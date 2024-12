Palizón del San Pablo a Estudiantes para convertirse en el favorito de la Copa de España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Silbö San Pablo Burgos logró un más que cómodo triunfo ante Movistar Estudiantes en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa de España. Los de Bruno Savingnani acabaron ganando de 38 puntos ante un rival que prácticamente no estuvo nunca en la pista. La falta de intensidad de los visitantes en todas sus líneas contrastó siempre con la actitud y el buen hacer de los burgaleses, que desde el pitido inicial tuvieron el partido donde querían, controlando siempre el ritmo y marcando diferencias ante un rival que no jugó a nada.

Salió muy enchufado Silbö San Pablo Burgos, forzando las perdidas de balón y los fallos en el lanzamiento de un Movistar Estudiantes que no conseguía sacudirse la presión defensiva impuesta por los locales y veía como el equipo de Bruno Savignani firmaba un parcial de 9-0 que les colocaba ya con 9 puntos de ventaja cuando apenas se habían cumplido tres minutos de partido.

Le faltaba fluidez en el juego estático a los madrileños, sin duda fruto de la defensa burgalesa, y solo encontraban consuelo los visitantes en lanzamientos lejanos, como el triple de Granger o la canasta de Kravic que suponía el 11-8 tras un buen rebote de Estudiantes.

Gudmundsson y Cremo cortaban la reacción de su rival y conseguían no solo poner el 15-8 si no forzar una antideportiva de Garino en los madrileños que llevaba al técnico visitante a pedir tiempo muerto (minuto 5). No conseguía sin embargo Movistar Estudiantes cambiar la dinámica del encuentro. Silbö San Pablo Burgos mantenía su acierto en ataque, y defendía bien en estático para poner el 21-8 a tres minutos del final del primer cuarto.

Probaba el técnico de Estudiantes moviendo el banquillo, pero lo cierto era que los suyos seguían teniendo muchos problemas para encontrar líneas de pases y, cuando lo conseguían, no tenían la calma suficiente para buscar una buena selección de tiro. Con todo, los de Bruno Savignani iban poco a poco ampliando su renta en el marcador para llegar al minuto 10 con 15 puntos ya de ventaja (27-12).

SPB/Cintia Cortés

No cambió demasiado la decoración del partido en el inicio del segundo cuarto. Movistar Estudiantes seguía sin encontrar el camino al aro contrario y Pedro Rivero optaba por dar entrada a Sola, tratando de reforzar la defensa para crecer desde atrás, pero Silbö San Pablo Burgos seguía apretando y aprovechando cada error de su rival para abrir la brecha hasta los 19 puntos cuando faltaban 7 minutos aún para el descanso (33-14).

Se desesperaban los visitantes, que evidenciaban por momentos una gran falta de intensidad, permitiendo a los locales irse hasta los 22 puntos tras un triple de Cuevas, que anotaba casi sin oposición (36-14, minuto 14).

Ni siquiera el tiro exterior le funcionaba ahora a los madrileños, a los que no les salía nada. Aún así, conseguía Estudiantes frenar la escapada de Silbö San Pablo Burgos (38-18, minuto 17). Gudmundsson sacaba a los suyos del atolladero con un triple, pero los de Savignani no conseguían elevar su renta y al descanso se llegaba con 43-22 en el marcador.

No bajaba el ritmo el equipo local tras el descanso. Tampoco conseguía Movistar Estudiantes mejorar sus prestaciones y los de Savignani seguían distanciándose, alcanzando los 28 puntos de renta cuando apenas se habían disputado dos minutos del tercer cuarto (50-22). Acto seguido, un mate a una sola mano de Corbalán ponía el +30 y obligaba a Pedro Rivero a pedir tiempo muerto (52-22).

Pero a los suyos les faltaba intensidad en todas las líneas, el equipo, lejos de reaccionar, seguía hundiéndose, con Granger desquiciado, la defensa haciendo aguas y el ataque demasiado errático. Y así, los burgaleses completaban un parcial de 14-0 que les colocaba ya con 35 puntos de ventaja antes de que Garino consiguiese poner fin a la sequía de los suyos con un lanzamiento triples (57-25).

Alderete acudía al rescate de los suyos, metiendo mucha intensidad en su salida a pista y consiguiendo frenar la escapada de los locales. Pero estaba demasiado solo el jugador de un Estudiantes que llegaba tarde a muchas situaciones de defensa, lo que le impedía recortar diferencias al final del cuarto (73-38).

El partido estaba más que decidido antes de que se iniciase el último cuarto y no hubo ningún tipo de sorpresa. Los burgaleses no levantaban el pie del acelerador y Estudiantes seguía sin mostrar la actitud necesaria para poder, al menos, intentar recortar diferencias en el marcador, que llegó a ser de 38 puntos al final del choque.