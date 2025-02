El líder arrolla al colista

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Silbö San Pablo Burgos supo sacar adelante sin complicaciones su compromiso liguero ante el Naturavia Morón por 101-71 y prolonga una semana más su liderato destacado en la Primera FEB con 18 victorias y 1 derrota. Los burgaleses siempre fueron por delante en el marcador y llegaron al final del primer cuarto con una clara ventaja de trece puntos (31-18), pero el conjunto sevillano realizó un brillante segundo cuarto en el que hizo un parcial favorable de 23-30, que le volvió a dar emoción al encuentro (54-48). Pero aquí se acabó la historia porque los de Bruno Savignani se pusieron las pilas y realizaron un brillante tercer periodo que dejó sentenciado el encuentro, gracias a un parcial favorable de 27-9 (81-58). El último cuarto ya sobró y valió para dar minutos a los menos habituales, como los jóvenes Marcos Bella y Rodríguez, quienes estrenaron el casillero de puntos.

En el apartado individual, de nuevo volvió a brillar la figuras del base argentino Gonzalo Corbalán, que fue el MVP del partido con 25 de valoración, gracias a sus 18 puntos, que le valieron para ser el máximo anotador del choque, además de capturar 4 rebotes, dar 2 asistencias y realizar 4 robos de balón. Este partido enfrentó a dos equipos que llevaron trayectorias bien diferenciadas, con un equipo burgalés como líder sólido y dispuesto a prolongar su excelente racha de diez victorias consecutivas y que contrataba con el pobre rendimiento de los sevillanos que estaban colistas de la clasificación y que solo habían ganado un encuentro en toda la competición. Esta diferencia se vio plasmada claramente en este partido que fue plácido para los chicos de Bruno Savignani, que sacaron a relucir toda su artillería ofensiva y que supieron frenar sin dificultades el peor ataque de toda la liga, sobre todo, en los dos últimos cuartos, donde decantaron el choque a su favor.

El primer cuarto comenzó con una canasta inicial del local Stumbris y Badji igualó para el conjunto andaluz tras anotar dos tiros libres. Sin embargo, el conjunto visitante sorprendió de salida a los de Bruno Savignani para colocarse con una ventaja de 5-9 después de un robo de balón que culminó Badji en el minuto 3 de juego. No obstante, el base argentino Gonzalo Corbalán decidió empezar a carburar en ataque y a darle otro ritmo al partido, siempre electrizante, quien, gracias a dos robos de balón, un triple y una canasta de 2, que hizo que el equipo local le diera la vuelta al marcador con un parcial de 8-0 para colocarse con una ventaja de cuatro puntos (13-9, 5´). Los andaluces no estuvieron por la labor de que el líder se despegara en el electrónico y un triple de Kouadio les puso solo a tres puntos (15-12, 6´). Sin embargo, el Silbö San Pablo Burgos se aplicó en defensa, ahogando los ataques del bloque sevillano y volvió a ponerse con una renta favorable de once puntos (23-12, 7´) después de dos excelentes jugadas de Wembi, una de ellas logrando una canasta y tiro adicional. Entonces llegó la buena noticia de la reaparición del alero Pablo Almansa, recuperado de su lesión (9´). Mientras, los burgaleses siguieron a lo suyo y a comenzar el festival de triples, dos de Cremo, uno de Corbalán, uno de Cuevas y, a pocos segundos del final, otro de Dani Díez, que se sumó a la fiesta, para colocarse con una ventaja de trece puntos (31-18) a la conclusión del primer periodo.

Pero quizás el exceso de confianza del conjunto local, que llegó a ponerse con catorce puntos de ventaja, le pasó factura, ya que los sevillanos consiguieron meterse en el partido y redujeron su desventaja a tan solo cuatro (41-37, 15´) tras un triple convertido por Kouadio, que estaba haciendo mucho daño desde la línea de 6,75. Esto no gustó nada al técnico local, Bruno Savignani, que se vio obligado a pedir un tiempo muerto. Un nuevo parcial para los burgaleses de 6-0 pareció poner las cosas en su sitio (47-37, 17´), pero no fue así porque el Morón se volvió a meter en el partido con el 49-43, 18´) e incluso se acercaron en los segundos finales a un inquietante 52-48. Dos tiros libres de Gonzalo Corbalán dejaron al descanso al Silbö San Pablo Burgos con una renta de 54-48

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto burgalés cambió de ´chip, y comenzó a aplicar mucha intensidad defensiva, lo que provocó muchos lanzamientos erráticos en ataque de los sevillanos, y en ataque comenzó a ser un vendaval. Dos triples consecutivos de Cuevas hicieron que los de Bruno Savignani consiguieran despegarse y llegar con una ventaja de 19 puntos (70-51, 26´). Una muestra de esa presión defensiva del equipo local se pudo ver con un espectacular tapón que le colocó el base Gonzalo Corbalán a Norris Jr. con 77-55 (29´). Un impresionante parcial de 27-9 en este tercer cuarto dejó el partido visto para sentencia (81-57)

El último cuarto solo valió para que el Silbö San Pablo Burgos pudiera llegar a la barrera de los 30 puntos de ventaja después de un triple anotado por Lapornik (95-65, 37´). Con el partido ya resuelto, Savignani decidió dar minutos a los jóvenes Bella y Rodríguez, que estrenaron su casillero de puntuación. El marcador final lo dice todo: 101-71, y el Silbö San Pablo Burgos, más líder todavía.

SILBO SAN PABLO BURGOS - CB NATURAVIA MORÓN, 101-71

Silbo San Pablo Burgos: Jon Gudmundson (5), Gonzalo Corbalán (18), Roberts Stumbris (4), Joseph Cremo (6), Lucas Fisher (13). También jugaron: Dídac Cuevas (12), Emmanuel Wembi (14), Daniel Díez (15), Miha Lapornik (10), Marcos Bella (1), Rodríguez (1), Pablo Almazán (2)

CB Naturavia Morón: Lionel Kouadio (15), Fabio Santana (0), José Jiménez (3), Pape Badji (6), André Norris Jr. (16). También jugaron: Sigfredo Casero (0), Mathias M`Madi (12), Ismael Tamba (9), Vinicius Da Silva (6), Antonio Burgos (4).

PARCIALES Primer Cuarto: 31-18 Segundo Cuarto: 23-30 (54-48) Tercer Cuarto: 27-9 (81-57) Cuarto Cuarto: 20-14 (101-71).

ÁRBITROS: Víctor Mas Cagide y Jorge Muñoz García y Álex Calvo Aceña (Colegio catalán).

ELIMINADOS: Sin eliminados.

PABELLÓN: Coliseum Burgos.