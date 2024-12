Victoria trabajada y de mérito para el Tizona en Menorca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No sin mucho sufrimiento y trabajo el Grupo Ureta Tizona Burgos consiguió salvar su largo desplazamiento a las islas con una apurada victoria ante un remozado Hestia Menorca que a buen seguro ofrecerá una imagen bien distinta a la dada hasta la fecha.

El equipo del técnico local Javier Zamora ha fichado en invierno a dos grandes jugadores pero especialmente a un espectacular Jordan Davis que en su debut en Bintaufa se fue a los 35 puntos y resultó todo un quebradero para un conjunto burgalés que encajó muchísimo, especialmente en el primer tiempo (54-54).

Con todo y como así dicen sus estadísticas, el equipo de Salva Camps se siente muy cómodo en los partidos a muchos puntos y al final impuso su tremendo potencial ofensivo para derrotar al conjunto balear, aunque en esta oportunidad con mucho sudor y no poca emoción.

El encuentro comenzó con los dos equipos anotando fácil pero especialmente el remozado Menorca de Javier Zamora que no tardó en disfrutar con la producción de su flamante fichaje de invierno, un Jordan Davis que brillaría desde el principio pues anotó 9 de los 11 primeros puntos locales (11-5 en poco más de tres minutos).

Aparecieron entonces dos jugones como Caio Pacheco y Lance Jones para reducir diferencias, pero el equipo no terminaba de cerrar bien su aro y los isleños siguieron sumando con relativa comodidad gracias a un Pol Molins que sumó también 7 puntos muy rápido y además desde diferentes distancias, mientras que el Tizona tenía que hacerlo no pocas veces desde los libres pues su rival no dejaba opciones de canasta sencilla (20-11 en el 7´).

El Tizona se había quedado seco y la máxima local pronto llegaría al +11. Así y aunque un especialista desde el perímetro como Jordi Rodríguez anotó entonces su primer triple y poco más tarde Ayoze Alonso otro, al Tizona le costó horrores frenar el potencial ofensivo de un Menorca, que no aflojó lo más mínimo en el tramo final del primer cuarto y que terminaría agarrando una suculenta renta con el 26-17 final.

En el comienzo del segundo periodo al Tizona le siguió costando parar a su rival, pero sí consiguió anotar mucho más que antes y especialmente desde lejos con un triple de Jacobo Díaz y otro Jordi Rodríguez, por lo que el marcador se ajustó rápidamente (33-27).

El problema es que más allá del triple, ahora uno de Rodrigo Seoane, el conjunto burgalés no encontraba el ritmo ofensivo y eso no bastaba para remontar a un Menorca donde Jordan Davis las metía de todos los colores e incluso se permitía el lujo de machacar dos veces seguidas el aro (39-30 en el 4´ con 17 puntos para el debutante Jordan Davis y TM obligado de Salva Camps).

De vuelta al juego otro fichaje local de invierno como Jalen Cone anotaba dos triples casi seguidos y aunque Tizona siempre acepta el reto de llevar el partido a muchos puntos y exhibió gran parte de su artillería, a falta de tres minutos para el paso por los vestuarios los puntos que reflejaba el electrónico eran demasiados (51-43).

Aunque quizás no para los de Salva Camps, que pegaron otro arreón empatando por la vía rápida tras una técnica al local Javier Zamora y un triple de Jaume Lobo (51-51 a falta de 1:15 y TM de Zamora). De ahí al descanso Simeunović anotó un triplazo y Pol Figueras también (54-54).

En el reinicio un triple de Lance Jones volvió a poner por segunda vez arriba a Tizona. Un chute de moral para un cuadro burgalés que con Pacheco al mando volvió a encontrar a Lance Jones liberado en el perímetro. Pero el Menorca lo tuvo muy claro, le dio la pelota a Jordan Davis y él solito remontó por la vía rápida para poner a los isleños arriba poco antes de atravesar el ecuador (62-60 en el 4´).

Parar a un Jordan Davis que también anotó la siguiente canasta para sumar el punto 27 en su cuenta, parecía decisivo si el Tizona quería tener opciones; porque sólo con el triple tras otro de Jaume Lobo no era seguro que alcanzase y más si Pol Molins también conseguía aparecer (70-67 en el 7´).

Sin embargo y de improviso el Tizona encadenaría su mejor momento de la noche y con un juego coral en lo ofensivo y un muy buen nivel defensivo se apuntó un parcial demoledor de 2-13 que tras dos libres anotados por Jordan Davis casi con el reloj a cero dejaron el electrónico muy de cara para Tizona tal y como había ido el duelo. Al final 74-80.

El cuarto y definitivo periodo se abrió con otro triple de Jordan Davis que inmediatamente puso en alerta a un Tizona que entonces apretó duro en defensa (77-83 en el 2´). Con todo por decidir un poco habitual como José Gómez dio aire al Menorca, el Tizona había mejorado en defensa pero le costaba mucho ver aro y a falta de cuatro Salva Camps agotó un TM (84-85).

De vuelta a pista el panorama no varió y todo siguió ajustado y con pocos puntos, con Soluade incapaz de maniatar a un Jordan Davis que o anotaba o asistía alguien totalmente liberado.

Pero los nervios también jugaban y a Menorca le costó mucho conseguir el empate (88-88 con enceste de un Jordan Davis que se fue a los 35 puntos). Con apenas un minuto por delante Pacheco anotó de tres, Jalen Cone falló el suyo y el máximo anotador de la Liga Lance Jones pese a no tener un día redondo no esquivó la responsabilidad y sentenció (88-93 a falta de medio minuto). A la conclusión 88-95.