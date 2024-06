David González, flamante campeón de España de salto de altura: "Increíble, no me lo esperaba"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ni el se lo creía, pero así ha sido. El atleta burgalés David González se sorprendió a sí mismo y a todos al llevarse la medalla de oro en salto de altura en el campeonato de España que se disputa en La Nucía (Alicante). Y lo hizo a lo grande, con un salto de 2,15 que es su mejor marca personal.

No las tenía todas consigo, ya que como relataba al terminar la competición "esta última semana ha ido muy mal, mentalmente también", pero "lo hemos conseguido". Añadía que es "increíble, no me lo esperaba, para nada, estaba con buenas sensaciones, pero no me esperaba esto, ni yo ni nadie".

Pero, añadía, "ha salido, así que supercontento". Cuando ha superado el 2,09 veía que estaba en buena disposición y "hemos tirado con todo". El burgalés superó a Aléxis Sastre, que saltó 2,12, y a Carlos Sastre, el anterior campeón.

Con esta victoria, el atletismo burgalés suma otro oro con Dani Arce en los 3.000 obstáculos y una medalla de plata con con Lucía Carrillo en los 100 metros lisos.