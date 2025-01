El Burgos Burpellet BH se hace notar en el arranque de la Challenge de Mallorca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH ha dejado su sello en las dos primeras etapas de la Challenge de Mallorca. En primer lugar, en el Trofeo Calvià, disputado el miércoles, Eric Fagúndez y Sergio Chumil protagonizaron varios intentos de ataque en el tramo decisivo de la carrera, y un día después, en el Trofeo Ses Salines-Colònia de Sant Jordi, fue el turno de Sinuhé Fernández, que se metió en la escapada del día y llevó el peso de la ofensiva del equipo hasta los últimos kilómetros.

El equipo salió con ambición en la jornada inaugural, buscando movimientos desde el inicio con Hugo de la Calle y Daniel Cavia, que intentaron filtrarse en la fuga. En la parte final del recorrido, Chumil lanzó el primer ataque para tensar el grupo y, poco después, Fagúndez trató de conectar con los corredores de cabeza. La carrera terminó reagrupándose antes del sprint final, donde Fagúndez cruzó la meta en la 14ª posición, con Chumil y Carlos García Pierna bien colocados en el pelotón principal.

El segundo día, con un trazado más favorable para los velocistas, el equipo apostó por la ofensiva desde el inicio. Sinuhé Fernández se filtró en la fuga formada en los primeros kilómetros en Ses Salines, rodando junto a otros cinco corredores con una ventaja que llegó a los tres minutos. El pelotón apretó la persecución a 50 kilómetros del final y la diferencia empezó a reducirse. Fernández intentó endurecer la escapada en Felanitx, pero poco después fue alcanzado por Nils Politt, que lanzó un ataque desde el grupo principal. La aventura terminó antes de la meta, dando paso a un sprint donde Georgios Bouglas, David Martín y Daniel Cavia fueron los mejores clasificados del equipo, rozando el top-20.

Después de la etapa, Sinuhé Fernández explicó que la estrategia del equipo era anticiparse para dar margen a sus compañeros en la llegada. “David Martín y Bouglas eran nuestras bazas. Damien [director deportivo] me dijo que si se hacía una escapada corta intentara meterme para que el equipo estuviera representado. Nos entendimos bien y mantuvimos un buen ritmo, pero el pelotón no nos dio opción. Me encontré con fuerzas y probé en la última subida, pero ya estaba claro que iban a controlar la llegada. Ha sido una buena toma de contacto, seguimos sumando ritmo de competición y mañana volveremos a intentarlo”.

La Challenge de Mallorca continúa con tres jornadas por delante, dos con finales para escaladores y una última reservada para los velocistas. Este viernes, el pelotón afrontará el Trofeo Serra de Tramuntana, una etapa exigente con pasos por el Coll de Sa Batalla, el Coll de Puig Major y el Coll de Sóller, antes de la meta en Selva. Para esta jornada, el Burgos Burpellet BH contará con Merhawi Kudus, Sergio Chumil, Eric Fagúndez, Sinuhé Fernández, Daniel Cavia, Hugo de la Calle y Clément Alleno, que buscarán seguir siendo protagonistas en la carrera balear