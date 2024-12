El Grupo Ureta Tizona Burgos sigue en racha

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No hubo sorpresa en El Plantío. El Tizona Burgos sumó su cuarta victoria consecutiva en un partido que tuvo que trabajárselo a fondo ante un Cartagena que plantó cara en todo momento. Los visitantes se lo pusieron muy difícil a los de Salva Camps que no liquidaron el partido hasta los últimos instantes del último cuarto. La mermada rotación rojilla le pasó factura, y eso lo supo aprovechar el conjunto castellano.

El partido empezó el partido con un mate espectacular de Keita (0-2). Luego, el americano Jones situaba el 5-2 con un triple. La entrada a pista del Tizona había sido buena, que indicaba claramente las intenciones de los burgaleses. Sin embargo, el Cartagena despertó rápidamente y un 2+1 de Gerard Blat puso el 5-7. A partir de entonces, el luminoso de El Plantío fue cambiando de ventajas para uno u otro equipo. El equilibrio de fuerzas era máximo. Se pasó por el ecuador del primer cuarto, con la ventaja local de un punto (9-8). Dos triples consecutivos del escolta Jaume Lobo empezaron a poner tierra de por medio para los castellanos (19-11). El parcial había sido de 10-3. Jordi Juste, técnico visitante, no se lo pensó dos veces y pidió un tiempo muerto para detener la racha burgalesa y enderezar el rumbo de su equipo. No lo consiguió y la distancia incluso se amplió (26-11). Mientras, los rojillos se iban cargando de personales. Al final de los primeros diez minutos, el marcador reflejaba un 28-18.

El Tizona Burgos fue a por faena en los primeros compases del segundo cuarto y un parcial de 11-5 le distanció más del Cartagena (39-23). Keita estaba siendo uno de los jugadores más resolutivos de su equipo, anotando y defendiendo a la perfección. Con 43-23, Jordi Juste tuvo que detener de nuevo el partido porque los castellanos se habían puesto con un +20. El entrenador no estaba nada contento con el juego de su equipo. Pero el Tizona amplió aún más las diferencias (48-30) a poco más de cuatro minutos para el final. Los locales jugaban a placer sin que la defensa cartagenera le pusiera excesivos problemas para anotar. Dos triples consecutivos de Hermanson y Jordà acortó distancias (49-36). Salva Camps detuvo el partido, no quería sorpresas de última hora. Los locales entraron en problemas (51-40). El Cartagena había mejorado tanto en defensa como en ataque. Un triple de Dylan Van Eick selló el 55-43 al descanso. A estas alturas Lobo y Keita habían anotado diez puntos.

Tras el paso por los vestuarios, el Tizona Burgos buscó los lanzamientos triples, pero no estuvo acertado. Los errores permitieron a su rival anotar y recordar su desventaja (55-47). A pesar de ello, los interiores visitantes se iban cargando cada vez más de personales. Las diferencias llegaron a ser de cuatro puntos (64-58) en los mejores minutos de los rojillos. Los de Camps no acababan de reaccionar a una situación adversa. Van Eick estaba siendo una auténtica pesadilla para la defensa local, ya que el holandés veía aro con facilidad. Peor Jaume Lobo lo arregló con un triple (69-62) que daba aire a su equipo. Rogers replicó para los visitantes (69-65). Van Eick y Gil se unieron a la fiesta para situarse a un punto (69-68) a 1’31’’ para el final del tercer cuarto. Camps volvió a detener el partido. Y es que sus jugadores no encontraban la manera de recuperar su mejor versión. Dos tiros libres anotados de Cabrera fijaron el 70-70. Sin embargo, Keita desequilibró el marcador en la última acción del periodo (71-70). No podía estar más igualado, cuando aún restaba un cuarto para resolver el desenlace final.

Un triple de Hermanson igualó el marcador a 73 puntos tras una canasta inicial de Jones en los primeros segundos del último cuarto. Pero apareció el mejor Tizona Burgos para conseguir un 6-0 de parcial y poner el 79-73 con un Jones espectacular. A pesar de ello, el americano Hermanson siguió metiendo triples para mantener a flote a su equipo. Ambos equipos empezaron a rivalizar en aciertos desde la larga distancia (82-81). Una auténtica locura de partido. Un enchufado Jordi Rodríguez, con dos triples consecutivos, puso de nuevo tierra de por medio para los locales (87-81). Justo detuvo el partido para que no se le escapara definitivamente el partido. Restaban poco más de seis minutos para el final. Lobo se unió a la fiesta (89-81). Se resistió el Cartagena (89-86). Con 96-93, Van Eick vio la quinta y se tuvo que retirar de la pista. Hasta entonces estaba siendo el mejor de su equipo. Un triple de Jacobo Díaz y, luego, dos puntos de De Souza pusieron el 101-93 que acercaba al Tizona a la victoria. Gabriel Gil puso la emoción a los últimos segundos de un intenso enfrentamiento (101-96). Le faltó tiempo y el encuentro finalizó con el triunfo local (103-96).

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - ODILO FC CARTAGENA CB, 103-96

Grupo Ureta Tizona Burgos: Keita (17), De Souza (7), Seoane (0), Díaz (14) y Jones (14). También jugaron Rodríguez (16), Lobo (21), Vila (5), Thiam (7), y Alonso (2).

Odilo FC Cartagena CB: González (6), Blat (10), Jordà (18), Hermanson (18) y Ugochukwu (3). También jugaron Cabrera (7), Martín (0), Van Eick (18), Gil (10) y Rogers (6).

ÁRBITROS: Checa Nebot, Baena Criado y Calvo Aceña. Eliminado el visitante Van Eick.

PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantío. Unos 3.800 espectadores.