro, un Lleida que lleva doce partidos seguidos sin perder.

Dos semifinales de alta tensión que se dirimirán este sábado en el Madrid Arena, que alberga una Final Four en la que la primera semifinal pone sobre la cancha a los anfitriones del Estudiantes y al Grupo Ureta Tizona.

El primer combate, a partido único, enfrenta a Movistar Estudiantes contra Grupo Ureta Tizona a partir de las 17:30h de este sábado en el Madrid Arena. La igualdad es máxima entre ambos equipos con una victoria para cada uno en la temporada regular y con un dominio claro de los colegiales en la primera vuelta y un repaso que se quedó menguado de puntos de los azulones en el segundo tramo de la liga regular. Al igual que San Pablo y Lleida, Estudiantes y Tizona han tenido sus altos y bajos esta temporada. Sin embargo, la gran clave de este partido radica en que Estudiantes partía al inicio de liga como el claro aspirante al título de liga y a ascenso, junto con San Pablo, mientras que Tizona regresaba a LEB Oro después de varios años de travesía en el desierto. Bien es cierto que los de Ocampo completaron una temporada de ensueño en LEB Plata para retornar al Oro con la mejor hoja de servicios de la historia en esa competión y, aunque se esperaba que pudieran estar más que a la altura de las circunstancias este curso, su rendimiento ha dejado boquiabierto al mundo del baloncesto español.

Diego Ocampo se declara «muy orgulloso» del rendimiento del equipo a lo largo de su temporada de retorno a la LEB Oro y «aún más» tras el «macro esfuerzo» realizado para eliminar a Guuk Guipúcoa y colarse en la Final Four. La plantilla y el cuerpo ténico ha trabajado esta semana con «muchas ganas» para llegar en las mejores condiciones a la Final Four. «Para nosotros que somos un recién ascendido jugar una semifinal contra Estudiantes, con la historia, el nivel y los jugadores que tiene, es un gran reto».

Ocampo disgnostica que Estudiantes es un equipo que llega a la semifinal «muy en forma y muy redondo», depués de superar la etapa de lesiones y haciendo valer la experiencia de su plantilla. Ante esos créditos, Tizona hará valer su juventud y sus ganas para plantar cara y jugar «en equipo» los cuarenta minutos trantado de dominar los nervios en pos de su sueño. El rebote, la intensidad y las rachas dentro del partido serán claves para su desenlace.

«Ójala que fuera así», decía Ocampo sobre una hipotética final burgalesa, pero, fiel a su estilo no quiso averturarse más allá del próximo partido. En cambio sí opinó sobre el enfrentamiento del otro equipo burgalés contra Lleida que vaticina que será «muy igualado» por parte de dos equipos «muy redondos» que llegan en un gran estado de forma y están «muy bien entrenados».

Por el otro lado del cuadro se enfrentan dos equipos que se conocen de sobra y que son ejemplo de como las rachas encumbran o hunden a lo largo de la temporada. San Pablo tuvo un excelente momento de forma al iniciode curso que se evaporó hasta el punto de que anduvo tan perdido que fue necesario el cambio al frente del banquillo. Con Jota Cuspinera ha regresado una estabilidad que les será más que necesaria para doblegar a un Lleida que es el gran tapado de este tramo final de la temporada. Con menos nombre que Estudiantes y San Pablo y con menos épica que Tizona, que se ganó un ascenso en su cancha, el Barris Nord en 2014, el conjunto ilerdense acumula, a la chita callando, doce partidos sin perder. Nueve en el tramo final de liga y los tres del play off contra Oviedo.

«Es el equipo que más en forma llega a esta Final Four junto con nosotros», analizaba Jota Cuspinera en la previa, en la que explicaba: «Antes de este parón de doce días, que hemos tenido tanto ellos como nosotros, llegaba con un nivel de confianza muy grande, con una intensidad defensiva que hay que poner en valor y con un ritmo muy alto». El entrenador del Longevida San Pablo Burgos hablaba de los jugadores clave de «un equipo muy compensado» y destacaba la aportación anotadora de Jaume Lobo y de Kenny Hasbrouck, así como el liderazgo de Cameron Krutwig. Sobre este último, apuntaba: «Tienen a su auténtico generador de juego en Krutwig, que juega de pívot, pero distribuye y maneja al equipo a nivel de generación. Es un rival, pero es una gozada verle jugar». Cuspinera agregaba: «Los tres jugadores son probablemente la referencia dentro de un bloque compacto que me parece que está muy bien entrenado por Gerard Encuentra».

«Llega lo chulo. Todo profesional lo que quiere es vivir estos momentos», reconocía el entrenador Jota Cuspinera en la rueda de prensa previa a la Final Four 2024. El técnico afirmaba: «Somos cuatro rivales que estamos en el máximo nivel de la LEB Oro. Sabemos que no va a ser fácil, pero no lo va a ser para nadie. Vamos con la ilusión de poder hacer primero una buena semifinal, que es en lo que estamos enfocados, y ver si somos capaces de llevarnos el partido».