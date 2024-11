El UBU San Pablo Burgos encadena su segunda derrota consecutiva

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tercera derrota de la temporada y segunda consecutiva para un UBU San Pablo Burgos muy irregular y débil en defensa que cayó de nuevo en una pista siempre difícil para los burgaleses como es el Municipal de San Agustín. El Fundación Agustinos Alicante agarró un 3-0 de inicio y jugaría siempre a favor de marcador pues completó un muy buen partido de principio a final, mientras que los de Roi Sánchez cometieron demasiados errores en ataque y en defensa, con pérdidas en las transiciones e incluso en varios siete metros, facilitando que los locales jugaran de manera muy alegre y certera.

El cuadro de Roi Sánchez tendría una puesta en escena muy floja en el Municpal de San Agustín y los alicantinos no sólo vieron puerta en su primer intento ofensivo, después también aprovecharon los muchos errores e imprecisiones de un UBU trabado en las transiciones y con malas definiciones, para firmar un parcial 3-0 de salida que obligaba a los burgaleses a jugar a remolque demasiado rápido y previsiblemente durante un buen rato. El 3-1 llegaría desde los siete metros gracias a un Chan que no perdonó, pero la ventaja local se mantuvo en los siguientes minutos hasta que Agustinos marró un penalti y Chan respondió desde la misma distancia colocando el 4-3 en el 7´.

La mejora ofensiva de los visitantes con muy buena aportación de los extremos, hicieron creer en una remontada rápida pero las pérdidas no se redujeron y Mahó colocaba el 6-3 en el minuto diez tras un robo en área propia y carrera al galope hasta el seis metros oponente. Al San Pablo le faltaba consistencia en defensa y en ataque no podía correr ni acelerar las transiciones por falta de precisión en el pase, pero su actitud era inegociable y sin bajar el pistón consiguió enlazar unos buenos minutos en donde Casanova marcó un golazo de rosca precioso, y consiguió igualar 7-7 al filo del cuarto de hora.

Los cidianos parecían meter la directa pero en el siguiente tramo se repitieron errores defensivos y además también se malgastó un siete metros con un lanzador nuevo como Jaime González después de que en el último Chan fallase y anotara en el rechace. Así, un Agustinos hiper motivado firmó un nuevo parcial de 3-0 y a Roi Sánchez no le quedó otra que agotar su primer tiempo muerto.

Pero no habría reacción positiva y sí otro siete metros al limbo, de nuevo Chan no acertó, y también y mucho más preocupante una nueva máxima local con el 12-8 a falta de ocho minutos para el paso por los vestuarios. Los locales estaban jugando fuerte en defensa y de forma muy práctica en portería contraria con Rubén Sánchez muy acertado, pero esa dureza les acabaría penalizando y tras una superioridad y unos momentos de mucha efectividad de Espinosa el UBU volvía a hacer la goma (14-13 en el 27´). Sin embargo una vez más los de Roi Sánchez no terminaron de culminar la remontada y en un final de primer periodo volvieron a ceder. Al descanso 16-13.

La segunda se reinició con un precioso siete metros transfomado por el local Rubén Sánchez con una plástica vaselina que superó a García Lloria. Y de seguido tras un par de nuevas pérdidas en ataque el Agustinos se apuntaba dos tantos más para otra máxima con el 19-13 después de una contra finalizada en el extremo por Espinosa y tras un afortunado siete metros que tocó en el poste antes de entrar. El UBU no terminaba de coger ritmo y que Jaime González o de nuevo Chan malgastaran otros dos siete metros ante un buen Pol Varela, no hacía sino añadir más dudas al equipo de Roi Sánchez; peleado con el gol por completo y que entre el final de la primera y comienzo de la segunda se tiraría nueve minutos sin ver puerta y que acumularía finalmente trece minutos con un solo tanto.

Demasiado poco para poner en aprietos a un rival crecido en lo anímico que no aflojaba lo más mínimo y que seguía siendo expeditivo en línea de seis metros sin importarle lo más mínimo que el UBU se fuera a los siete metros, porque en cierto modo eso le estaba beneficiando mucho. Así el San Pablo no se rindió pero tampoco mejoró sus prestaciones y eso lo reflejaría poco después el electrónico con una nueva máxima alicantina (24-17 en el 14´).

Desde el comienzo de partido el UBU había ido a remolque y sin continuidad ninguna, jugando a rachas y viendo como en un abrir y cerrar de ojos lo recuperado volvía a perderse. Sin duda demasiado cstigo psicológico para un conjunto burgalés desmotivado e incapaz de salir del bucle negativo que ya no sería capaz ni de meterse en la pelea por el resultado. Los pupilos de Alejandro Carrillo no aflojaron en el tramo final y mantuvieron siempre una renta holgada.

FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE - UBU SAN PABLO BURGOS, 34-31

Fundación Agustinos Alicante: Pol Varela; Aarón González (1), David Quiles (3), Juan de Dios Linares (0), Juan Pedro Espinosa (8), Jorge Laredo (0), Hugo Ponce (1), Rubén Sánchez (7), Dario Suárez, (0), Borja Gabriel Mahó (3), Dani Reinante (1), Javier Carrión (8), Guillermo Soler (2), José Khalil (0), José Beltrán (0) y Dani Corrales (0).

UBU San Pablo Burgos: Elcio Fernandes, Jorge García Lloria (P.s.); Álex Chan (4), Javier Espinosa (1), Pablo Gómez (1), Tomás Moreira (2), Javi Domingo (7), Javi Rodríguez (7), Ernesto López (0), Jaime González (0), Fabrizio Casanova (2), Faust Talens (0), Pedro Martins (3), Adrián Sánchez (4) y Christian Alonso (0).

PARCIALES: 4-1 (5’); 6-3 (10’); 7-7 (15’); 11-8 (20’); 13-10 (25’); 16-13 (descanso); 19-13 (35’); 21-16 (40’); 24-18 (45’); 27-22 (50’); 29-24 (55’); 34-31 (final).

ÁRBITROS: Rodríguez Pacheco y Núñez Camacho.

EXCLUSIONES: González, Linares (2), Mahó, Beltrán (2); Espinosa, Domingo (2) y López.

PABELLÓN: Municipal.