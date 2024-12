El Silbö San Pablo Burgos se sobrepone al empuje del Amics Castelló

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No afloja un Silbo San Pablo Burgos que se mantiene muy fuerte en la lucha por el liderato de la categoría junto a Fuenlabrada y Estudiantes. En esta oportunidad y ante el Amics Castelló en El Plantío, el equipo de Bruno Savignani se encontró con un rival muy correoso en defensa que le generó no pocos problemas en la primera mitad. Sin embargo en el reinicio el Burgos pegó un arreón tremendo y de la mano de Corbalán sentenció con un parcial demoledor de 33-12 que provocó que el último cuarto sobrara por completo.

En menos de cinco segundos de partido Strumbis ya probó un triple donde el aro le hizo la corbata, lo que permitió a Castelló inaugurar el marcador y mandar en el marcador durante los primeros minutos y pese a que a la vuelta Stumbris lo volvió a intentar desde el perímetro y esta vez entró límpio marcando la primera alternancia. Los visitantes sacaban fruto en ataque a la superioridad de centímetros de sus pivots, mientras que en defensa no dudaban en hacer falta para evitar la canasta. El inicio sería trabado y hasta que el San Pablo no enlazó un par de carreras y un parcial de 6-0 no volvió a mandar en el electrónico (9-6 en el 3´), pero la ventaja no le duró y los visitantes siguieron fuertes en cuanto anotación pese a que en el ecuador de la manga el gigante Viny Okouo vio la segunda falta y sus 2,14 centímetros tuvieron que irse al banquillo, y también pese al acierto de un franco tirador como Stumbris que no tardó en hacer su tercer triple de la noche.

En la segunda parte del cuarto las rotaciones de Bruno Savignani dieron algo de ventaja a su equipo (19-14), pero el Amics Castelló también tenía pontencial en su banquillo y una Abdoulaye Ngom de 2,18 de altura generó no pocos problemas aun Silbo que a falta de minuto y medio tuvo que prescindir de su director de orquesta Dídac Cuevas al ver la segunda falta. El equipo burgalés tiró entonces del triple con Gudmunson y Lapornik por dos veces para marcharse al segundo en ventaja, aunque no fue muy grande porque los visitantes también terminaron el cuarto con triples de Ngom y Álvaro Martínez (28-26).

Un triple de salida de Almazán igualó la máxima de +5 del primer cuarto (31-26), pero el Amics Castelló no se arrugaba y con un parcial de 2-6 dejaba esa desventaja en la mínima. Le tocó entonces golpear a los locales con un parcial de 5-0 que provocó el TM del técnico local Frederic Castelló (38-32 en el 3´) y la reacción inmediata de los suyos gracias a una defensa más intensa que Bruno Savignani buscó revertir con TM (40-39 en el 6´).

De nuevo en juego los castellonenses consiguieron volver a mandar en el luminos después de muchos minutos sin hacerlo. El San Pablo no estaba cómodo en un partido de mucho roce y cargarse de faltas le generaba más incertidumbre ante un rival más suelto en la pelea y en los ataques largos en estático. El rendimiento anotador del Burgos se había desplomado con una sola canasta en los últimos cinco minutos (40-43), pero a falta de minuto y medio para el descanso Fischer machacó con rabia el aro y el equipo pegó un arreón final que le devolvió el mando (46-43).

En el reinicio y con unos buenos minutos de Fischer el San Pablo siguió mandando e incluso tras un triple de Corbalán marcó una nueva máxima con el 55-47 en el 3´ que obligaba a Frederic Castelló a agotar un TM. El Amics Castelló estaba sufriendo más que nunca, especialmente en ataque, y de vuelta al juego se vio en seguida -10 abajo. Una desventaja considerable en un partido tan ajustado que parecía poder romperse en este tramo, porque el San Pablo apretaba para que sucediera (61-49 en el 5´).

Como tantas veces en otras ocasiones, en ese momento determinante Corbalán metió la directa y a base de transiciones rápidas con sus puntos y asistencias el Burgos abrió la brecha de manera considerable (72-51 en el 7´ tras triple de Corbalán y segundo TM en la manga de Frederic Castelló). De ahí al final el Castelló mejoró en defensa, Corbalán se fue al banco como máximo anotador con 15 puntos y el Burgos se plantó en el cuarto final con la victoria en el bolsillo pues el luminoso reflejaba una nueva máxima (79-55).

El último acto se inició con los dos conscientes de quien sería el ganador y la mucha relajación de ambos se dejó notar en el marcador con un pobre parcial de 1-7 en los seis primeros minutos. El choque se había desvirtuado tanto que incluso la entrada a pista de Corbalán no mejoró al grupo y por primera vez se vio un Burgos complaciente con la desidia de su rival. De hecho Frederic Castelló paró el juego sin ninguna necesidad más allá de dar un toque de atención por la imagen tan mala que estaban dejando los suyos y que todo sea dicho seguirían dejando, porque de nuevo en juego encajaron un parcial de 13-1 que colocaba un sonrojante 93-63 a falta de minuto y medio. A la conclusión 95-68 con el canterano Marcos Bella anotando la canasta final y sumando un rebote en su estadística.

SILBO SAN PABLO BURGOS - AMICS CASTELLÓ, 95-68

Silbo San Pablo Burgos: Jón Axel Gudmundsson (10), Gonzalo Corbalán (20), Roberts Strumbis (11), Luke Fischer (12) y Joe Cremo (3). También: Dídac Cuevas (0), Dani Díez (16), Miha Lapornik (6), Pablo Almazán (4), Emmanuel Wembi (7), György Goloman (4) y Marcos Bella (2).

Amics Castelló: Arnaud Adala (2), Guillem Arcos (4), Jalen Tate (13), George Stutz (2) y Viny Okouo (8). También: Abdoulaye Ngom (8), Javi Menéndez (9), Álvaro Martínez (3), Charles Minlend (5), Aitor Etxeguren (11) y Andrés Roig (3).

PARCIALES Primer Cuarto: 28-26 Segundo Cuarto: 18-17 Tercer Cuarto: 33-12 Cuarto Cuarto: 16-13

ÁRBITROS: Albacete Chamón, García Crespo y Del Val Nuño.

ELIMINADOS: No hubo.