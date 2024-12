El UBU suma un valioso punto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Partido complicado y valioso empate para un UBU San Pablo Burgos que consiguió sumar algo positivo en una pista tan complicada como la del Club Cisne Colegio Los Sauces. Durante muchos minutos los de Roi Sánchez jugaron a remolque de marcador, pero siempre pelearon su suerte pese a no tener un día del todo claro y al final consiguieron empatar un duelo en el que cualquier resultado pudo darse.

El cuadro pontevedrés comenzó el partido muy suelto en lo ofensivo y aprovechando las pérdidas visitantes pero también atacando bien en posicional consiguió fimar un inicio perfecto donde Gualther de Pina firmaba los tres goles locales. Habían pasado cinco minutos de partido y por si fuera poco de seguido Elcio Fernandes veía la roja por una salida en falso donde chocó con el hombre encargado de finalizar una nueva contra tras robo. Los locales no fallaron tampoco desde los siete metros ante García Lloria y un rotundo 4-0 se instaló en el marcador.

Después de más de siete minutos de sequía total y ayudado por una primera superioridad, el UBU consiguió por fin ver puerta gracias a Javier Rodríguez. Al final el parcial burgalés sería de 0-2, pero el equipo no terminaba de estar fino en lo ofensivo y aunque ahora en defensa tenía mayor control superado el minuto diez de partido seguía abajo a una distancia considerable y sin buenas sensaciones (5-2).

Pero sucedió que el choque vivió su primer momento de corre calles y la velocidad algo que le sienta casi siempre bien al cuadro de Roi Sánchez, que en pocos segundos y con un par de latigazos redujó diferencias a la mínima.

Pero una rigurosa exclusión de los colegiados y una nueva pérdida del San Pablo atacando sin portero volvierona dar aire a un Cisne que también ayudado por su portero Roney Benigivenga se plantó de nuevo con uan máxima de cuatro tantos (8-4 en el 17´ y TM de Roi Sánchez). El equipo estaba jugando fatal en superioridad porque además de no anotar había perdido mucha pelota y recibido contra golpes.

De nuevo en juego volvió a la carga el San Pablo en superioridad con doble pivote y de nuevo perdió la pelota, demasiadas facilidades para un cuadro gallego que sacó un siete metros y suerte que Mateo Arias la estrelló en el larguero. El equipo de Roi Sánchez concedía demasiado y si en el inicio tradó seis minutos en ver puerta ahora serían siete largos minutos.

Menos mal que en defensa estática había mejorado mucho, porque casi todo lo encajaba a la carrera, y eso era un asa donde agarrarse para evolucionar, pero había otros aspectos en contra como la actuación bajo palos de Roney Benigivenga y todo le costaba muchísimo.

Entonces el equipo siguió buscando a Ernesto López en el extremo y se abrió una luz en el oscuro firmamento (8-7 en el 24´ y TM de Roi Gallego). La pizarra del técnico local destascó a los suyos en ataque, pero por fin y después de varias ocasiones para conseguirlo y con un siete metros de Chan fallado de por medio, el Burgos consiguió empatar el resultado. Aunque al paso por los vestuarios y con un último gol gallego casi con el reloj a cero los locales mandaban 11-10.

Dos siete metros locales, más paradas de su portero y un ritmo infernal volvieron a generar muchos problemas al Burgos en el reinicio del partido (12-11 en el 4´). El equipo de Roi Sánchez no le perdía la cara a un choque mucho más descontrolado que en la primera y no tardó en empatar de nuevo, pero la precipitación no sólo le impedía remontar de una vez por todas, tampoco volver a encajar a la contra tras robo local (14-13 en el 10´).

Una nueva carrera que alocó todavía más el encuentro, con los equipos dando una de cal y otra de arena, pero con el Cisne pescando en aguas revueltas. Aunque poco después una tarjeta roja a Manu Lorenzo por acumulación de exclusión permitía a Casanova anotar desde los siete metros (17-16 en el 15´ y TM de Roi Sánchez).

De vuelta a pista sucedió lo peor para un entrenador, enésima pérdida y nuevo gol de contra golpe, pero menos mal que Chan ponía algo de sentido en ataque y el UBU no sólo empató muy rápido, por fin remontó con una carrera de Casanova a campo abierto (18-19 en el 18 y TM de Roi Gallego).

Verse por debajo no amedrentó a un Cisne que en el siguiente tramo jugó con un equipo titular muy ofensivo para aguantar el golpe a golpe ante un San Pablo que en seguida se vio con un +2 arriba pero que casi más rápido encajó un 3-0 de parcial muy doloroso (22-21 en el 22´).

El UBU tomó conciencia de que el final sería a cara de perro y marcó otra alternancia en el luminoso con un parcial de 0-2, muy valioso pero no suficiente para doblegar a un rival muy valiente que se plantó a falta de minuto con todas las opciones (25-25 y posesión para el Cisne).

Entonces el goleador Gualther de Pina se jugó la acción decisiva, pero García Lloria paró con el pie enganchado al palo y al UBU le tocó atacar con 14 segundos por delante, cinco contra cinco porque Roi Sánchez no quiso arriesgar y sin un García Lloria bajo palos porque fue excluído por protestar, pero no logró marcar y el partido terminó en empate (25-25).