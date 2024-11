El Mirandés ante el reto del Racing: "Tenemos que hacer un partidazo para ganar"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Mirandés quiere seguir manteniendo su velocidad de crucero, que le coloca en el segundo puesto de la clasificación, ante el equipo de moda, el Racing de Santander, que lidera la liga Hypermotion. Será este sábado, a las 18.30 horas, en el Sardinero.

El entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, destaca que es "un partido bonito para jugar porque nos enfrentamos a los que mejor lo están haciendo y hay que dar nuestra mejor versión". Afirma que "hay que hacer un partidazo para poder puntuar".

Sobre el estado anímico del equipo, el técnico del Mirandés afirma que "no estamos bien porque tenemos muchísimos jugadores tocados, ya desde la semana pasada lo dije estuvimos entrenando con 13". A lo que añade que "la mayoría de la plantilla ha entrenado hoy por primera vez". Hasta este sábado no podrá saber con cuántos jugadores para "sacar el once lo más competitivo posible".

Sobre el comportamiento más irregular del Racing en casa, el entrenador del Mirandés afirma que "conocemos esa estadística, pero creo que por cómo juegan es un equipo, no es normal lo que hacen fuera de casa, pero es un equipo muy ofensivo". Pero en casa tiene "una afición que por la situación del equipo es el estadio donde más aprieta y donde más se nota la fuerza de la afición".

A Lisci le "encanta" la plantilla del Racing de Santander porque "tienen muy buen once con muy buenos suplentes, que les pueden dar variantes, está entre las tres mejores plantillas de la liga". A lo que añade la labor del cuerpo técnico liderado por José Alberto López.

En cuanto a las debilidades del Racing, el técnico del Mirandés destaca que "todos tenemos fortalezas y debilidades, el caso es explotarlas, a veces te sale, a veces no". Es un equipo que ser "la mejor defensa de la liga es un equipo que te puede conceder ocasiones si le atacas de cierta forma", aunque es "también un equipo extremadamente difícil de defender".