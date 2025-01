Cómoda victoria para el UBU San Pablo en Ibiza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El San Pablo de Burgos no dio opción y se apuntó una nueva victoria en su casillero. Los castellanos fueron superiores, aunque les costó mucho en el primer tramo del partido. Al descanso, la ventaja era de cuatro goles, que se fueron ampliando a lo largo de la segunda mitad.

Fue un periodo donde los de Roi Sánchez no vieron peligrar el partido y tuvieron unos últimos minutos muy plácidos. Los pitiusos pusieron mucha voluntad, pero nada más.

El Ibiza empezó con una defensa 6-0. Jaime González anotaba el primer gol del partido desde los siete metros. El San Pablo de Burgos también defendía con mucha intensidad. Fueron unos primeros instantes de máxima igualdad (2-2). La efectividad de los castellanos se reflejaba en el marcador (3-5) ante un rival que no encontraba la manera de perforar la rocosa defensa burgalesa.

Sin embargo, los celestes empezaron a carburar y un parcial de 2-0 equilibraron de nuevo la balanza (5-5). Los rojillos buscaban el pivote para aumentar sus opciones de gol. Sin embargo, Ismael Ruiz puso por vez primera por delante en el marcador (7-6) antes del ecuador de la primera parte.

La alegría en los pitiusos le duró poco, porque el San Pablo de Burgos revirtió la situación adversa rápidamente (7-8). Los errores en ataque no permitían a los burgaleses poner tierra de por medio. Fue entonces cuando apareció la mejor versión visitante, que se fue a un 8-11 con dos goles consecutivos de Jaime González. Eugenio Tilves no no tuvo más remedio que solicitar un tiempo muerto para reconducir la situación de su equipo.

Luego, el Ibiza falló un penalti y no pudo reducir distancias. Un gol de Jaime González, desde los siete metros, selló el definitivo 9-13 al final de los primeros treinta minutos. Era la máxima diferencia, de momento. El pivote estaba siendo el máximo anotador de su equipo con cinco goles. Una auténtica pesadilla para la defensa balear.

Tras el receso, las distancias se ampliaron con un parcial de salida de 1-2 (10-15) después de aprovechar el conjunto visitante de la inferioridad del Ibiza. El San Pablo de Burgos de Roi Sánchez continuaba defendiendo con un 6-0, que su rival continuaba sin saber la manera de penetrar. Mientras, Jorge García se mostraba muy regular bajo palos.

Con 13-19, el Ibiza dispuso de superioridad. Pero no lo supo aprovechar porque el San Pablo Burgos continuó distanciándose en el marcador (13-20). Javier Domingo estaba siendo muy resolutivo. Nuevo tiempo muerto de los celestes, que continuaban sin encontrar soluciones al mejor juego de los rojillos.

En el ecuador del segundo cuarto, el luminoso reflejaba un 14-21, y el San Pablo de Burgos se encaminaba hacia la victoria. Faust Talens puso el 15-23 (máxima diferencia hasta el momento). El marcador hacía justicia, ya que se estaba viendo un conjunto castellano superior en todas las facetas del juego. Y es que los ibicencos empezaban a bajar los brazos.

Se llegó a los últimos cinco minutos con el marcador muy favorable a los visitantes (18-27). Los celestes aprovecharon el relajamiento del San Pablo para conseguir un parcial de 6-2 y acercarse en el luminoso (24-29). La reacción local llegó excesivamente tarde. Al final, 25-29.