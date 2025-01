Aparejadores Burgos: Una primera mitad para olvidar, una segunda para la esperanza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Coqueteaba con el desastre Recoletas Caja Rural Burgos después de una primera mitad para olvidar, saldada con un 5-20 que hacía pensar en un nuevo tropiezo para sepultar a los de García y Basso en la tabla, pero de nuevo la esplendorosa reacción del equipo aparejador en los segundos 40 minutos le permitió remontar y alzar el vuelo con un parcial de 27-0 que dejaba la victoria en San Amaro.

Un triunfo para crecer, con esa reanudación donde el equipo volvió a mostrar la imagen que le ha llevado a alzar títulos, arrollando a cualquier quince que se ponga por delante. Así, sí.

No podía fallar Recoletas Caja Rural Burgos ante el tercer clasificado, el cuadro granate de Alcobendas. Duelo inicial de patadas largas, pero a los tres minutos apenas la buena jugada de los madrileños, vertical e imparable, la culminaba Román Gougy con el primer ensayo, convertido para poner de salida un 0-7.

Trató de reaccionar el quince aparejador con Nico Rocaries a los mandos, forzando pronto una infracción y golpe de castigo a palos, marrado por Dorigón. Se defendía Silicius con orden, con una acción entre Facu y Rascón para llegar a la línea de 22 visitante forzando un golpe de castigo que esta vez se lanzó a touche.

Se perdía finalmente el oval cerca de la marca sacando los granates una contra velocísima forzando el golpe de castigo en el centro del campo, y los madrileños sabían mover el balón con clase para evitar las acometidas burgalesas.

Así, tras un fuera de juego sacado con rapidez por Alcobendas, la entrada de Citta como una flecha superaba piezas locales como si fueran bolos, llegando el equipo visitante a un metro de la marca y moviendo con calma un par de fases hasta que el propio Citta ensayaba entre palos. Cero a catorce en el ecuador del primer acto, preocupante,

Recoletas trataba de reaccionar a la mano volcando el juego a la izquierda con Facu y Rascón, pero estaban muy incómodos los locales y un golpe de castigo para Silicius se adelantaba diez metros cuando a un local de allende los mares se le iba la lengua ("la concha de la lora", nada menos). Fácil pateo a palos, y cero a diecisiete.

Ante ese panorama, los burgaleses buscaban el maul de touche como recurso para crecer y buscar su primer try. Un pick and go luchado palmo a palmo pasada la media hora acababa en el maul que posó con la fe el oval tras la marca en las manos de Ruan Snyman, al fin, si bien a Dorigón le faltaron unos centímetros para convertir el ensayo.

Oscar Corcuera

Un error de los locales en su campo propio propiciaba el golpe de castigo y la amarilla para Sorreluz. Silicius Alcobendas pedía melé y la jugada acababa ya por encima del tiempo con infracción, patada sencilla centrada y cerca de los palos para sellar el descorazonador 5-20 al descanso.

Arrancaba el segundo acto con fe aparejadora, forzando un golpe de castigo antes del primer minuto. Dorigón pedía palos, lejano pero centrado, y recortaba la diferencia colocando el 8-20 en el simultáneo. Había tiempo y había esperanzas, rozando Facu López el ensayo apenas a los cuatro minutos tras una excepcional jugada colectiva.

Recoletas Caja Rural era otro respecto al primer periodo, y después de rozar otra marca Alcobendas se quedaba en inferioridad por amarilla a Antonio. Lo aprovechaba el paquete de delanteros de los aparejadores para meter una marcha extra y Bernardo Vázquez lograba el ensayo de la ilusión, con fácil transformación de Sebas ubicando el 15-20 con más de media hora por delante.

Oscar Corcuera

Con Tani Bay en el campo, Recoletas recuperaba pronto el oval y generaba fase tras fase de juego ofensivo, engrasados al fin los rotores en la creación de buen rugby de ataque. Tani Bay volvía al timón y una jugada donde el medio melé tenía el balón a un metro de la marca era anulada por una inoportuna infracción.

Pero los de García y Basso no frenaban en sus acometidas, y en el ecuador de esta segunda mitad la jugada acababa en las manos de Molina, posando en la marca el empate a veinte puntos. Dorigón convertía una patada complicadísima y Recoletas se ponía por delante, fantástica la reacción gualdinegra y sinn noticia alguna de Silicius con el balón en su poder en toda la segunda parte.

El encuentro era ya un festival de los gualdinegros y Molina hacía un ensayo de crack tras amagar con el pase y seguir hasta posar con cariño el oval. Nueve de ventaja para Recoletas Caja Rural en un abrir y cerrar de ojos. La defensa burgalesa, muy inspirada, forzaba errores e infracciones de un Alcobendas ahora con todas las prisas.

Oscar Corcuera

A pesar de una amarilla a Molina para dejar al equipo con 14 en los minutos finales, los locales seguían apretando los dientes sin balón, bravísimo su trabajo. El ensayo final de Zabalegui en la última jugada del encuentro para los granates no ensombreció la maravillosa segunda parte de Recoletas Caja Rural, que vuelve a sonreír. Todo muy bien aparejado.