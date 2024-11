El Silbö San Pablo Burgos quiere olvidar su primer tropiezo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Silbö San Pablo Burgos retornará a la competición de Primera FEB tras el parón por la ventana FIBA de noviembre en la matinal del domingo. Los de Bruno Savignani se enfrentarán a Hestia Menorca, este domingo, a partir de las 12:00 horas, en el Coliseum.

El conjunto burgalés inicia con este encuentro un intenso mes de diciembre, en el que afrontará hasta siete partidos. La vuelta a la liga doméstica llegará para los castellanos después de haber encajado la primera derrota del curso en su visita al Real Betis Baloncesto, lo que les ha dejado alojados en el triple empate del liderato, junto a Flexicar Fuenlabrada y Movistar Estudiantes, con un balance de siete victorias y una derrota.

El entrenador Bruno Savignani hablaba del choque más reciente del Silbö San Pablo Burgos. “Siempre es difícil encajar una derrota y aún más con el último balón en la mano, teniendo la posibilidad de ganar”, indicó, pese a lo que analizaba que “nos da un poco de fortaleza el saber que en casa de uno de los grandes de la liga, de una de las mejores plantillas, y siendo el peor partido que hemos hecho a lo largo de la temporada, tuvimos la oportunidad de ganar. Eso tiene que ser un mensaje para nosotros mismos”.

Ahora, el cuadro burgalés se centrará en buscar su mejor retorno a la Primera FEB, habiendo tenido en medio una semana de parón por la ventana FIBA, sobre lo que el técnico brasileño subrayaba: “Hay que estar atentos. Tenemos una dinámica de trabajo y de grupo importante y lo suficientemente consolidada como para intentar sufrir eso lo menos posible”.

Bruno Savignani apuntaba que los jugadores de la plantilla se encuentran bien y “con ganas de volver a jugar juntos”, a lo que agregaba que “tenemos un grupo de jugadores muy experimentados y con la mentalidad precisa. Los que se han quedado han trabajado muy bien con Jorge (Álvarez) y Juanjo (Nieto) y los que se han ido, por suerte, también han jugado muy bien los tres. Eso va a ser positivo para nosotros”.

Está previsto que pueda regresar a la cancha el pívot Luke Fischer, tras haber superado la lesión de tobillo que le mantuvo sin poder disputar los últimos dos partidos ligueros y que ha aprovechado esta semana de parón para completar su recuperación y para retomar los entrenamientos de grupo.

El rival de este domingo, Hestia Menorca, arrancaba la novena jornada desde la décima posición de la tabla, con un balance de tres triunfos y de cinco derrotas, la más reciente en el último partido antes de la ventana FIBA, frente al UEMC Real Valladolid Baloncesto (65-67).

En este encuentro, destacaron el pívot Víctor Arteaga (13 puntos y 5 rebotes para 17 créditos de valoración) y el escolta Pavlin Ivanov (17 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias para 15 créditos de valoración).

Dos nombres han sobresalido en la plantilla que dirige Javier Zamora en el tramo transcurrido de la presente campaña. Por un lado, el del mencionado Arteaga, que se presenta como el segundo máximo anotador de la liga (16,63 puntos de media), además de ser el jugador con mejor valoración media (22,75 créditos).

Por otro lado, destaca Diego Alderete, el máximo reboteador de la liga (9 capturas por encuentro), en una estadística en la que Arteaga es el cuarto (7,88 rebotes por partido).

La labor reboteadora es uno de los puntos fuertes de Hestia Menorca a nivel colectivo, ya que es el cuarto mejor equipo de la Primera FEB (33,8 capturas de media).

“Una de las claves, no la más importante, pero sí una de ellas, otra vez será la batalla de los rebotes, no darles segundas opciones”, afirmaba Savignani en la previa del duelo, en la que recalcaba que “es un equipo que juega con pocas posesiones. No darles una segunda opción de anotar nos va a ayudar y a facilitar un poco el trabajo defensivo”.