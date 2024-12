Una derrota en el peor momento y de la manera más cruel para el UBU San Pablo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos no pudo cumplir su deseo de terminar el año con una victoria ante otro de los colíderes como el Eón Horneo Alicante y cayó derrotado por la mínima con un gol inverosímil de James Parker a segundos de la conclusión y en el último ataque alicantino. Un tanto que echó por tierra todo el buen trabajo hecho anteriormente por los de Roi Sánchez en un partido que no defraudó la expectivas y que estuvo siempre muy igualado y emocionante, con dos partes muy diferentes pero en todo momento jugado de poder a poder y con mucha vistosidad. Con este resultado Alicante y ID Energy Caserío, que ganó éste sábado en Santander, quedan como únicos colíderes.

Inaugurar el marcador anotando en el primer ataque con una buena acción colectiva culminada por el costado izquierdo por Chan suponía un gran comienzo en un duelo tan importante, pero todavía más que los alicantinos no lo consiguieran y que a la vuelta Adrián Sánchez se colara por zona central firmando un 0-2 de salida. Lograda esa tranquilizadora ventaja el San Pablo lo bordaría en defensa y especialmente en portería, con García Lloria colosal en tres paradas consecutivas y una de ellas doble. Sin embargo, después y más allá de esos goles iniciales el equipo comenzó a tener problemas serios en ataque, incluso en el 7´ Casanova estrellaba un siete metros en el poste y a la siguiente en superioridad por un primer dos minutos local el argentino también era excluído por tocar la cabeza del portero Alejandro Fernández en un lanzamiento. La falta de ideas visitantes se extendió en el tiempo, primero por culpa de atacar sin portero pero sólo con seis efectivos y seguidamente por la actuación de un Alejandro Fernández que le tomó el relevo a García Lloria. Así, tras su cuarta parada suya Dimitrievski con una bonita finta puso a los locales por delante por primera vez (3-2 en el 10´). La constante inferioridad numérica burgalesa permitió a los de Fernando Latorre mantener la inicitiva, pero el UBU en este primer momento a remolque de marcador y sin resolver sus dudas logró responder de inmediato a los golpes, pues sirva de ejemplo que el 4-4 fue un gol a puerta vacía desde centro del campo después de encajar.

Sin que nadie aflojara atrás y buenas porterías, se pasó entonces a un tramo de pocos goles hasta que superado el cuarto de hora entre que Alejandro Fernández reapareció como estrella (Por entonces 9 paradas) y que el local Fernando Latorre ordenó atacar con siete efectivos, el marcador se rompió como nunca antes tras un misil central del alicantino Torrico (7-4). Con todo tan ajustado en defensa los porteros daban las opciones y García Lloria más una contra letal ayudaron en este momento tan oscuro en ataque que se prolongó todavía mucho más, pues las dos defensas dejaban muy poco espacio al despiste y además ambas porterías estaban siendo de lo mejorcito. Hasta que ya en el 23´ con 9-6 en el luminoso Roi Sánchez decidió parar el juego y entonces todo cambió de golpe, y no ya porque el equipo consiguiera encontrar caminos al gol con regularidad, que era una excelente noticia en este choque de defensas, si no también porque el desmpeño defensivo de su equipo fue brutal, secando por completo a un rival que ya no marcaría más goles en el primer tiempo a un García Lloria de nuevo decisivo. El UBU San Pablo con protagonismo de Jaime González consiguió alcanzar el último minuto con empate en el marcador y culminar la remontada y un parcial de 0-4 con un gol de Domingo. Al paso por los vestuarios 9-10.

En el reinicio lo primero que se vio fue otra parada de García Lloria y un siete metros transformado por Jaime González para igualar la máxima burgalesa del inicio. Una renta que no sería de tres goles porque Alejandro Fernández contestó con otra parada espectacular y porque también el equipo volvió a tener dudas arriba ante una presionante y arriesgada defensa ordenada por Latorre que dio sus frutos también en ataque, descontrolando con velocidad el duelo para colocar en el 6´ el 13-11 tras un parcial de 4-0. El equipo de Roi Sánchez supo leer rápido y bien esta nueva tesitura de espacios abiertos y transiciones rápidas, pues en plena locura nunca antes vista el UBU remontó con el 15-16 en el 11´ tras sumar cuatro ataques seguidos con éxito. Ahora sin freno el encuentro se marchó al festival de goles con el local Torrico sosteniendo a los suyos, de tal manera que al cuarto de hora ya se habían anotado los mismos goles que en todo el primer tiempo (19-19).

Poco más tarde y tras unos ataques sin éxito de ambos, el local Fernando Latorre agotó un TM y entonces el choque volvió a jugarse en el riesgo del ida y vuelta con sus discípulos sacando mucho provecho (23-21 en el 21´ y TM de Roi Sánchez). De nuevo en juego el UBU no recortó porque Lorenzo Poyato se apuntó dos grandes paradas, ahora cualquier detalle era vital y que García Lloria también cerrase su marco quizás no sería suficiente, porque todo costaba mucho y a falta de tres para la conclusión tras un afortunado gol local la distancia no se había rebajado (25-23). Roi Sánchez pidió TM y en juego un UBU valiente atacó con siete, logrando marcar, y defendió muy adelantado con Ernesto López saliendo a media pista hasta conseguir abortar el ataque con una gran intervención de García Lloria al extremo y después empatar a falta de un minuto (25-25). Entonces y con una excelente defensa el Alicante se la tuvo que jugar bajo amenaza de pasivo y un solo pase en un golpe franco con todo el bloqueo formado, pero entonces y sorpresivamente James Parker se marcó un golazo tan bueno como afortunado y los locales se llevaron todo el premio porque al UBU no le daría tiempo ni a lanzar. A la conclusión 26-25.