El Alega Cantabria trunca la buena racha del Grupo Ureta Tizona Burgos

El Grupo Ureta Tizona Burgos nop pudo sumar su quinta victoria consecutiva y acabó cayendo derrotado en su duelo ante el Grupo Alega Cantabria. Los de Salva Camps, que hicieron lo más difícil remontando hasta 12 puntos de desventaja en el último cuarto, llegaron incluso a colocarse por delante en el marcador a falta de 1´43 para el final. Un triple de Rakocevic otorgaba de nuevo tres puntos de renta a los locales a 13 segundos de un final de infarto que se jugó en las pizarras y desde la línea de tiros libres, donde los locales se impusieron.

Comenzaban bien los de Salva Camps, con un parcial inicial de 0-4. Pero Grupo Alega Cantabria reajustaba en seguida su defensa y conseguía devolverle el parcial a su rival para poner el 4-4 en el electrónico. Tras esos primeros dos minutos de idas y venidas, sin embargo, las defensas se impusieron a los ataques y los lanzamientos fallados se sucedían en uno y otro aro. Jones ponía fin a dos minutos de sequía y Bulic replicaba en el aro contrario para poner el 6-6 con el que se llegaba al ecuador del primer cuarto. La igualdad era máxima.

Movía el banquillo Salva Camps y conseguía que los suyos firmasen un parcial de 0-5 gracias a un triple de Jones y un mate de Thiam. Parecía que por fin despegaban los burgaleses, pero entonces, Grupo Alega Cantabria conseguía meter una marcha más en defensa, secando por completo el ataque de su rival. Los fallos bajo canasta de los burgaleses y las perdidas de balón las aprovechaba a la perfección el equipo cántabro, que firmaba un 7-0 que volvía a colocarle por delante en el marcador (13-11). Quedaban poco menos de 3 minutos para el final del cuarto y el partido volvía a cambiar de bando, permitiendo a Burgos llegar al minuto 10 con ventaja de dos puntos (16-18).

Ya en el segundo cuarto, tras un breve intercambio de triples, los burgaleses volvían a atascarse en ataque y, además, iban cargándose de faltas, lo que otorgó a Grupo Alega Cantabria varios tiros libres que le permitieron volver a dar la vuelta al luminoso (25-23). A estas alturas parecía ya claro que el partido iba a decidirse en pequeños detalles y que iba a ser difícil que ninguno de los dos equipos consiguiese mantener tanta intensidad durante demasiados minutos seguidos. Le tocaba respirar a los visitantes, que de la mano de Thiam y Keita volvían a colocarse por delante. Pero los cántabros no levantaban el pie del acelerador y seguían sacando petróleo de su acierto desde la línea de tiros libres (29-29, minuto 17). Rakocevic completaba la reacción local y las perdidas de balón y fallos en el lanzamiento de los burgaleses permitían al equipo local abrir una brecha de 5 puntos que, a falta de 1´13 para el descanso obligaba a Salva Camps a pedir un tiempo muerto. Anotaba Ayoze Alonso para los visitantes, que tuvieron incluso una posesión para tratar de firmar el empate. Lo intentó Thiam desde lejos, pero el triple no entró y al descanso se llegaba con 36-33 en el luminoso.

La situación no mejoró para los visitantes en el inicio del tercer cuarto. Grupo Ureta Tizona Burgos no estaba acertado en sus decisiones. Una vez más los fallos en el lanzamiento y los balones perdidos daban alas a Grupo Alega Cantabria, que con dos nuevos tiros libres y un triple ponía una máxima diferencia de 8 puntos en poco más de un minuto de juego (41-33). Seoane rompía la sequía inicial de los burgaleses con un triple, pero lo cierto es que los de Salva Camps estaban lejos de sentirse cómodos en la pista y seguían evidenciando problemas en ataque, tantos, que esos fueron los únicos puntos de los visitantes en más de 3 minutos. Lo intentaron todo los visitantes, que poco a poco conseguían frenar la escapada de su rival e iban haciendo la goma una y otra vez, aunque no pudieron evitar que al final del cuarto se llegase con 7 puntos de renta para el cuadro local (60-53). Una situación que se agravó todavía más en el inicio del último cuarto, cuando grupo Alega Cantabria firmaba un parcial de 5-0 y elevaba su renta hasta los 12 puntos (65-53).

A Burgos le iba a tocar echar el resto. Lo hizo aumentando la intensidad defensiva y encomendándose al acierto de Jones y Keita en ataque que, junto a un auténtico canastón de Pacheco recortaban las distancias hasta los 2 puntos justo en el ecuador del cuarto (70-68). Paraba el partido el técnico local, pero los visitantes pasaban por sus mejores minutos y un triple de Rodríguez le daba la vuelta al marcador a 2´46 del final (72-74).

Llegaron entonces minutos de idas y venidas, y a 49 segundos de la conclusión el electrónico estaba igualado (76-76). Podía pasar cualquier cosa, pero el mayor acierto de los cántabros acabó decantando el encuentro a su favor.

GRUPO ALEGA CANTABRIA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 83-80

Grupo Alega Cantabria: Spencer Littleson (25), Mirza Bulić (15), Germán Martínez (3), Javi Vega (7), Nikola Rakocević (8). También jugaron: Vladyslav Voytso (2), Kevin Bercy (7), Bennet Hundt (12), Garmine Kande (-), Romaric Belemene (4).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Tidjan Keita (5), Caio Pacheco (11), Rodrigo Seoane (5), Jacobo Díaz (8), Lance Jones (19). También jugaron: Jordi Rodríguez (12), Jaume Lobo (6), Ramón Vilà (2), Abdou Thiam (6), Ayoze Alonso (6).

PARCIALES

Primer Cuarto: 16-18

Segundo Cuarto: 20-15 (36-33)

Tercer Cuarto: 24-20 (60-53)

Cuarto Cuarto: 23-27

ÁRBITROS: Ángel De Lucas De Lucas (Colegio castellano manchego), Antonio Manuel Zamora Rodríguez (Colegio catalán) y Miquel Remisa Tramuns (Colegio valenciano).

PABELLÓN: Vicente Trueba