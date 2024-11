El Barça Atlètic le receta al UBU San Pablo su propia medicina

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Segunda derrota liguera en El Plantío para un UBU San Pablo Burgos que se llevó una contundente lección de velocidad y contragolpe del siempre temible Barça Atlètic. El equipo de Roi Sánchez no pudo estar tranquilo nunca, fue a remolque durante casi todo el encuentro y al final terminaría cediendo sin opciones ante los de Ferran Porres, que ganaron a los locales con la misma medicina que tantas veces ellos han recetado a sus rivales.

Un 3-0 de inicio con un juego ofensivo muy coral supuso un excelente comienzo de partido del UBU, pero el Barça Atlètic demostró en seguida su temible desempeño a la carrera y con un juego veloz empató por la vía rápida para remontar poco más tarde (4-5 en el 10´).

La igualada burgalesa tampoco tardó, pero no duró porque un Chan que no jugó demasiado y que no anotaría su primer tanto hasta llegados casi al minuto diez de la segunda parte, malgastó un siete metros y el filial en un visto y no visto pese al tiempo muerto de Roi Sánchez agarró una renta de tres goles desnudando a los locales con una velocidad endiablada (5-8 en el 17´). La primera parte estaba siendo de locura y el ritmo infernal de los blaugranas no frenaría hasta la llegada del tiempo de descanso.

Para entonces el UBU sabía que el choque sería largo y duro, de mucho trabajo para reducir las diferencias (11-11 en el 24´) y donde cualquier despiste o error era penalizado por un Barça imparable al contra golpe con unas transiciones de un solo pase que al paso por los vestuarios volvían a darle una buena ventaja (13-16).

Una exclusión rápida al al UBU San Pablo Burgos en el reinicio de la segunda parte permitió que el filial blaugrana se mantuviera arriba en la pelea gracias a sus rápidas transiciones, que le permitieron montar varias contras y hacer algún gol a puerta vacía con García Lloria sin llegar a portería después del cambio en ataque sin portero.

Además, en el minuto cinco el goleador Jaime González malgastó un siete metros ante un Pau Hewrnández que se llevó un buen pelotazo en la cara, aunque no debió darle de lleno pues los colegiados ni se plantearon la roja. Esta segunda mitad estaba siendo mucho más calmada que la primera pero una vez más era el Barça quien marcaba el ritmo a seguir y poco más tarde se veía una preocupante máxima de los visitantes con el 16-20.

La mejora burgalesa en el repliegue después de gol trajo consigo un 2-0 de parcial muy necesario a estas alturas de partido, pero el Barça demostraba atesorar calidad también en estático y sus extremos siguieron haciendo daño. Sin embargo ahora el San Pablo no parecía incómodo jugando a ese ritmo tan lento y pronto se vería renta mínima de los foráneos con el 20-21. Superado el diez bien pudo llegar la igualada tras un dos minutos al Barça, pero los burgaleses perdieron el cuero y el Barça volvió a marcar al contra golpe.

Todo le costaba demasiado al Burgos y el ´killer´ de la matinal de domingo Manuel Ortega siguió haciendo de las suyas ante un equipo local que no terminaba de ajustar en lo defensivo y muchas veces era superado con un simple pase en largo (22-25 al cuarto de hora).

Una buena noticia sería que entonces Elcio Fernández comenzó a parar mucho, incluso en seis metros, pero el equipo siguió perdiendo mucho balón en ataque el UBU y el Barça Atlètic por enésima vez castigo a la carrera las imprecisiones de los locales. De tal manera que la renta visitante de dos tres goles se mantuvo invariable y a falta de menos cinco minutos el entrenador local Roi Sánchez detuvo el juego porque el partido se le estaba escapando (26-29).

De nuevo en juego el gol de pizarra no llegó y lo peor es que las sensaciones, incluso en cuanto a físico, no eran nada buenas. Además poco más tarde Espinosa era excluído de forma justa y el reloj comenzó a correr con el UBU en defensa de seis y bastante hundido, demasiada precaución ante un Barça Atlètic también capaz de hacer daño en estático y que terminaría llevándose el triunfo con toda justicia y merecimiento. A la conclusión 31-33.