El Mirandés tumba al líder en el Sardinero

Tremenda victoria de un CD Mirandés en gran momento de forma que en esta jornada de Liga fue capaz de tumbar en El Sardinero al líder de la categoría, un Real Racing Club que sólo había perdido un partido antes de esta cita. El equipo de Alessio Lisci fue capaz de frenar la embestida inicial de los cántabros y en la última media hora del primer tiempo ya fue superior. En el reinicio los santanderinos volvieron a la carga pero el cuadro jabato se mantuvo intratable en todo momento, incluso después de quedarse con uno menos a falta de diez minutos por la expulsión de Tachi, y en las postrimerías cuando se esperaba un final de asedio y derribo local, cazó una contra de libro para que Alberto Reina silenciara a la grada con un bonito tanto que hacía justicia al buen juego rojillo en un campo tan complicado.

Tras un minuto de silencio muy emotivo en honor al compositor Chema Puente, con todo el Sardinero cantando su canción más conocida ´´Santander la marinera´´, el equipo de Alessio Lisci saltó al césped muy concentrado en lo defensivo y eso le sirvió para frenar el mucho ímpetu de un rival temible en su campo que de salida buscó el gol rápido. El Racing dominaría en los primeros compase y al filo del minuto diez se vio la primera reseñable de los locales por mediación de Andrés Martín, tras un robo alto de un Racing que presionaba muy fuerte y coordinado y en segundos se pasó de una falta a favor de los rojillos a una contra con aroma peligroso que terminó en la esquina.

Sin embargo, poco a poco y sin duda gracias a su solidez defensiva y la excelente actitud en la presión, el cuadro burgalés no tardaría en contra restar el buen juego de su rival y cumplido el cuarto de hora el partido estaba totalmente igualado y con el Mirandés amenazando, porque entonces bien pudo adelantarse en una acción donde Manu Hernando y Michelin se despistaron en defensa y la pelota acabó en la red, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego. Este susto y el altísimo ritmo que el Mirandés estaba imprimiendo en todas y cada una de las acciones, tanto arriba como atrás, harían mucho daño al once de José Alberto López, que pasó tener serias dificultades para salir de su parcela de juego con la pelota en su poder y que en el siguiente tramo tuvo que emplear todas su fuerzas para defenderse de un Mirandés superior. El cuadro jabato comenzó a acumular llegadas y poco antes de cumplirse la media hora de juego Urko Izeta tuvo el gol a su alcance en una muy clara desde dentro del área. No sólo eso, dos más tarde Urko Izeta vuelve a rozar el gol pero el central Montero sacó bajo palos un gol que ya se cantaba en la grada.

En el último cuarto de hora el Mirandés siguió dominando y sumando llegadas pero no consiguió definir, especialmente en una de Alberto Reina con la testa a falta de cinco minutos, y al descanso el marcador no se movió.

Las buenas sensaciones del primer tiempo no se verían en el reinicio pues el Racing consiguió ajustarse mejor en lo táctico y eso le llevaría a ganar más segundas jugadas y balones divididos, aspectos con los que en la primera parte había sufrido mucho. El equipo local mostraba una cara bien distinta y en el 50´ tendría su primera ocasión clara con un Íñigo Vicente que rozó el palo en un buen remate.

El duelo entró entonces en una fase tensa y bonita de ver, con el Racing disparando más que nunca pese a no encontrar palos y con el Mirandés valiente respondiendo en una nueva ocasión que terminó en la red y donde el colegiado señaló un fuera de juego a Urko Izeta que nadie vio ni siquiera en la repetición y donde muchos se preguntaron si al colegiado no se le había escapado el silbato. En todo caso el míster local José Alberto López no lo veía cnada claro y no tardó en mover ficha, porque la igualdad era notable y nadie renunciaba a buscar la portería rival. Con todo por decidirse y pocas ocasiones claras en las áreas pero sí muchas ganas de ambos por conseguir el gol cualquier detalle se antojaba como transcendental, y sin duda que en el 76´ Tachi fuera expulsado al ver una segunda amarilla tras golpear en la cara a Karrikaburu en centro del campo en un braceo, bien podría ser decisivo.

Inmediatamente Alessio Lisci varió el cambio que tenía previsto y mandó al banquillo a un Izeta que había sido todo un incordio desde el pitido inicial, sin duda cone lobjetivo de protegerse en un tramo final donde el líder apretaría con todo. Y así fue pero de nuevo con el Mirandés enorme en todos los aspectos que concedió apenas si algún acercamiento y que a falta de uno para la conclusió dio la campanada al cazar una contra perfecta que Alberto Reina finalizó con un remate imparable. Un golazo y tres puntos de mucho valor y mérito en feudo del líder de la categoria.

REAL RACING CLUB - CD MIRANDÉS, 0-1

Real Racing Club: Ezkieta; Michelin (Sangalli, 61´), Hernando, Montero, Mario García; Vencedor, Maguette Gueye (Lago Junior , 90´); Andrés Martín, Aldasoro (Arana, 61´), Íñigo Vicente; y Karrikaburu (Suleiman Camara, 84´).

CD Mirandés: Raúl Fernández; Tomeo, Tachi, Parada; Rincón, Reina, Gorrtxategi, Homenchenko (Laucher, 68´), Julio Alonso; Panichelli y Urko Izeta (Ander Martín, 79´).

GOL: 0-1 (89´): Reina.

ÁRBITRO: Muresan Muresan (Valenciano) y en el VAR Caparros Hernández (Valenciano). Tarjetas amarillas a Michelin, Maguette Gueye; Parada, Gorrotxategi. Tarjeta roja a Tachi (2A, ´).

CAMPO: El Sardinero.