Un Mirandés diezmado cae ante el Huesca

El Mirandés no pudo abrir el nuevo año con buen pie y cayó en su visita al Huesca por 1-0, lo que unido al empate del Racing en Albacete devuelve a los cántabros al segundo puesto y relega a los de Miranda al tercero, ambos a expensas de lo que haga este domingo el Elche en su duelo ante el Zaragoza.

El partido del Alcoraz quedó completamente mediatizado por las dos expulsiones que los de Alessio Lisci sufrieron en el primer tiempo, la primera muy tempranera de Víctor Parada y la segunda de Lachuer al filo del descanso. Aunque mediado el segundo tiempo también fue expulsado Óscar Sielva por parte local, la superioridad de efectivos siguió siendo de los oscenses, que optaron en la segunda mitad por conservar su mínima renta sin que los rojillos pudieran hacer mucho por cambiar el guion.

Empezó bien el Mirandés, que a los tres minutos de juego avisó ya con un disparo de Gorrotxategi poco peligroso pero que preludiaba las intenciones con las que los de Alessio Lisci habían comparecido en el Alcoraz. Sin embargo, el Huesca supo sacudirse el dominio inicial de los burgaleses, y avisó con una primera ocasión de Patrick Soko. Corría el minuto once cuando el camerunés ganó la espalda de la defensa mirandesa y encaró el mano a mano con Raúl Fernández, que evitó el primer gol ganándole la partida al delantero camerunés.

Siendo todavía tempranera, fue la última acción de lo que duró en el feudo oscense el partido de once contra once. En el minuto siguiente, Soko trató de volver a percutir en ataque y Víctor Parada lo paró con falta cerca de la frontal del área. El árbitro se llevó la mano al bolsillo y no se hubiera discutido la tarjeta amarilla, pero el vasco González Esteban consideró que era merecedora de roja y dejó con uno menos al Mirandés con casi ochenta minutos largos por delante.

A punto estuvo el Huesca de sacar más tajada de la acción, ya que el lanzamiento de la falta por parte de Óscar Sielva inquietó la portería de Raúl hasta perderse ligeramente por encima del larguero. Más providencial resultó la intervención del guardameta vizcaíno en el minuto 19, cuando resolvió con una excelente parada ante Javi Hernández.

Fue creciendo el Huesca con la superioridad numérica, y de la mano de un Jorge Pulido clarividente en las asistencias fue acercándose con peligro al área rojilla. Tras dos intentos fallidos de Miguel Loureiro e Iker Kortajarena, la tercera fue la buena para los oscenses, que se adelantaron en el minuto 36. El ataque azulgrana terminó tras un primer rechace con el balón en los pies de Patrick Soko, que muy cerca de la portería no falló en su remate con la izquierda y por el centro para mandar el cuero a las mallas.

Por detrás en el marcador y en inferioridad numérica, levantar el partido se presentaba como misión casi imposible para el Mirandés. A la inversa, los de Antonio Hidalgo se sintieron cómodos y jugaron para conservar su ventaja hasta el descanso. Ni unos ni otros contaban con que el tiempo de añadido del primer tiempo diese tanto de sí. Primero estuvieron los de Lisci muy cerca de las tablas en un remate de Joaquín Panichelli que sacó con el pie el guardameta local Dani Jiménez. De lo que pudo ser el empate se pasó a la peor noticia para el Mirandés, que se quedó con nueve por una falta de Mathis Lachuer a Javi Hernández que de nuevo el colegiado pudo juzgar de forma demasiado severa.

Con dos menos y perdiendo, lo mejor era que el Mirandés podía afrontar la segunda mitad sin nada que perder. Llevarse algo del Alcoraz era racionalmente una quimera, pero la mínima diferencia mantendría a los de Lisci con alguna esperanza de protagonizar uno de esos giros inesperados de guion que a veces ofrece el fútbol. Supo leer bien la situación el técnico local Antonio Hidalgo, que pese a lo bien que pintaba el escenario para el Huesca prefirió que los suyos gestionaran la ventaja sin correr riesgos.

Derivó la segunda mitad en un perfil bajo, de aquellos que invitan a decir que no pasa nada sobre el césped. Sí pareció que podía empezar a pasar cuando en el minuto 63 la gran diferencia de estar once contra nueve se redujo. Óscar Sielva, sin ninguna necesidad, elevó la bota a la altura del abdomen de Joel Roca, que necesitó ser atendido. El árbitro castigó al centrocampista del Huesca con la tarjeta roja, la tercera de un partido que paradójicamente tuvo solo dos amarillas.

Un disparo de Sielva poco antes de ser expulsado había sido hasta entonces lo único remarcable en cuanto a bagaje ofensivo en el segundo tiempo, y pese a que en el diez para nueve ambos equipos encontraron más espacios libres, el registro de ocasiones siguió siendo entre escaso y nulo. Alessio Lisci no estaba descontento con lo que su equipo ofrecía, agazapado y esperando a tener su opción en ataque, por lo que guardó los cambios para la recta final. Las entradas de Álex Calvo primero, de Iker Benito después y de Izeta ya en el umbral del añadido aportaron frescura a un Mirandés desgastado por el esfuerzo de jugar en inferioridad casi todo el partido y con dos menos durante cerca de veinte minutos, pero no bastaron para cambiar el signo del partido.

Un disparo de Miguel Loureiro que salió muy cerca del travesaño pudo ser la sentencia oscense, pero pese a mantenerse vivo hasta el último suspiro, el Mirandés no encontró el camino para generar esa última ocasión en la que fio sin éxito sus opciones, muy mermadas en el Alcoraz por las dos expulsiones rojillas que marcaron el partido.

SD HUESCA - CD MIRANDÉS, 1-0

SD Huesca: Dani Jiménez; Miguel Loureiro, Jorge Pulido, Jeremy Blasco (Diego González, 67’); Gerard Valentín (Rubén Pulido, 91’), Kortajarena, Óscar Sielva, Javi Hernández (Toni Abad, 67’), Ignasi Vilarrasa; Sergi Enrich (Unzueta, 91’) y Soko (Hugo Vallejo, 76’).

CD Mirandés: Raúl Fernández; Pablo Tomeo, Tachi, Víctor Parada; Hugo Rincón, Alberto Reina (Izeta, 90’), Gorrotxategi, Lachuer, Julio Alonso (Iker Benito, 85’); Joel Roca (Álex Calvo, 80’) y Panichelli.

GOL: 1-0 (36’): Soko.

ÁRBITRO: Joan Ander González Esteban (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla al local Diego González y al visitante Tachi. Expulsó con roja directa a Víctor Parada (12’) y a Lachuer (45’), ambos del Mirandés; y a Óscar Sielva (63’), del Huesca.

CAMPO: El Alcoraz. 6.409 espectadores.