El UBU San Pablo Burgos recupera en casa la senda de la victoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Después de tres jornadas consecutivas sin ganar, UBU San Pablo Burgos regresaba a casa en un busca de un triunfo balsámico. Lo consiguió ante BM Lanzarote Ciudad de Arrecife, un rival que, pese a su mala situación en la tabla clasificatoria, plantó cara a los cidianos, al menos durante los primeros 15 minutos. A partir de ahí, el conjunto burgalés comenzó a imponer su dominio y fue abriendo brecha poco a poco hasta llegar a tener máximas de 13 goles de renta en varios momentos de la segunda mitad. Una diferencia que los canarios conseguían reducir en la recta final del encuentro, aunque nunca pusieron ya en peligro el triunfo de BU San Pablo Burgos.

El encuentro comenzó con mucha intensidad. Lanzarote Ciudad de Arrecife sabía que sus opciones en El Plantío pasaban por defender con uñas y dientes e impedir que los cidianos moviesen el balón con velocidad. Dicho y hecho. El equipo canario apretó los dientes con una defensa 6-0 que se le atragantó a los burgaleses en el inicio de partido. Tampoco UBU San Pablo Burgos daba facilidades a un rival con pocos recursos ofensivos y así, entre unos y otros, el marcador tardó hasta dos minutos en moverse. Lo conseguía Espinosa para los locales, aunque empataba acto seguido el Ciudad de Arrecife. La igualdad era máxima y aunque los locales conseguían ahora atacar con más soltura, los canarios contragolpeaban con eficacia y conseguían mantener el luminoso equilibrado (5-5, minuto 9).

Necesitaba UBU San Pablo Burgos más intensidad defensiva. Metían una marcha más los locales, que tras un buen robo de balón conseguían colocarse, por primera vez, con dos goles de renta (7-5, minuto 10). Lanzarote Ciudad de Arrecife lo intentaba con un cambio de ritmo, pero lo cierto era que los visitantes tenían cada vez más problemas para mantener el balón en su poder y abrir el juego a los extremos. Su ataque empezaba a ser demasiado previsible y los locales supieron sacar renta de ello para escaparse hasta el 10-7 (minuto 12).

No bajaban los brazos los canarios, que cambiaban de defensa, pero cuando parecía que podían volver a meterse en el partido, la exclusión de Javier Aragón allanaba el camino de los burgaleses, que saldaban su superioridad numérica con un parcial de 2-0 y se escapaban hasta los 4 goles ya de ventaja (13-9, minuto 15).

No lo dudaba el técnico visitante, que paraba el partido para tratar de salvar la situación. Pero UBU San Pablo Burgos estaba ya lanzado. Los locales, con una renta cómoda, le traspasaron la presión a su rival y supieron sacar partido de los nervios visitantes, forzando los errores del conjunto lanzaroteño y abriendo la. brecha hasta el 16-10 (minuto 19). El partido estaba ya completamente roto y ni siquiera la exclusión de Javier Domingo en las filas locales rompía la dinámica positiva del equipo cidiano. UBU San Pablo Burgos seguía controlando por completo el encuentro y su inferioridad se saldaba con un parcial favorable de 3-1 que dejaba el marcador en 19-11 a falta de poco menos de 9 minutos para el descanso.

De ahí al final de la primera mitad, los burgaleses levantaron el pie del acelerador ante un rival que puso toda la carne en el asador y consiguió que la situación no empeorase demasiado pese a sufrir dos nuevas exclusiones. Al final, los burgaleses apenas aumentaron su renta en esas circunstancias, aunque la victoria parecía estar ya más que encarrilada al descanso (25-15).

Ya en la segunda mitad, los canarios continuaban tratando de meterse en el partido intentando apretar en defensa, lo que le acarreó, sin embargo, dos exclusiones en apenas seis minutos y medio. Esta vez sí que las aprovechó UBU San Pablo Burgos, que conseguía elevar su ventaja hasta los 13 goles (30-17).

Quedaba mucho partido por delante, pero parecía poco probable que Lanzarote Ciudad de Arrecife, demasiado nervioso y errático en sus decisiones, pudiese darle la vuelta al marcador. Aún así, no bajaron los brazos los visitantes en ningún momento y a 6 minutos de la conclusión conseguían que la diferencia bajase de los diez goles (35-26). Paraba el partido el técnico de los cidianos, que no quería acabar sufriendo y pedía a los suyos un punto más de intensidad en la recta final del encuentro. No lo consiguió del todo y los canarios conseguían colocarse a ´solo´ 7 goles de distancia. Faltaban dos minutos y medio para el final del encuentro y, aunque la victoria no peligraba, Casanova sacaba a los suyos del atolladero y cerraba el partido.

UBU SAN PABLO BURGOS - BM. LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE, 38-30

UBU San Pablo Burgos: Jorge García, Álex Chan (1), Espinosa (6), Pablo Gómez (5), Casanova (7), Talens (3), Martins (3). También jugaron: Carvalho, Moreira (1), Javier Domingo (2), Javier Rodríguez, Ernesto López, Jaime González (6), Adrián Sánchez (2), Maidana (2), Lesmes.

BM. Lanzarote Ciudad de Arrecife: De la Cruz (1), Mauro (3), Ander Iriarte (5), Carlos González (4), Iglesias (6), Robayna (1), Armas (2). También jugaron: Abian Martin (3), Javier Aragón (5), Csanyi, Óscar Silva, Frelijj.

PARCIALES: 3-2 (5’); 7-5 (10’); 13-9 (15’); 17-10 (20’); 21-12 (25’); 25-15 (descanso); 28-16 (35’); 30-17 (40’); 32-20 (45’); 33-23 (50’); 36-26 (55’); 38-30 (final).

ÁRBITROS: Irene Santos López (Colegio castellano leonés) y Kalina Andreeva Tsankova (Colegio asturiano).

EXCLUSIONES: Javier Aragón (2), Joel Armas, Frelijj, Robayna, Carlos González; Javier Domingo, Espinosa.

PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantío. 500 espectadores.