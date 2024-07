Urko Zumeta afronta su tercera temporada con Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Urko Zumeta seguirá vinculado una tercera temporada al Recoletas Burgos Caja Rural, un periodo en el que vistiendo la con la camiseta gualdinegra el tercera línea ha sido protagonista en los años dorados del club. En su segundo curso con el equipo, consiguió el subcampeonato de liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

“Estoy muy a gusto en el club y con los compañeros. Hemos hecho una temporada inolvidable y todos tenemos muchas ganas de volver a competir”, admitió Zumeta tras conocerse su renovación, anticipando que el objetico de la próxima temporada será el de volver a pelear por todos los títulos gracias a la calidad de un equipo que cree en sus posibilidades, explicó.

A nivel personal, Zumeta afirma que la presencia de más jugadores foráneos que nacionales en el equipo no le afecta porque, a su juicio, "no importa de dónde vengan los jugadores", dado que "la clave es hacer un buen grupo y estoy seguro de que lo haremos. Me llevo muy bien con la gente de fuera que lleva aquí varios años", reconoció.

Urko ha sido indiscutible para Jose Basso en las dos últimas temporadas y busca disputar más partidos como titular este año. “Tenemos una plantilla de mucho nivel y seguro que a lo largo de la temporada vemos bastantes rotaciones”, comentó. Desde la tercera línea, “el vasco juega un papel clave en el juego del line, bien observando a los rivales o mejorando cosas dentro del equipo, siempre proactivo a la mejora y al trabajo.

Continuará aportando su inteligencia dentro del campo, sabe utilizar su cuerpo y encontrar los huecos donde es necesario”, detalló el técnico Jose García.

El presidente, Amadeo Rodríguez, también quiso agradecerle a Urko Zumeta su esfuerzo ya que, en su opinión, “representa los valores del Club, su entrega y su sacrificio representa lo que queremos que sea nuestro equipo, donde no solo vale ganar o perder, sino saber cómo hacer ambas cosas, y Urko transmite esos valores de la deportividad en la máxima expresión”.

Zumeta, que llegó a Burgos procedente del Zarautz de la División de Honor B mide 1,85 metros de altura y cuenta con 95 kilos de peso y ha sido internacional con España en diversas categorías. Además, el vasco ha vestido la camiseta del Biarritz Olympique. Su agilidad le permite jugar en las posiciones del 6, 7 y 8, convirtiéndose en una pieza clave en el sistema del conjunto burgalés.